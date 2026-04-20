Declaración de solidaridad ante la intensificación de los ataques contra las personas LGBTIQ en Senegal a través de una legislación punitiva, las violencias tuteladas por el Estado y las detenciones arbitrarias

Expresamos nuestra profunda preocupación ante la escalada de movilizaciones anti-lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales y queer (LGBTIQ), así como ante las violencias y detenciones que han seguido a la aprobación de una legislación especialmente represiva en Senegal.

El 11 de marzo de 2026, la Asamblea Nacional de Senegal adoptó una nueva ley, tras la aprobación por el Consejo de Ministros de una modificación del artículo 319 del Código Penal. Esta ley castiga los «actos contra natura», incrementa significativamente las penas relativas a las relaciones entre personas del mismo sexo y criminaliza lo que las autoridades denominan «promoción» o «financiación» de la homosexualidad. Duplica la pena máxima de prisión por relaciones entre personas del mismo sexo, pasando de cinco a diez años, introduce multas más elevadas y penaliza cualquier forma de defensa o apoyo a los derechos de las personas LGBTIQ.

El proyecto de ley fue aprobado por una mayoría aplastante: 135 votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones, en un contexto marcado por discursos de odio violentos y virulentos de los diputados y diputadas, que fueron mucho más allá del proceso legislativo, con numerosos llamamientos a la violencia contra las minorías sexuales y de género. El primer ministro Ousmane Sonko defendió públicamente la ley como parte del programa político del gobierno. El presidente Bassirou Diomaye Faye la promulgó.

El clima que rodeaba estos debates ya era extremadamente hostil. Entre el 4 y el 6 de febrero de 2026, las autoridades senegalesas detuvieron a 12 hombres acusados de «actos contra natura» en virtud del artículo 319 del Código Penal, reforzando un clima de miedo y denuncia pública. Desde entonces, más de 50 personas han sido detenidas por los mismos cargos. Muchos abogados se muestran reacios a representar a los acusados, ya que la nueva ley otorga al Estado amplios poderes para actuar contra cualquier persona que les preste asistencia, incluidos los medios de comunicación.

Dos días después de la aprobación de la ley, un adolescente de 17 años, Malick Ndiaye, fue asesinado por otros jóvenes mientras tocaba el tam-tam, tras ser acusado de homosexualidad. El clima así creado pone en peligro la vida de las personas queer senegalesas y aleja a la sociedad del Estado de derecho en favor de una vigilancia y una violencia del tipo mafioso.

Estos desarrollos se producen en un contexto ya de por sí frágil, en el que las personas LGBTIQ enfrentan una estigmatización generalizada, exclusión social y una amenaza constante de violencia. Las leyes que criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo no son meros textos teóricos: crean condiciones que legitiman el acoso, la extorsión, las detenciones arbitrarias y las agresiones físicas. En la práctica, profundizan el miedo dentro de las comunidades y empujan a los individuos hacia una mayor invisibilidad, limitando su acceso a la sanidad, la protección jurídica y el apoyo social.

En Senegal, las autoridades han instrumentalizado deliberadamente el VIH, equiparando la seropositividad con ser queer y acusando a numerosas personas de transmisión intencionada. La divulgación pública de los resultados de las pruebas de VIH de personas acusadas de homosexualidad viola el secreto médico, la presunción de inocencia y el derecho a un juicio libre y justo. Al revelar el estado serológico de una persona acusada sin su consentimiento o bajo coacción, Senegal vulnera las leyes y principios africanos e internacionales que garantizan el derecho a la dignidad, la igualdad y la protección contra la discriminación. Esto constituye también una violación de la intimidad y una forma de tortura psicológica para las personas acusadas y sus familias, cuyo estado de salud continúa siendo debatido públicamente.

Senegal se suma así a una lista creciente de países africanos que han situado la vida de las minorías sexuales y de género en el centro de estrategias políticas, expuesta al debate público, deshumanizada y privada de libertades fundamentales. Rechazamos estas medidas y los discursos que las justifican.

La dignidad, la humanidad y la seguridad de los pueblos africanos no pueden defenderse de manera selectiva.

Las personas queer africanas son africanas, y sus vidas, sus derechos y su futuro son indisociables de la lucha más amplia por la justicia, la dignidad y la libertad en el continente. Los derechos de la ciudadanía queer africana no pueden seguir siendo sacrificados al servicio de una cultura colonial de la homofobia impuesta a las sociedades africanas a través de distintos regímenes de colonización.

En varios países, las minorías sexuales son presentadas cada vez más como símbolos de decadencia moral o influencia extranjera, con el fin de movilizar la rabia pública y desviar la atención de las crisis económicas, sociales y de gobernanza. Tales estrategias reaccionarias ponen en peligro a comunidades vulnerables sin abordar los verdaderos desafíos a los que se enfrentan las sociedades africanas.

Quienes suscribimos esta declaración, como ciudadanas y ciudadanos africanos, reafirmamos que las sexualidades africanas han sido siempre diversas y no se limitan a la heterosexualidad. Las personas queer no son ajenas a África. La investigación histórica y antropológica africana, así como la memoria viva de las comunidades de todo el continente, demuestran que formas diversas de expresión de género e intimidad entre personas del mismo sexo existían mucho antes de los distintos regímenes coloniales y a lo largo del período colonial. Muchas de las leyes utilizadas actualmente para criminalizar a las personas queer provienen de códigos penales coloniales impuestos por administraciones europeas. La persecución que se despliega hoy prolonga, por tanto, un legado colonial en lugar de defender las historias culturales africanas y su autenticidad.

