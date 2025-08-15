sábado, agosto 16

Recursos para descarga

En esta sección reunimos documentos y recursos clave —todos en español— que analizan cómo el racismo impacta directamente en la salud mental de las personas racializadas. Son materiales descargables elaborados por instituciones, investigadoras y profesionales de la psicología que abordan desde los efectos emocionales y físicos del racismo hasta estrategias de cuidado y prevención. Nuestro objetivo es ofrecer herramientas basadas en evidencia que fortalezcan la comprensión, la denuncia y la acción frente a una violencia que no es solo social, sino también psicológica.

Los efectos del racismo en la salud mental – Oficina de Salud Mental de Nueva York
¡Descarga ahora!
Kit de herramientas para el trauma racial – Mental Health America
¡Descarga ahora!
Las heridas del racismo: Efectos psicosociales de la discriminación racial en las personas Afrodescendientes en América Latina
DESCARGAR
Manual de Autocuidado – UNICEF El Salvador
DESCARGAR
