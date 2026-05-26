Qué es esta herramienta. La asistenta de Afroféminas es un chatbot de inteligencia artificial situado, construido con un corpus afrofeminista, antirracista y decolonial. Está pensada para orientar y acompañar a las lectoras de Afroféminas en cuestiones relacionadas con racismo, feminismo negro, pensamiento decolonial e interseccionalidad.

Privacidad y anonimato. La conversación es anónima. Afroféminas no te pide ni guarda tu nombre, tu correo electrónico ni ningún otro dato personal. No asociamos las conversaciones a una identidad concreta. Sí vemos el contenido de las conversaciones, sin saber quién las escribió, y lo usamos para mejorar la herramienta y entender qué pregunta nuestra comunidad.

Infraestructura técnica. Esta herramienta funciona sobre la plataforma Chatbase y utiliza modelos de inteligencia artificial de OpenAI. Esto significa que el contenido de las conversaciones pasa por los servidores de ambas empresas, bajo sus respectivas políticas de privacidad. Aunque estos servicios declaran cumplir con la normativa europea de protección de datos y no usar el contenido para entrenamiento de modelos cuando se accede por su API empresarial, queremos que sepas que existe esta intermediación técnica. Si la información que vas a compartir es especialmente sensible, ten esto en cuenta a la hora de decidir cuánto detalle quieres dar aquí.

Qué hace y qué no hace esta herramienta. Acompañamos en lo emocional y orientamos en lo práctico. Ayudamos a nombrar lo que ocurre, a poner palabras, a pensar siguientes pasos, a redactar comunicaciones formales si las necesitas. No sustituimos a una profesional sanitaria, jurídica, psicológica o de trabajo social. Cuando la situación requiere atención profesional, te lo decimos y te ayudamos a buscarla.

Atención urgente. Si estás en una situación de urgencia médica, llama al ciento doce. Si estás en una situación de urgencia psicológica o de riesgo para tu integridad, llama al teléfono de atención a víctimas de violencia o al ciento dieciséis cero once de orientación psicológica. Esta herramienta no es un servicio de emergencias.

Contacto humano. Si en cualquier momento quieres dejar de hablar con la asistenta y contactar con el equipo humano de Afroféminas, puedes escribir a través del formulario de contacto de afrofeminas.com.

Posición política. Afroféminas defiende que la inteligencia artificial puede construirse desde un lugar de enunciación distinto al hegemónico. Esta herramienta es un primer paso en esa dirección. No es una IA totalmente soberana. Es una IA situada construida sobre infraestructura técnica de terceros con un corpus propio. Reconocer este límite es parte de la honestidad con la que trabajamos.