Política de relación con los medios

Afroféminas es un proyecto político, cultural y tecnológico fundado en 2014 que trabaja desde el pensamiento afrofeminista, antirracista y decolonial.

A lo largo de más de una década hemos participado en múltiples entrevistas, reportajes y colaboraciones mediáticas denunciando el racismo estructural y visibilizando la realidad de las mujeres negras en el Estado español.

En la etapa actual, Afroféminas se encuentra en un proceso de consolidación profesional y expansión de proyectos. Por ello, nuestra política de participación en medios se rige por los siguientes principios:

1. Enfoque

Aceptamos entrevistas que:

Aborden nuestros proyectos actuales, investigaciones, desarrollos tecnológicos y culturales (incluido AfroféminasGPT).

Visibilicen nuestras iniciativas formativas, artísticas y de salud y bienestar.

Posicionen a Afroféminas como proyecto consolidado y referente en pensamiento crítico, tecnología situada y producción cultural.

No participamos en entrevistas cuyo único objetivo sea:

Repetir debates básicos que ya hemos abordado ampliamente en nuestros propios canales.

Reducir nuestra intervención a testimonios de victimización.

Utilizar nuestra voz como cuota simbólica o elemento decorativo en coberturas coyunturales.

2. Marco narrativo

Afroféminas no participa en narrativas que:

Reproduzcan enfoques revictimizantes.

Sitúen sistemáticamente a las mujeres negras desde el dolor sin reconocer agencia, producción y liderazgo.

Nos presenten exclusivamente como denunciantes, invisibilizando nuestra capacidad creadora y profesional.

Nuestra participación debe situarse desde una posición de autoridad, experiencia y trayectoria.

3. Condiciones

Antes de confirmar una entrevista solicitamos:

Conocer el enfoque y formato de la pieza.

Saber quién realizará la entrevista.

Información sobre el contexto de publicación.

Posibilidad de revisar citas cuando el formato lo permita.

Nos reservamos el derecho de no compartir en nuestras redes contenidos que no se ajusten a nuestro marco político y comunicativo.

4. Sostenibilidad

Afroféminas es un proyecto independiente. Nuestro tiempo y trabajo tienen valor.

Priorizamos colaboraciones que respeten la profesionalización y sostenibilidad de nuestro proyecto.

Afroféminas continuará denunciando el racismo estructural desde sus propios espacios. Nuestra participación en medios externos debe contribuir a ampliar el marco, no a repetirlo indefinidamente.

Equipo Afroféminas

www.afrofeminas.com