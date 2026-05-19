La salud de nuestros cuerpos no puede comprenderse exclusivamente desde una perspectiva biomédica tradicional. Durante décadas, la medicina hegemónica ha tratado los problemas hormonales y reproductivos como fallos estrictamente individuales o biológicos. Sin embargo, diversos estudios demuestran que la exposición a contaminantes ambientales y disruptores endocrinos está socialmente distribuida y profundamente condicionada por factores estructurales como el género, la clase social y, de manera crucial, el racismo estructural.

Desde Afroféminas abrimos un espacio formativo pionero e imprescindible: un curso online en directo (que también quedará grabado para quienes no puedan asistir en vivo) para analizar cómo el racismo ambiental impacta de manera desproporcionada en la salud reproductiva de las mujeres negras y otras mujeres racializadas. A través del marco conceptual del afrofeminismo y la interseccionalidad, propondremos una lectura crítica de la evidencia científica, incorporando la experiencia corporal y comunitaria como una fuente legítima de conocimiento.

Este curso abordará la necesidad urgente de construir una prevención desde la justicia social, huyendo de los discursos que culpabilizan al individuo y priorizando siempre la acción colectiva y el análisis político de nuestros contextos.

Salud reproductiva femenina, racismo ambiental y justicia reproductiva: una perspectiva afrofeminista

Información del Curso

Fechas: 24 y 25 de junio de 2026.

24 y 25 de junio de 2026. Horario: De 19:00 a 21:00 (Hora de España).

De 19:00 a 21:00 (Hora de España). Modalidad: Online en directo (las sesiones se grabarán para acceso posterior de las personas inscritas).

Online en directo (las sesiones se grabarán para acceso posterior de las personas inscritas). Inversión: 150 euros.

Programa Oficial del Curso

Módulo 1. Racismo ambiental y salud reproductiva femenina

Racismo estructural y determinantes sociales de la salud.

Distribución desigual de la exposición ambiental.

Impacto diferencial en mujeres negras y racializadas.

Módulo 2. Disruptores endocrinos y evidencia científica

Sistema endocrino y funciones reproductivas.

Disruptores endocrinos y alteraciones reproductivas.

Lectura crítica de la evidencia científica.

Módulo 3. El cuerpo femenino como cuerpo social

El cuerpo como espacio de inscripción de desigualdades.

Historia de la medicalización y control de los cuerpos negros.

Experiencia corporal y conocimiento situado.

Módulo 4. Justicia reproductiva y estrategias de prevención

Marco de justicia reproductiva.

Prevención en salud reproductiva sin culpabilización.

Políticas públicas, entornos seguros y acción comunitaria.

Conoce a la docente: Dra. Raiza Paul Caballero

Para abordar un temario que exige la máxima rigurosidad científica de la mano de un enfoque social, contaremos con una docente e investigadora de primer nivel. Su trayectoria une la excelencia en la investigación biomédica con una visión crítica de la salud reproductiva:

Doctora en Ciencias de la Salud y bioquímica con amplia experiencia en reproducción humana, toxicología ambiental y salud reproductiva. Obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado por la Universidad de Alicante.

y bioquímica con amplia experiencia en reproducción humana, toxicología ambiental y salud reproductiva. Obtuvo el por la Universidad de Alicante. Licenciada en Bioquímica por la Universidad de La Habana , cuenta además con un Máster en Biotecnología y Biomedicina por la Universidad de Alicante y un Máster en Nutrición Avanzada por la Universidad Internacional de Valencia.

, cuenta además con un Máster en Biotecnología y Biomedicina por la Universidad de Alicante y un Máster en Nutrición Avanzada por la Universidad Internacional de Valencia. Ha desarrollado su trayectoria en el ámbito de la investigación biomédica, el laboratorio clínico y la docencia universitaria, habiendo ejercido como investigadora postdoctoral y profesora del Máster en Fertilidad Humana en la Universidad de Alicante.

en la Universidad de Alicante. Su línea de investigación principal se ha centrado en el estudio de compuestos ambientales tipo dioxinas y PCBs, evaluando su relación directa con la calidad seminal, la endometriosis y otros problemas reproductivos clave.

y otros problemas reproductivos clave. Es autora y coautora de numerosas publicaciones científicas en revistas internacionales y ha presentado sus trabajos en congresos nacionales e internacionales sobre fertilidad, toxicología ambiental y reproducción asistida.

¿A quién está dirigido?

Este espacio está especialmente diseñado para profesionales de la salud y la intervención social, investigadoras e investigadores, estudiantes de ciencias de la salud y ciencias sociales, activistas, agentes comunitarios y cualquier persona interesada en profundizar en la salud reproductiva, la justicia social y el afrofeminismo desde una mirada ética, antirracista y decolonial.

Al finalizar el curso, las personas participantes serán capaces de interpretar la evidencia científica desde un enfoque interseccional, identificar sesgos raciales y de género en la investigación biomédica y aplicar estrategias de prevención orientadas a la justicia reproductiva.

Las plazas son limitadas. Puedes inscribirte directamente a través de nuestra tienda oficial en Ko-fi.

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