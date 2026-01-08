8 autoras negras imprescindibles para entender el feminismo de hoy

¿De quién aprendes cuando el feminismo nombra solo a mujeres blancas? Las ocho autoras que presentamos aquí constituyen el núcleo del pensamiento feminista negro y la interseccionalidad contemporánea. Sus ideas cruzan teoría con vida cotidiana. Leerlas permite situar las experiencias de las mujeres negras en el centro del debate político.

Angela Davis

Feminismo abolicionista. Davis conecta el sistema carcelario y la violencia policial con el racismo estructural que define la vida de la comunidad negra. Cárceles y policía castigan de manera desproporcionada a mujeres negras. Su libro Mujeres, raza y clase está disponible en castellano y es lectura obligada para cualquier militante. Leer más sobre Angela Davis .

Patricia Hill Collins

Socióloga estadounidense, Collins desarrolló el concepto de matriz de dominación . Raza, género, clase y sexualidad se entrelazan en los cuerpos negros. El pensamiento feminista negro nace de experiencias vividas, no de aulas blancas. Su libro fundamental es Black Feminist Thought .

Ochy Curiel

Feminismo decolonial. Curiel, socióloga dominicana, analiza cómo el colonialismo y la heterosexualidad obligatoria marcan América Latina. La blanquitud y el Estado nación definen una igualdad falsa. Propone un feminismo que parte de las epistemologías del Sur y no necesita legitimación europea para existir. Su libro La nación heterosexual está en castellano. Leer más sobre pensadoras afrodescendientes .

bell hooks

Pedagogía interseccional. hooks denuncia que la escuela y la universidad reproducen la supremacía blanca. El feminismo entra en la casa, los afectos y la vida diaria. Su libro El feminismo es para todo el mundo está traducido al castellano y abre puertas a lectoras nuevas. Leer más sobre bell hooks .

Lélia Gonzalez

Amefricanidad. Gonzalez, filósofa y antropóloga brasileña, colocó a las mujeres negras como protagonistas de las luchas latinoamericanas. Denunció que la esclavitud y el mito de la democracia racial borran la historia africana del continente. Propuso el término amefricanidad para nombrar una genealogía propia que rompe con los marcos eurocéntricos. Sus compilaciones están en portugués. Leer más sobre Lélia Gonzalez .

Kimberlé Crenshaw

Interseccionalidad. Crenshaw acuñó este término que hoy atraviesa el debate feminista global. Las mujeres negras quedaban fuera de los feminismos y los antirracismos blancos porque nadie miraba el cruce de opresiones. La interseccionalidad funciona como herramienta para leer el poder, no como lista de identidades. Su texto fundacional es Demarginalizing the Intersection of Race and Sex. Leer más sobre Kimberlé Crenshaw .

Audre Lorde

La rabia negra como motor político. Lorde enseñó que el cuerpo de la mujer negra es archivo vivo. El silencio no protege. El autocuidado es resistencia . Ella escribió mientras luchaba contra un cáncer y nos dejó una frase que sigue viva en cada colectivo afrodescendiente. Su libro La hermana, la extranjera está disponible en castellano. Leer más sobre Audre Lorde .

Sueli Carneiro

Ennegrecer el feminismo. Carneiro, socióloga brasileña, exige que las mujeres negras ocupen el centro de las agendas feministas. El racismo moldeó los feminismos blancos de clase media y sigue operando dentro del movimiento. Su texto Mulheres em movimento está en portugués. Leer más sobre Sueli Carneiro .

Foto by Marcus Steinmeyer

Lee a estas autoras. Haz espacio a sus voces en tus debates. Comparte qué libro te abre los ojos. Ven a Afroféminas a seguir construyendo.

Redacción Afroféminas

