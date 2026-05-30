El Festival de Cine Africano de Tarifa-Tánger dio a conocer yer el palmarés de su 23º edición en una lectura en la antigua Iglesia de Santa María, presentación por Marta Jiménez Zafra, miembro del comité director del FCAT, con la asistencia en la traducción de Andreu Horrach Pou. Estefanía Calcines, jefa del área de mediateca y web de Casa África, entregó desde Tarifa el Premio Casa África a Mejor Dirección; Ana Millán, directora de comunicación del Consejo Audiovisual de Andalucía, también estuvo presente en este acto.

La cineasta Erige Sehiri recoge su premio en la lectura del Palmarés del 23 FCAT. FOTO: Rodri Vazcano (LA FURGONETA ROJA)

El jurado internacional, formado por Aída Esther Bueno Sarduy, Mehdi Bekkar y Mohamed Saïd Ouma, ha decidido otorgar el Premio AML-FCAT a Mejor Película de la sección competitiva de Hipermetropía a Promis le ciel (Catar, Francia, Túnez), de la tunecina Erige Sehiri. El jurado la ha premiado por “acercarse con sensibilidad y complejidad a las experiencias de las mujeres migrantes africanas dentro del continente, mostrando sus trayectorias no como destinos cerrados, sino como procesos atravesados ​​por la autonomía, el deseo y la posibilidad legítima de partir, permanecer o regresar”. La directora, presente en esta lectura de Palmarés, ha querido recalcar la importancia de que existan estos festivales, para contar personajes e historias lejos de estereotipos. «Existimos a través del espejo que nos refleja el otro. Túnez forma parte de África y que África es un continente amplio».

El jurado también ha querido reconocer dos menciones especiales a Mejor Película : Mención especial a Variations on a theme , de Devon Delmar y Jason Jacobs, “por ser un retrato tierno de una abuela en Sudáfrica, al tiempo que presenta una narrativa con múltiples capas, tejida a partir de lo invisible y lo metafísico” y Mención especial a Ancestral Visions of the Future , de Lemohang Mosese, “por la belleza y complejidad de su narrativa, capaz de transformar dolorosas en una incómoda y conmovedora pieza de poesía visual”.

El Premio Casa África a la Mejor Dirección ha recaído en el director franco-egipcio Namir Abdel Messeeh por el documental La vie après Shiam (Egipto, Francia), “por narrar la historia de una familia, varias generaciones y toda una nación con el fin de superar la pérdida de un ser querido, este filme ha conmovido por su sinceridad y emotividad”.

El Jurado de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), presidido por Eloisa Vaello Marco, Subdirectora de Cooperación y Acción Cultural para el Desarrollo Sostenible, y compuesto por Miguel Ruiz y Mage Allegue (Programa ACERCA), Ana Sánchez, Eva Balsera y Alicia Vázquez (Programa de Patrimonio para el Desarrollo) – Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), ha decidido conceder el VII Premio ACERCA de la Cooperación Española al largometraje One woman one bra , de Vincho Nchogu (Kenia, Nigeria 2025), por «representar de manera clara y humana valores fundamentales como la lucha contra la pobreza, la igualdad de oportunidades, el empoderamiento de las mujeres, la defensa de la paz, la justicia y la reivindicación de instituciones sólidas. La película muestra las dificultades a las que se enfrentan muchas mujeres para acceder a oportunidades de desarrollo personal y contribuir en sus comunidades».

Además, en esta edición, el jurado ha decidido hacer una mención especial del Premio ACERCA al documental The Woman Who Poked the Leopard , de Patience Nitumwesiga, «por su valiente y profunda mirada sobre la resistencia frente a la opresión, y por reflejar de manera ejemplar los valores promovidos por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La película denuncia la pobreza estructural, la desigualdad de género, la persecución política y la vulneración de los derechos humanos, al tiempo que reivindica la dignidad, la libertad de expresión y la justicia social.

Deborah Christelle Lobe Naney ha resultado ganadora del Premio a Mejor Actriz por su actuación en Promis le ciel , “por encarnar con profunda humanidad y delicadeza la dureza de sostener un sueño migratorio y también el dolor de renunciar a él, haciendo de su personaje un cuerpo atravesado por la pérdida, la resistencia y la ternura”; mientras que Admiro De Laura Munguambe gana el Premio a Mejor Actor por su actuación en O profeta, “por su capacidad para encarnar una amplia gama de emociones y ser el pilar fundamental de la historia”.

El jurado andaluz, compuesto por Cristina Consuegra, Reyes Gallegos y Diana Sagrista, ha decidido otorgar el Premio FAMSI (Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional) al mejor cortometraje a Les jardins du paradis (Francia, Marruecos), de Sonia Terrab “por narrar con sutileza y contundencia la vida de una mujer cosida por todo tipo de opresiones, cuya vida se ve orillada por una ley injusta que únicamente busca arrinconar, todavía más, a las mujeres marroquíes. Si toda ley marca la convivencia de una sociedad, los feminismos deben reclamar todo tipo de modificaciones que permitan a las madres y sus hijos e hijas llevar una vida digna”.

Asimismo, el jurado andaluz también ha otorgado dos menciones especiales . Mención especial para God Sleeps on Sundays (Zimbabue), de Naishe Nyamubaya, “por poner en el centro de esta cinta la realidad cinematográfica de un país y abordar una temática compleja, la pugna entre las tradiciones propias de la tierra y las tradiciones religiosas, con elegancia y dejando espacios abiertos al espectador para que se responsabilice de la historia. Con planos sublimes y dos interpretaciones feroces, consideramos que este corto de Nyamubaya merece una mención especial”.

La segunda mención especial ha recaído para L’mina (Marruecos), de Randa Maroufi, «por recuperar un episodio histórico que marcó a una sociedad ya un pueblo, Jerada, para narrar de manera experimental las devastadoras consecuencias de la minería industrial y las diversas dinámicas precarias a las que se ha visto sometida las personas de este pueblo marroquí. Con planos laterales muy originales y silencios elocuentes, Maroufi ha construido un corto ambicioso y de alta denuncia social».

El Premio TV5 Mundo del Público del FCAT al mejor largometraje ha sido para Promis le ciel , de Erige Sehiri.

El Primer Premio Miradas Africanas de RTVA – Canal Sur ha sido para la cineasta Erige Sehiri. Leonardo Sardiña, responsable del departamento de cine de Canal Sur ha hecho entrega de este galardón a la cineasta tunecina. La Agencia Pública de la Radio y Televisión de Andalucía destaca con este galardón la labor de una cineasta que promueve la unión entre culturas y la unión de los dos continentes.

Laboratorio FCAT 2026

El jurado del FCAT LAB, compuesto por Tommaso Priante, Lara González Lobo y Fibby Kioria, ha otorgado los premios del taller internacional de producción del FCAT para futuros proyectos de cine africano.

La mejor película del FCAT LAB 2026 es Standing at the Ruins , de Saeed Taji Farouky. La película Jua na Mwezi , de Omar Hamza, ha obtenido el Premio Tres Gatos y el Premio a la traducción y localización de subtítulos ofrecidos por el ISTRAD. I Will Die Free , de Mahrez Karoui ha conseguido el Premio LaserFilms y el Premio Sudu Connexion. Por último, la ficción Karl Marx , de Kiluanji Kia Henda, se ha alzado con el Tomahawk Digital Cinema Services, premio por la creación de un paquete de material de distribución internacional.

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