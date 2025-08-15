Recursos de Salud Mental para Personas Racializadas

Cuidarnos también es resistir
Desde Afroféminas sabemos que el racismo deja huella en nuestros cuerpos, en nuestras mentes y en nuestras emociones. Por eso, creemos que el autocuidado, el apoyo comunitario y el acceso a profesionales comprometidos con nuestras realidades son formas de resistencia política.
En esta página encontrarás una selección de recursos pensados específicamente para personas racializadas, con énfasis en la atención psicológica y emocional desde una perspectiva antirracista, interseccional y culturalmente segura.
🧑🏾⚕️ Psicólogos/as racializados/as recomendados/as
Porque la salud mental también se ve atravesada por el racismo.
Estos son profesionales racializados que han sido recomendados por nuestra comunidad o que trabajan desde una perspectiva antirracista, decolonial, o centrada en los cuidados para personas migrantes, negras, gitanas, árabes o afrodescendientes.
Verónica Peñalver Sellés
Psicoterapia individual y de pareja. Especialidades: identidad, pertenencias, historia de vida, autoestima y existencialismo. Barcelona (España)
On Line y presencial
verónica@iridis.es
+34 687 054 816
Merfi Raquel Montaño Sinisterra
Énfasis en intervención Psicológica en Situaciones de Crisis, Psicología Clínica, con gran interés y formación en la comprensión de la salud mental de los afrodescendientes. Bogotá (Colombia)
On Line y presencial
María del Carmen Filigrana García
Mujer gitana. Especializada en el acompañamiento a mujeres. Tratamiento de problemas familiares, laborales, de pareja, relaciones sociales, malestares asociados a la identidad racial y de género, orientación sobre el proyecto vital y afrontamiento de situaciones estresantes y/o traumáticas con síntomas de ansiedad, depresión, estrés y otra sintomatología. Enfoque corporal. Estepona, Málaga (España)
On Line y presencial
+34 603656118
Gnandy Chaverra Asprilla
Enfoque cognitivo-conductual con perspectiva antirracista. Buenos Aires (Argentina)
On Line y presencial
chaverragnandy@gmail.com
+54 91132308796
Sonia Díaz Rangel
Psicóloga Clínica Antiracista y Decolonial. Especialista en Psicología forense.Especialista en Filosofía Existencial. Magister el Salud mental y procesos creativos. Barranquilla (Colombia)
On Line y presencial
soniadiazr90@hotmail.com
+57 3013653518
Hafdallah Menni
Trauma complejo, Trastornos de apego, cuadros clínicos de adaptación y emocionales, Duelos, Disociación..etc. Vigo (España)
On Line y presencial
+34 623198863
Lina Marcela Agrono Velasco
Trabajo desde una perspectiva interseccional y decolonial en el acompañamiento de afectaciones derivadas del racismo, la construcción de la voz y el lugar propio, las violencias sexuales y de género, así como en el abordaje de urgencias subjetivas y diversos malestares emocionales que impactan la vida cotidiana. Cali (Colombia)
On Line
psicologa.linaagrono@gmail.com
+57 3208266625
Anissa Ouali Lamtalbi
Terapia individual, sexual y de pareja. Barcelona (España)
On Line