6 libros feministas negros que cambiaron la historia

Durante décadas, el feminismo occidental se contó como una historia universal. Una historia de liberación que avanzaba hacia la igualdad, que crecía, que se consolidaba. Una historia, en realidad, incompleta. Porque en esa narrativa dominante las mujeres negras quedaban en los márgenes: presentes como cuerpos, ausentes como pensadoras. Y ese desplazamiento tiene consecuencias directas sobre el conocimiento que el feminismo produce y sobre a quién sirve ese conocimiento. Cuando el sujeto tácito del feminismo es blanco, de clase media y occidental, toda la teoría generada desde ese sujeto lleva esa marca. Lo que los seis libros que presentamos aquí hicieron fue desmontar ese relato. No desde los márgenes condescendientemente asignados. Desde el centro mismo de la experiencia más compleja de la opresión múltiple.

Antes de que Kimberlé Crenshaw acuñara el término interseccionalidad en 1989, las mujeres negras ya vivían lo que esa palabra nombra. Ya sabían, en el cuerpo y en la historia, que el racismo y el sexismo no llegaban por turnos ni podían combatirse por separado. Que ninguna lucha feminista que ignorara la raza tenía sentido para ellas, y que ningún movimiento antirracista que dejara intacto el patriarcado las iba a liberar. Esa comprensión no era una corriente alternativa del feminismo: era una corrección. Una respuesta política a un movimiento que se presentaba como universal y era, en realidad, el feminismo de una parte muy concreta de las mujeres. En Afroféminas lo hemos analizado en profundidad, y lo siguen demostrando las autoras fundamentales del pensamiento feminista negro que estas páginas llevan años recuperando.

1. ¿Acaso no soy una mujer? Mujeres negras y feminismo — bell hooks (1981) bell hooks publicó este libro a los 29 años con una claridad analítica que el movimiento feminista tardó décadas en asumir. Partiendo del discurso que Sojourner Truth pronunció en 1851, hooks traza una historia del feminismo estadounidense marcada, desde sus orígenes, por el racismo estructural. Las sufragistas blancas sacrificaron a las mujeres negras cuando así lo exigía su agenda. La categoría «mujer» del feminismo liberal se refería, en la práctica, a las mujeres blancas de clase media. hooks demuestra con rigor histórico que raza y género no son dos opresiones que se suman: se entrelazan de un modo específico que genera una posición única, sistemáticamente ignorada. Cuatro décadas después de su publicación, ese argumento sigue generando incomodidad exactamente en los espacios donde el feminismo blanco prefiere hablar de sororidad sin nombrar la raza.

2. Sister Outsider — Audre Lorde (1984) Audre Lorde no pedía permiso para existir ni para pensar. Sister Outsider reúne ensayos y discursos donde Lorde construye una de las ideas más difíciles de sostener para el feminismo dominante: la diferencia no es el obstáculo, es la herramienta política. Su ensayo «Las herramientas del amo no desmantelarán la casa del amo», pronunciado en 1979 en la Universidad de Nueva York en un espacio que apenas dejaba sitio para feministas negras y lesbianas, sigue siendo un documento de combate activo. Lorde enseñó que el silencio no protege a nadie, que la rabia de las mujeres negras es información precisa y no exceso emocional, y que un feminismo que obliga a elegir entre identidad racial e identidad de género reproduce exactamente la lógica que dice combatir. Ese principio no ha envejecido un solo día.

3. Mujeres, raza y clase — Angela Davis (1981) Angela Davis construye en este libro una historia del feminismo desde abajo: desde las mujeres esclavizadas, desde las obreras, desde quienes el movimiento sufragista dejó fuera de sus agendas y de sus organizaciones. Davis documenta el racismo explícito dentro del propio feminismo blanco, la instrumentalización del cuerpo de las mujeres negras durante la esclavitud y la exclusión de las trabajadoras de los primeros sindicatos feministas. Su tesis no tiene ambigüedad: racismo, sexismo y capitalismo no son opresiones que conviven por accidente, forman un sistema integrado y deben combatirse como tal. Disponible en castellano, este libro es lectura obligatoria para quien quiera entender por qué el feminismo que no nombra la raza no libera a todas las mujeres.