Antropólogos y especialistas senegaleses en género llevan tiempo criticando esta oposición binaria entre «Occidente» y «África», que denigra las variaciones sexuales y de género presentándolas como importaciones europeas patológicas. Seguimos denunciando las políticas reaccionarias en un contexto marcado por un neocolonialismo agresivo y las intervenciones occidentales en África. Denunciamos asimismo los discursos populistas homófobos que movilizan el patriotismo, las diferencias culturales y la moral para buscar chivos expiatorios y someter a las comunidades no conformes con las normas de género y sexualidad, al tiempo que fracasan en ofrecer respuestas ideológicas sólidas ante las realidades contemporáneas: injerencias extranjeras, extracción de recursos africanos, explotación laboral e inestabilidad.

Lo que ocurre en Senegal no es un caso aislado. Dinámicas legislativas y políticas similares se observan en Ghana, Burkina Faso, Uganda y otros países, donde nuevas leyes, campañas políticas y pánicos morales tienen como objetivo creciente a las minorías sexuales y de género.

Llamamos por ello a las organizaciones africanas de defensa de los derechos humanos, los movimientos sociales, las personas intelectuales, los medios de comunicación, las trabajadoras y trabajadores culturales y los actores de la sociedad civil a adoptar una posición clara y fundamentada en principios. La defensa de los derechos humanos de los pueblos africanos no puede ser selectiva.

Sin pueblos soberanos no hay África soberana. Sin cuerpos soberanos en toda su diversidad no hay pueblos soberanos.

No podemos liberarnos como pueblo mientras aplicamos activamente leyes coloniales contra partes de nuestra propia población. La credibilidad de los movimientos democráticos y de justicia social depende de su voluntad de defender la dignidad y la seguridad de todos los africanos y todas las africanas, especialmente aquellas y aquellos cuyas identidades son marginadas y estigmatizadas.

Instamos también a las instituciones regionales e internacionales de defensa de los derechos humanos a que vigilen de cerca la situación y apoyen a las organizaciones de la sociedad civil senegalesa y africana que documentan estas violaciones y protegen a las comunidades vulnerables.

El silencio ante semejantes violencias y violaciones abjectas equivale a tomar partido, y ponerse del lado del poder nunca ha servido a las luchas de liberación. El silencio ante la injusticia no hace sino reforzar los sistemas de exclusión y violencia, exponiendo a todas las personas a sus consecuencias. En este contexto de hostilidad creciente, la solidaridad entre movimientos, más allá de fronteras y comunidades, es más necesaria que nunca.

La lucha por la dignidad, la seguridad y la igualdad de las personas queer africanas es indisociable de la lucha más amplia por la justicia y la liberación del continente.

Muestra tu solidaridad con las personas queer senegalesas, inscríbete aquí .

Firmantes

Echos du maquis, Burkina Faso / África Occidental

Maison de la Culture des Diversités Humaines, Costa de Marfil

Espoir Vie Arc-en-ciel Bénin (EVAB), Benín

Centro de Derecho y Justicia Ubuntu, Uganda

Casa de Guramayle – Etiopía

La República Queer, Kenia

CHEVS, Nigeria/África Occidental

Iniciativa Africana de Defensoras de los Derechos Humanos de las Mujeres, África

Iniciativa para la Igualdad y la No Discriminación (INEND), Kenia

La Coalición Gay y Lésbica de Kenia (GALCK+), Kenia

Unidad de Género y Justicia, Malawi

La Iniciativa para la Igualdad de Derechos (TIERs), Nigeria

Red de Servicios Jurídicos de África Oriental, Comunidad de África Oriental

Iniciativa de defensoras de los derechos humanos de las mujeres del sur de África, África meridional

Pema (Personas Marginadas y Agraviadas), Kenia

MujiFEM, Zimbabue

Laboratorio de Investigación y Medios Negn, Etiopía

Iniciativa de Empoderamiento y Derechos Hearty (HER-Initiative), Nigeria

Colectivo Feminista Africano sobre Políticas con Perspectiva Feminista (Colectivo AfIP)

Obodo Nigeria

NA Were Advocates, Kenia

Servicios de Salud para Minorías, Uganda

Etiopía queer, Etiopía

Afro Rainbow Austria

Compagnie Ajamat, Suiza

TAPAGES COLLECTIF, Francia

Asociación AFIRI STUDIO, Francia

COLECTIF LITTÉRAIRE AFROQUEER, Francia

Asociación Afrofeminas, España

Asociación por los Derechos de la Mujer en el Desarrollo (AWID), Canadá

Asociación por los Derechos de las Mujeres en el Desarrollo (AWID), Global

Mezekere – Un espacio para las artes de la mayoría global y la diáspora, Austria

Escena de baile de salón en Nantes, Francia

Red de Justicia del VIH, Países Bajos

Consorcio para el diálogo parlamentario y la equidad Oaxaca, México

*Este texto fue publicado originalmente en African Feminism

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Relacionado