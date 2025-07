6 pensadoras afrodescendientes que deberías leer antes de citar a Simone de Beauvoir

Citar a Simone de Beauvoir se ha convertido casi en una obligación en ciertos espacios feministas. «No se nace mujer, se llega a serlo» es probablemente una de las frases más repetidas, leídas, compartidas y tatuadas en contextos académicos, activistas e incluso institucionales. Sin embargo, muchas veces se la invoca como si fuera la madre fundadora del pensamiento feminista moderno, ignorando o silenciando las voces de muchas pensadoras afrodescendientes que no sólo hablaron de género, sino también de raza, clase, colonialismo, sexualidad y resistencia desde perspectivas mucho más interseccionales y radicales.

Este texto no busca descartar a Beauvoir, sino cuestionar su centralidad. Antes de que repitas por enésima vez su famosa frase, te invitamos a explorar el pensamiento de estas seis autoras afrodescendientes que desafiaron las estructuras de poder desde sus experiencias situadas. Porque el feminismo que no escucha a las mujeres negras es simplemente otro ejercicio de supremacía blanca.

1. Claudia Jones (1915-1964)

Periodista, comunista, feminista y activista afrocaribeña nacida en Trinidad y Tobago. Jones fue una de las primeras en desarrollar el concepto de triple opresión (raza, clase y género), décadas antes de que la interseccionalidad se popularizara. Exiliada en el Reino Unido, fundó el primer periódico para la comunidad negra británica y fue una de las impulsoras del Notting Hill Carnival. Su célebre frase «Una mujer negra trabajadora es la más oprimida entre los oprimidos» desvela lo que muchas veces el feminismo blanco prefiere no mirar.

Recomendación: «An End to the Neglect of the Problems of the Negro Woman!» (1949)

Poeta, lesbiana, feminista y guerrera. Así se definía ella misma. Nacida en Nueva York de padres caribeños, Lorde articuló una crítica feroz al feminismo blanco hegemónico, acusándolo de pretender una neutralidad que invisibilizaba a las mujeres negras, lesbianas y pobres. Para Lorde, lo personal es político, pero lo político también está atravesado por nuestras diferencias, y no por una falsa idea de «hermandad universal».

Recomendación: «Sister Outsider» (1984), especialmente los ensayos “La transformación del silencio en lenguaje y acción” y “Las herramientas del amo nunca desmontarán la casa del amo”.

Filósofa, antropóloga y activista brasileña, fue una de las fundadoras del feminismo negro en Brasil. Lélia Gonzalez cuestionó el racismo estructural del Estado brasileño, pero también el racismo dentro del feminismo blanco de su país. Propuso el término amefricanidad para resaltar el pensamiento y las luchas de las mujeres negras latinoamericanas, desde una genealogía que rompe con los marcos eurocéntricos.

Recomendación: «Racismo e sexismo na cultura brasileira» (1984)

Sociáloga, activista dominicana y una de las referentes más relevantes del feminismo lesbofeminista y antirracista en América Latina. Curiel critica el feminismo institucionalizado, los discursos victimistas y las políticas multiculturales que no transforman las estructuras de dominación. Propone un feminismo descolonial que parte de las epistemologías del Sur y que no necesita legitimación europea para existir.

Recomendación: «La Nación Heterosexual. Análisis del discurso jurídico y el régimen heterosexual desde la antropología de la dominación» (2007)

Socióloga estadounidense y una de las principales impulsoras del feminismo negro contemporáneo. Su teoría del punto de vista de la mujer negra abrió caminos para entender cómo la experiencia social construye el conocimiento, cuestionando la universalidad del sujeto “mujer” en el feminismo tradicional. Collins introduce el concepto de matriz de dominación, en la que se entrecruzan raza, clase, género y nación.

Recomendación: «Black Feminist Thought» (1990)

Escritora, psicóloga y artista interdisciplinar nacida en Lisboa, de origen angoleño y saotomense. Kilomba desmonta la colonialidad del saber desde la performance, la narrativa y el psicoanálisis, vinculando memoria, trauma, silencio y discurso. Su trabajo analiza cómo se construye la otredad racializada desde el saber blanco, académico y patriarcal. Es una voz imprescindible para pensar decolonialmente el feminismo y la producción del conocimiento.

Recomendación: «Memorias de plantación. Episodios de racismo cotidiano» (2019)

¿Y si empezamos por aquí?

No se trata solo de sumar nombres a una lista para cumplir con la cuota. Se trata de cuestionar quiénes se han considerado «pensadoras universales» y por qué. Leer a mujeres afrodescendientes no es opcional si tu feminismo quiere ser realmente crítico, interseccional y decolonial. Quizá entonces, después de haber leído a Jones, Lorde, Gonzalez, Curiel, Collins y Kilomba, puedas volver a Simone de Beauvoir… pero ya no desde el mismo lugar.

Redacción Afroféminas

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Relacionado