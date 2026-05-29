Del 22 al 30 de mayo, el Festival de Cine Africano de Tarifa y Tánger celebra su 23ª edición con 56 películas de 22 países africanos. El tema central de este año son las islas africanas — Cabo Verde, Bioko, Comoras, Madagascar, las islas caribeñas de la diáspora — territorios rodeados de océano que llevan siglos siendo puentes entre continentes. Si no puedes ir a Tarifa, Filmin tiene una selección de quince películas del FCAT disponible ahora mismo. Este fin de semana, África se cuenta desde adentro.
🎬 Viernes noche → Cesária Évora (2022) — Filmin / Sección FCAT
Negra. Pobre. Mujer. Criada en un orfanato de la isla de São Vicente, en Cabo Verde. Cesária Évora tenía todas las condiciones para que el mundo no la escuchara nunca — y sin embargo su voz llegó a los escenarios más grandes del planeta cuando ya tenía más de cincuenta años. Este documental íntimo de la directora Ana Sofia Fonseca, parte de la sección FCAT de Filmin, recoge imágenes inéditas y entrevistas únicas para mostrar la historia de la mujer que convirtió la morna caboverdiana en música universal. La diva descalza que nunca actuó con zapatos porque así se lo había prometido a las mujeres más pobres de su tierra.
📖 Sábado con café → Mujeres africanas. Más allá del tópico de la jovialidad — Remei Sipi (Ediciones Wanáfrica)
Remei Sipi Mayo nació en Rebola, en la isla de Bioko, Guinea Ecuatorial. Ha participado en el FCAT en el espacio literario «El Árbol de las Palabras». En este libro desmonta uno de los grandes estereotipos con los que Occidente ha construido su imagen de África: las mujeres africanas no son mujeres que aceptan pasivamente un destino que no han elegido. Son mujeres que luchan — a pesar de las barreras que les imponen sus gobiernos, sus religiones, sus tradiciones y los medios de comunicación occidentales que las presentan siempre con la misma cara. Sipi es escritora, activista afrofeminista y fundadora de la Editorial Wanáfrica, especializada en literatura africana en castellano con especial atención a la escritura de mujeres.
📺 Domingo perezoso → Reinas de África: Njinga (2023) — Netflix
Angola, siglo XVII. Njinga Mbande es la primera gobernante de Ndongo — una mujer que negoció con los portugueses, construyó un ejército, estableció un reino independiente y se convirtió en uno de los iconos más poderosos de la resistencia anticolonial africana. Esta miniserie documental de cuatro episodios, producida y narrada por Jada Pinkett Smith, combina dramatización con entrevistas a expertas para devolver a Njinga el lugar en la historia que el relato colonial le robó. Ganadora del Daytime Emmy. Una historia que el FCAT lleva años reivindicando desde el cine.
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Redacción Afroféminas
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