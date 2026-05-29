📖 Sábado con café → Mujeres africanas. Más allá del tópico de la jovialidad — Remei Sipi (Ediciones Wanáfrica)

Remei Sipi Mayo nació en Rebola, en la isla de Bioko, Guinea Ecuatorial. Ha participado en el FCAT en el espacio literario «El Árbol de las Palabras». En este libro desmonta uno de los grandes estereotipos con los que Occidente ha construido su imagen de África: las mujeres africanas no son mujeres que aceptan pasivamente un destino que no han elegido. Son mujeres que luchan — a pesar de las barreras que les imponen sus gobiernos, sus religiones, sus tradiciones y los medios de comunicación occidentales que las presentan siempre con la misma cara. Sipi es escritora, activista afrofeminista y fundadora de la Editorial Wanáfrica, especializada en literatura africana en castellano con especial atención a la escritura de mujeres.