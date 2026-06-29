Durante los últimos meses hemos estado haciéndonos preguntas que cada vez nos parecía más difícil de ignorar: ¿Quién produce el conocimiento sobre la salud de las mujeres negras? ¿Desde qué experiencias, con qué datos y pensando en quién?

La respuesta, en la mayoría de los casos, es evidente: ese conocimiento sigue siendo escaso en español, disperso y, con demasiada frecuencia, construido desde marcos que no incorporan las experiencias, las condiciones de vida y las desigualdades que atraviesan a las mujeres negras y racializadas.

Por eso hoy queremos compartir el inicio de un proyecto que nos ilusiona profundamente.

No se trata de un producto terminado sino del comienzo de una investigación liderada por dos mujeres negras.

En Afroféminas hemos decidido construir una infraestructura de conocimiento sobre la salud y el bienestar de las mujeres negras y racializadas que combine investigación científica, inteligencia artificial ética independiente de plataformas estadounidenses y trabajo comunitario.

Este proyecto está siendo impulsado inicialmente por dos mujeres negras de Afroféminas, cada una desde su ámbito de conocimiento.

Salud Negra arranca : la doctora Raiza Paul lidera la investigación científica. Su trabajo consiste en revisar, organizar y analizar la evidencia sobre salud ambiental, racismo ambiental , disruptores endocrinos , salud hormonal, salud reproductiva y todas aquellas áreas donde la investigación muestra desigualdades que afectan de manera específica a las mujeres negras y racializadas .

Mi trabajo será diferente y complementario. Partiendo de la experiencia de haber creado varias herramientas de IA disruptivas y con vocación decolonial como AfroféminasGPT , el GPT Socrático de Afroféminas , el GPT de atención ante delitos de odio y el más reciente «Habla con Afroféminas» , en esta ocasión mi reto será conseguir crear una IA afrofeminista y soberana, ética y accesible.

Voy a dedicarme a estudiar cómo construir una inteligencia artificial verdaderamente útil para nuestra comunidad. No digo que las anteriores no lo sean, son imperfectas pero han servido y han dado agencia a muchísimas personas y por ello no puedo estar más orgullosa. Sin embargo la carrera no ha acabado aquí, más bien ha comenzado. Y no puedo negar lo ilusionante que está siendo este camino sobre todo si vienes de la Filosofía. No queremos un sistema que repita respuestas genéricas ni que reproduzca los sesgos habituales de las grandes plataformas. Queremos investigar cómo desarrollar una herramienta basada en evidencia científica, transparente en sus fuentes, respetuosa con los datos y pensada para fortalecer la autonomía epistémica de quienes la utilicen.

Sabemos que este aprendizaje exige tiempo. Tendremos que formarnos, experimentar, equivocarnos y aprender. Esa parte del trabajo, necesariamente, será muy intensa y muy individual. Pero el objetivo nunca será individual como no lo han sido el resto de herramientas ya creadas.

Queremos que ese esfuerzo desemboque en una herramienta colectiva.

Nuestro propósito es crear un espacio de conocimiento que pueda servir a mujeres negras y racializadas, a profesionales de la salud, a investigadoras, a organizaciones sociales y a cualquier persona interesada en comprender la relación entre salud, racismo, medio ambiente y desigualdad desde una perspectiva rigurosa y accesible.

No queremos construir una inteligencia artificial que sustituya a los profesionales sanitarios ni que emita diagnósticos. Queremos construir una herramienta que ayude a comprender mejor la evidencia científica, a traducirla a un lenguaje accesible, a orientar, a acompañar y a reducir las enormes desigualdades informativas que todavía existen.

Aspiramos a que este proyecto vaya mucho más allá de un chatbot.

Queremos construir una base de conocimiento viva, abierta al crecimiento y sostenida por la investigación, la ética y el compromiso con nuestra comunidad. Una infraestructura de conocimiento que pueda seguir ampliándose con nuevas investigaciones, nuevas colaboraciones y nuevas formas de compartir saberes.

Este es, en definitiva, un proyecto sobre soberanía del conocimiento, soberanía tecnológica y, sobre todo, soberanía para decidir cómo queremos que las tecnologías del futuro respondan a las necesidades de nuestras comunidades.

Estamos dando los primeros pasos. Serán meses de mucho estudio, mucha lectura y mucho trabajo, pero creemos que merece la pena.

Cuidar la salud también significa democratizar el conocimiento y ese conocimiento debe pertenecer a quienes históricamente han quedado fuera de él.

Antoinette Torres Soler Directora y Fundadora de Afroféminas

Lic. Filosofía. Máster en Comunicación de Empresa y Publicidad.

Cubana y española

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