4. Declaración del Combahee River Collective (1977) En abril de 1977, un grupo de feministas negras y lesbianas en Boston publicó un documento político de una precisión que el pensamiento feminista tardó años en procesar. El Combahee River Collective declaró algo que los movimientos de la época no estaban preparados para aceptar: que las opresiones de raza, género, clase y sexualidad son simultáneas e inseparables, y que cualquier política que no parta de esa simultaneidad está construyendo sobre un error. Ese documento es el antecedente directo de la interseccionalidad como herramienta teórica. Como explicamos en Afroféminas, la interseccionalidad es negra , no nació en un aula académica blanca, nació de la supervivencia de mujeres que no encontraban espacio ni en el feminismo hegemónico ni en el antirracismo liderado por hombres. Su claridad política en 2025 es exacta y sin matices innecesarios.

5. This Bridge Called My Back — Cherríe Moraga y Gloria Anzaldúa (eds.) (1981) Este libro no tiene una sola autora porque no tiene una sola voz. This Bridge Called My Back es una antología de textos de mujeres racializadas —negras, chicanas, asiático-americanas, latinas— que construyeron juntas un feminismo que el feminismo blanco habría sido estructuralmente incapaz de producir. Cherríe Moraga y Gloria Anzaldúa reunieron poemas, ensayos, cartas y testimonios que demuestran algo fundamental: el feminismo es plural o no es riguroso. El libro nació de una rabia concreta, la de quienes habían participado en movimientos feministas y antirracistas y habían sido invisibilizadas en ambos. Su estructura misma es una declaración política. No hay un sujeto feminista universal. Hay muchos sujetos, y todos tienen derecho a su propia teoría. Esa afirmación, publicada en 1981, sigue siendo una provocación para quienes prefieren un feminismo de consenso que no incomode.

6. Eloquent Rage — Brittney Cooper (2018) Brittney Cooper lleva el feminismo negro al presente con una prosa que mezcla autobiografía, análisis político y una inteligencia que no pide legitimación externa. Eloquent Rage demuestra que la tradición inaugurada por hooks, Lorde y Davis es práctica activa. Cooper reivindica la rabia de las mujeres negras como lo que es, una respuesta racional y política a un mundo que las violenta de forma sistemática. No como patología. No como exceso emocional. La emoción, en el pensamiento feminista negro, siempre ha sido teoría. Cooper lo afirma con claridad contemporánea, desde la cultura pop hasta la academia, y con esa claridad actualiza una genealogía de más de cuatro décadas de pensamiento que sigue siendo invisible exactamente donde más importaría que no lo fuera.

El problema no es que estos textos no existan. Es que no se leen donde se toman decisiones. Los programas universitarios de estudios de género siguen siendo mayoritariamente blancos en sus bibliografías. El feminismo académico mainstream cita a Simone de Beauvoir antes que a bell hooks. Y cuando el término interseccionalidad aparece en documentos institucionales y campañas comerciales vaciado de contenido crítico, lo que ocurre es exactamente lo que toda esta tradición denuncia. La interseccionalidad frente a los discursos vacíos es una de las formas más sofisticadas de neutralizar la capacidad transformadora del pensamiento negro. Apropiarse de las palabras sin asumir el análisis es una forma de racismo epistémico que el feminismo hegemónico practica con comodidad.

Leer estos libros es un acto político. En sentido estricto, no metafórico. Requiere desplazar el canon, hacer espacio donde no estaba previsto, aceptar que el pensamiento que nombra con mayor precisión la opresión viene de quienes la viven con mayor intensidad. La responsabilidad de quien lee no termina en la última página. Empieza ahí.

No se trata de ampliar la lista de lecturas. Se trata de cambiar quién define el pensamiento.

Redacción Afroféminas

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