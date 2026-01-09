Una peli, una serie, un libro y un restaurante para este fin de semana (del 9 al 11 de enero)

La peli…

«Tierra sin ley» (2022)– Estados Unidos

Dirigida por Julian Higgins

Sandra Guidry es una profesora universitaria que acaba de perder a su madre y vive aislada en una casa junto al bosque, en plena montaña de Montana. Un día, dos cazadores aparecen en su propiedad sin permiso para aparcar su camioneta. Lo que empieza como una conversación educada pidiendo que se marchen se transforma en un enfrentamiento que va creciendo hasta convertirse en una batalla de voluntades con consecuencias catastróficas. Basada en el relato corto Winter Light de James Lee Burke, esta película protagonizada por Thandiwe Newton (ganadora del Emmy) es un thriller con sabor a western contemporáneo que destila tensión racial, patriarcado y la soledad del duelo en un paisaje nevado y asfixiante. La cámara se fija en los rostros de vaqueros, cazadores, religiosos, pistoleros, y una mujer negra que no se va a callar.

🖤¿Por qué verla? Porque Newton está magistral en un papel que le permite mostrar vulnerabilidad, rabia y dignidad en una sola mirada. Porque la película plantea preguntas incómodas sobre los límites de la justicia, la libertad individual y hasta dónde se debe luchar por un principio. Porque es cine de atmósfera que sabe que el silencio y la pausa crean más tensión que cualquier explosión.