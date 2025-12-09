Este es un espacio dedicado a nuestras hermanas y hermanos.
Un lugar abierto, sin puertas y sin jerarquías, donde cualquiera puede entrar y aprender.
No es un espacio académico.
Es un espacio para compartir conocimiento vivo: pensamiento negro, feminismo negro y reflexión decolonial presentada de forma sencilla, cercana y cotidiana.
Aquí encontrarás audios y vídeos pensados para escucharse en comunidad:
mientras te pones las trenzas, mientras cocinas, mientras conversas con tus amigas, mientras participas en un círculo no mixto o cuando simplemente necesites un momento para ti.
La Biblioteca de Reparación nace para que el conocimiento no sea un privilegio, sino un acompañamiento.
Para que las ideas que transforman el mundo puedan entrar en nuestras vidas de manera natural.
Para que dejen de sentirse lejanas, difíciles o elitistas, y se conviertan en herramientas reales para comprender, sanar y empoderarnos.
Que este espacio nos ayude a descolonizar la mente, a nombrar lo que sentimos y a caminar con más claridad, dignidad y fuerza.