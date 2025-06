Comienza el Get Free 2025: Sesali Bowen analiza las necesidades actuales del feminismo negro

A partir de hoy, cientos de feministas negras de todo Estados Unidos se dirigirán a Nueva Orleans para Get Free: A Black Feminist Reunion , la reunión feminista negra más grande del país. Organizado por Black Feminist Future , el evento de tres días se llevará a cabo del 5 al 7 de junio en el Hyatt Regency New Orleans y promete restauración y ajuste de cuentas para las asistentes.

El programa incluye una conferencia magistral de la icónica Angela Y. Davis , junto con líderes del movimiento como Ericka Huggins, Brittney Cooper, Charlene Carruthers y Malkia Cyril. La programación abarca el Scenes of Solidarity Film Festival, la Irresistible Revolution Art Gallery, los prácticos Liberation Learning Labs y la celebración de la North Star Gala.

«A medida que crecen el fascismo y la opresión, la organización feminista negra ofrece un camino a seguir arraigado en el cuidado, el poder y la libertad», dijo Paris Hatcher, fundadora de Black Feminist Future, a quien Tiffany Smith de MadameNoire entrevistó recientemente en MadameNoire Live.

Para muchas, Get Free representa una reunión de pensadoras, organizadoras, artistas y feministas negras de base que reclaman espacio en el trabajo del movimiento. Sesali Bowen será una de las ponentes destacadas, llevando su característica perspectiva de «feminista del trap» al escenario principal. Acuñado por Bowen, el feminismo del trap tiende un puente entre la teoría feminista negra y las experiencias vividas de las mujeres negras y las personas queer que navegan en espacios a menudo desestimados por el feminismo convencional. Analizando las narrativas dentro de la música trap, un género frecuentemente criticado por su misoginia, Bowen destaca cómo las mujeres y femmes negras afirman su autonomía, expresan su sexualidad y reclaman poder en entornos que históricamente nos han marginado. Su trabajo desafía las políticas de respetabilidad y centra las voces de quienes han sido sistemáticamente excluidas del discurso feminista tradicional.

Hablando con MadameNoire mientras preparaba las maletas para una conferencia en Cleveland antes de dirigirse directamente a Nueva Orleans, la voz de Sesali era segura, sus palabras firmes y un reflejo de la experiencia vivida:

«Ante todo, soy una estudiosa del feminismo negro. Todo mi trabajo se basa literalmente en una base feminista negra. Me especializo en estudios de género. Tengo una maestría y una licenciatura en estudios de género y sexualidad. Así que, en principio, es mi especialidad. Pero cuando terminé la maestría, no seguí ese camino. Muchos marcos e ideologías de los estudios de género están muy aislados en las torres de marfil del mundo académico. Me entusiasma mucho aportar otro punto de referencia y otra vía de acceso a la conversación, como feminista negra que no es académica, porque muchas feministas negras no trabajan en el ámbito académico».

En este momento, donde las redes sociales difunden el lenguaje más rápido que el contexto, Bowen señala los obstáculos actuales:

«Cuando pensamos en los numerosos ataques que hemos visto recientemente a la educación en el país, los departamentos afectados son los de estudios afroamericanos y los de estudios de género. Incluso si pensamos en que la universidad se está volviendo más difícil de costear y de acceder, creo que también se trata de una supresión de las artes liberales, de la teorización, la imaginación, el discurso, la construcción del mundo y la comprensión del mismo que surge de las personas oprimidas. Creo que quienes ostentan el poder quieren reescribir esa historia. Quieren borrarla y afirmar que el patriarcado, por ejemplo, es simplemente una forma natural, un orden natural del mundo tal como debería ser. Eso no es cierto».

También reconoce un cambio generacional en cómo nombramos los mismos sistemas:

“Gran parte del discurso que veo en redes revela esa falta de una comprensión básica incluso del patriarcado. Lo que estoy notando es que las personas más jóvenes tienen nuevas palabras para cosas que ya existen y que tienen un marco muy profundo que se ha arraigado en estudios académicos. Vi a alguien en TikTok hablando sobre el efecto halo. Pensé, ‘oh, ¿te refieres solo a los estándares de belleza que se imponen a las mujeres? ¿Te refieres a cómo la belleza es un capital social que dicta cómo te tratan y cómo te ven las personas, y cómo es más probable que las personas confíen en ti y piensen que tienes una buena personalidad en lugar de tener una personalidad negativa de ti?’ Esas son cosas que se han estudiado. ¿Recuerdas la prueba de la muñeca, cuando solían poner la muñeca negra con la muñeca blanca? Estas son cosas que se han estudiado, y ahora es como si siempre hubiera una nueva palabra para ello».

Aunque estén inventando nuevas palabras para ello, siguen interesados ​​en el fenómeno en sí. Aunque sientan que lo están inventando por su cuenta, me alegra ver que la gente sigue reconociendo los patrones y los problemas del patriarcado, y queriendo hablar de por qué son un problema.

*Texto publicado originalmente en Madame Noire y republicado en Afroféminas por un acuerdo de colaboración

