Una peli, una serie, un libro y un restaurante para este fin de semana (del 9 al 11 de enero)

Arrancamos el año con propuestas que despiertan. Enero llega con ese aire de comienzo que nos invita a retomar rituales culturales después del parón navideño, y este finde trae justo lo que necesitamos: un thriller que te mantiene en vilo desde Montana, una serie épica que atraviesa cuatro generaciones de historia coreana, un libro que grita la furia de las mujeres africanas y un rincón de La Habana en pleno Chueca. Así que sacude la resaca de las fiestas, porque aquí van cuatro recomendaciones para empezar el año con la cabeza y el estómago bien alimentados.
La peli…
«Tierra sin ley» (2022)– Estados Unidos
Dirigida por Julian Higgins
Sandra Guidry es una profesora universitaria que acaba de perder a su madre y vive aislada en una casa junto al bosque, en plena montaña de Montana. Un día, dos cazadores aparecen en su propiedad sin permiso para aparcar su camioneta. Lo que empieza como una conversación educada pidiendo que se marchen se transforma en un enfrentamiento que va creciendo hasta convertirse en una batalla de voluntades con consecuencias catastróficas. Basada en el relato corto Winter Light de James Lee Burke, esta película protagonizada por Thandiwe Newton (ganadora del Emmy) es un thriller con sabor a western contemporáneo que destila tensión racial, patriarcado y la soledad del duelo en un paisaje nevado y asfixiante. La cámara se fija en los rostros de vaqueros, cazadores, religiosos, pistoleros, y una mujer negra que no se va a callar.
🖤¿Por qué verla? Porque Newton está magistral en un papel que le permite mostrar vulnerabilidad, rabia y dignidad en una sola mirada. Porque la película plantea preguntas incómodas sobre los límites de la justicia, la libertad individual y hasta dónde se debe luchar por un principio. Porque es cine de atmósfera que sabe que el silencio y la pausa crean más tensión que cualquier explosión.
📍¿Dónde verla? Netflix
La serie…
«Pachinko» (2022-2024) – Corea del Sur Apple TV+
Basada en el bestseller de Min Jin Lee, Pachinko es una saga épica que sigue a cuatro generaciones de una familia coreana desde 1915 hasta 1989. La serie arranca en la Corea ocupada por Japón y nos lleva a Osaka, donde Sunja (Kim Min-ha de joven, Youn Yuh-jung de mayor) emigra en 1931 buscando una vida mejor. Lo que encuentra es discriminación, pobreza, supervivencia y la construcción de una identidad en los márgenes de una sociedad que la considera inferior por ser coreana. Contada en tres idiomas —coreano, japonés e inglés—, la serie alterna entre el pasado de Sunja y el presente de su nieto Solomon (Jin Ha), un banquero coreano-americano que busca su lugar entre dos mundos. Creada por Soo Hugh, hija de inmigrantes coreanos, Pachinko es cine televisivo del más alto nivel: cinematografía deslumbrante, actuaciones impecables y una narrativa que entiende que la historia no es lineal sino un tejido de memorias entrelazadas.
🖤 ¿Por qué verla? Porque es una de las mejores series de los últimos años y porque cuenta una historia de migración, resistencia y amor que atraviesa generaciones sin caer en sentimentalismos baratos. Porque cada episodio es una clase magistral de cómo contar historias sobre la diáspora con belleza, dignidad y complejidad. Porque después de verla entiendes que la historia personal es también historia política.
El libro…
«Gritos y furia de una mujer» Angèle Rawiri
(Libros de las Malas Compañías, 2024)
Emilienne es una mujer moderna, instruida y exitosa que lleva más de diez años intentando darle a su esposo Joseph el hijo que tanto desea. La muerte trágica de su única hija Rékia, de doce años, sumada a las constantes infidelidades de su marido y las manipulaciones de su suegra, la arrojan a una deriva psicológica autodestructiva. De principio a fin, Emilienne se entrega a monólogos desgarradores que reflejan las tensiones de un matrimonio mutilado por la infertilidad, la influencia corrosiva de la familia extendida y la sombra omnipresente de la rival poligámica. Entre consultas médicas y sesiones de terapia espiritual, Emilienne acaba, perdida y vulnerable, en los brazos de su secretaria, con quien inicia una relación amorosa. Escrita por Angèle Rawiri (1954-2010), pionera de la literatura femenina de Gabón y primera novelista de su país, esta novela es un grito visceral contra la poligamia, el patriarcado, la corrupción política y el tribalismo, así como sus consecuencias en la salud mental de las mujeres.
🖤 ¿Por qué leerlo? Porque es una de las voces fundamentales de la literatura africana contemporánea que merece ser leída en español. Porque Rawiri escribe con una rabia contenida y una honestidad brutal sobre temas que siguen siendo tabú en muchas sociedades. Porque la voz de Emilienne es la voz de miles de mujeres africanas que luchan por encontrar su lugar en sociedades que las quieren calladas y sumisas.. Comprar
Y un restaurante…
Borax Chueca, Madrid
En pleno corazón de Chueca, en la calle Pelayo 28, se encuentra Borax, un pedacito de Cuba en Madrid que lleva años siendo un secreto a voces entre quienes buscan comida cubana auténtica, generosa y sin pretensiones. Aquí no hay fusion ni modernidades, solo ropa vieja de ternera que se deshace en la boca, vaca frita crujiente, tamal casero, chilindrón de chivo y yuca en su punto. Los platos vienen combinados al estilo cubano clásico: arroz, frijoles negros, carne y tostones, todo en raciones tan generosas que es imposible no salir rodando. Los mojitos están hechos con ron añejo de importación y saben a La Habana. El ambiente es acogedor, con música cubana de fondo y camareros cubanos que te atienden como si fueras de la familia. El local no es grande pero tiene encanto, con una decoración que te transporta sin necesidad de coger un avión. Precio medio: 20-25 euros por persona. Abre de martes a sábado para comida y cena, domingos solo mediodía.
🖤¿Por qué visitarlo? Porque después de recorrer los restaurantes cubanos de Madrid, este se mantiene como uno de los mejores en autenticidad y relación calidad-precio. Porque la comida sabe a Cuba de verdad, sin imposturas ni adaptaciones al paladar español. Porque es el tipo de lugar donde vas una vez y te conviertes en cliente habitual.
📍¿Dónde? Calle Pelayo, 28, Chueca, Madrid. Metro Chueca. Reservas: 91 522 28 72 / WhatsApp 609 32 22 48
