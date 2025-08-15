Recursos de Salud Mental para Personas Racializadas

Lina Marcela Agrono Velasco

Trabajo desde una perspectiva interseccional y decolonial en el acompañamiento de afectaciones derivadas del racismo, la construcción de la voz y el lugar propio, las violencias sexuales y de género, así como en el abordaje de urgencias subjetivas y diversos malestares emocionales que impactan la vida cotidiana. Cali (Colombia)

