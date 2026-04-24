¿Cuándo dejamos de llamarlo por su nombre? Una peli, una serie y un libro para el fin de semana del 24 al 26 de abril

Esta semana PP y Vox acaban de cerrar pactos de gobierno en Aragón y Extremadura. En el texto figuran, hasta cuatro veces en el extremeño y tres en el aragonés, las palabras «prioridad nacional». Es el eufemismo elegido para legalizar lo que siempre han querido: que las personas migrantes — regulares o no — tengan menos derechos que el resto. También se rechaza la acogida de menores no acompañados y se recortan subvenciones a ONG que «colaboren» con la inmigración irregular. El fascismo no siempre llega con botas y correajes. A veces llega en acuerdos firmados en sede institucional.
🎬 Viernes noche → Y mañana el mundo entero (2020) — Netflix
Alemania contemporánea. Luisa deja la comodidad de su familia aristocrática para mudarse con un grupo antifascista en Mannheim. Lo que empieza como convicción política se convierte en una pregunta sin respuesta fácil: ¿cómo se combate el fascismo cuando el fascismo ya tiene el poder? Dirigida por Julia von Heinz, seleccionada en el Festival de Venecia 2020. En la presentación de la película, el equipo llevó máscaras con los nombres de personas asesinadas por la ultraderecha alemana. Solo por tener el color de piel incorrecto. El título es la letra de la canción de las Juventudes Hitlerianas. Que no se te olvide.
📖 Sábado con café → Me crié como un fascista — Antonio Maestre (Seix Barral, 2026)
Acaba de publicarse. Después de años investigando a la extrema derecha, Antonio Maestre hace la pregunta más incómoda de todas: ¿por qué personas normales, vecinos, compañeros de trabajo, familiares, acaban asumiendo comportamientos fascistas? La respuesta no está en la crisis económica sino en algo más íntimo y más antiguo: la educación masculina, la represión emocional, la necesidad de tener un enemigo. Maestre lo explica desde su propia autobiografía, desde los barrios donde se crió. Un libro que llegó esta semana, en el momento exacto en que más lo necesitamos.
📺 Domingo perezoso → La conjura contra América (2020) — HBO Max
¿Y si en 1940 los Estados Unidos hubieran elegido a un presidente fascista, amigo de Hitler, con un programa de «América primero»? Philip Roth escribió esta novela en 2004 como advertencia. David Simon, el creador de The Wire, la adaptó para HBO. Una familia judía de clase obrera en Newark contempla cómo el país se transforma en algo que no reconoce. Seis episodios que se ven como una pesadilla de la que no terminas de despertar. Porque cuando los de Vox hablan de «prioridad nacional», Philip Roth ya había escrito el final.
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Redacción Afroféminas
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