El FCAT en directo. Dos últimas jornadas y muchas cosas que decir

El FCAT entra en su recta final. Ayer y hoy son las dos últimas jornadas de una edición que ha dado mucho de sí y que mañana cierra en Tarifa.

Ayer la mañana arrancó con la presentación de Una introducción a los cines africanos, de Juciele Oliveira y José Antonio Jiménez, la primera monografía académica publicada en España dedicada específicamente a las cinematografías africanas. En la presentación, Jiménez señaló algo que incomoda y que es verdad: si hay un vecino de África es España, y sin embargo la crítica especializada sigue mirando hacia otro lado. Que haga falta un libro para nombrar lo evidente dice mucho del estado de las cosas.

En El Árbol de las Palabras, la sesión dedicada a las islas africanas del océano Índico reunió a Mohamed Saïd Ouma y a la cineasta malgache Kuro Mi. Saïd Ouma ofreció una de las reflexiones más certeras de la semana: mirar África desde una isla te pone en los márgenes, igual que ser hijo de inmigrantes en Europa, y esa marginalidad es también una identidad. Kuro Mi, que ha hecho tres cortometrajes sola con su teléfono, pidió en voz alta lo que tantas cineastas africanas necesitan y no tienen: acompañamiento institucional, asociaciones que sostengan el trabajo antes de que el trabajo desaparezca.

También estuvo Suzannah Mirghani presentando Cotton Queen, el primer largometraje de ficción dirigido por una mujer en Sudán, un país donde hoy no hay cines en activo. La película llegó a Tarifa después de pasar por Venecia y Tesalónica, y su directora con ella. En el filme conviven tres generaciones de mujeres: una abuela que dice que puede escoger su pasado y una nieta que cierra la película diciendo que ella escoge su futuro.

Hoy el festival amanece con el último aperitivo de cine en el Waikiki, con tres cineastas que concentran buena parte de lo que ha sido esta edición: la francotunicina Erige Sehiri, Suzannah Mirghani y la ecuatoguineana Nélida Karr. A las 14 horas se lee el palmarés en la Iglesia de Santa María. Y por la noche, entre las proyecciones, una que nos interesa especialmente: De Cierta Manera, de Sara Gómez, dentro de la Retrospectiva Islas, con la presencia de Aída Bueno Sarduy, de quien ya os contamos en crónicas anteriores.

Mañana, el cierre. Seguimos.

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