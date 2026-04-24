¿Cuándo dejamos de llamarlo por su nombre? Una peli, una serie y un libro para el fin de semana del 24 al 26 de abril

🎬 Viernes noche → Y mañana el mundo entero (2020) — Netflix

Alemania contemporánea. Luisa deja la comodidad de su familia aristocrática para mudarse con un grupo antifascista en Mannheim. Lo que empieza como convicción política se convierte en una pregunta sin respuesta fácil: ¿cómo se combate el fascismo cuando el fascismo ya tiene el poder? Dirigida por Julia von Heinz, seleccionada en el Festival de Venecia 2020. En la presentación de la película, el equipo llevó máscaras con los nombres de personas asesinadas por la ultraderecha alemana. Solo por tener el color de piel incorrecto. El título es la letra de la canción de las Juventudes Hitlerianas. Que no se te olvide.