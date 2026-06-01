Hace unos días pusimos en marcha algo nuevo en afrofeminas.com . Se llama Habla con Afroféminas y es una asistenta de inteligencia artificial situada que cualquier persona puede usar entrando a nuestra web, sin necesidad de cuenta de ChatGPT, sin pagar, sin descargar aplicaciones, sin barreras técnicas. Una conversación anónima abierta a quien quiera preguntar sobre antirracismo, feminismo negro, pensamiento decolonial o sobre situaciones concretas de racismo que esté atravesando.

Esta herramienta es la segunda fase de un camino que comenzó en 2025 con AfroféminasGPT , nuestra primera asistenta, que hoy supera las veinticinco mil conversaciones y vive dentro de la plataforma de OpenAI. AfroféminasGPT desarrolla explicaciones más teóricas, permite crear recursos pedagógicos y sostener conversaciones antirracistas profundas. Habla con Afroféminas es más inmediata, está curada con los mismos principios éticos antirracistas, y no requiere tener cuenta de ChatGPT. Cada una cubre un momento distinto de la conversación que las mujeres negras y las personas racializadas necesitamos tener.

Detrás de esta nueva herramienta hay un trabajo de experimentación que viene haciendo Antoinette Torres Soler, nuestra directora y fundadora. Antoinette lleva meses explorando hasta dónde se puede intervenir la inteligencia artificial desde un lugar de enunciación situado, qué decisiones políticas previas al diseño técnico determinan si una herramienta sirve o no a las comunidades que la van a usar, y cómo se construye una alternativa real a la IA generalista con los recursos disponibles. Habla con Afroféminas es la prueba viva de ese trabajo. Una creación artesanal, hecha con intuición política y con los aprendizajes acumulados de una década de Afroféminas, que ahora se ofrece como espacio de orientación y escucha para quien lo necesite.

Lo que sostiene esta herramienta por dentro

Una asistenta de inteligencia artificial situada no es lo mismo que una IA generalista con un nombre afrofeminista pegado encima. La diferencia vive en el trabajo invisible que se hace antes de que la herramienta diga su primera palabra. Habla con Afroféminas se apoya en tres cosas.

La primera es un corpus curado por nosotras. Documentos seleccionados con criterio editorial, no la web abierta a granel. Cada texto que alimenta la herramienta ha sido elegido porque sostiene el marco político y epistemológico desde el que Afroféminas habla.

La segunda son las instrucciones del sistema, redactadas desde nuestro lugar de enunciación. Le decimos a la herramienta quién es, para quién trabaja, qué tono debe usar, cómo se posiciona políticamente, qué hace cuando le preguntan algo fuera de su alcance, cómo acompaña sin sustituir el trabajo de profesionales especializadas. Esa caja de texto es donde vive el alma política de la asistenta.

La tercera son los protocolos vivos. No los detallamos aquí porque forman parte del trabajo interno de mantenimiento, y hablar de ellos en detalle quitaría parte de su función. Conviene saber que existen. Aplicamos periódicamente pruebas para verificar que la herramienta sigue siendo fiel al pensamiento afrofeminista, identificamos posibles mecanismos de violencia simbólica que pudieran aparecer en sus respuestas, y mantenemos acuerdos colectivos sobre qué decisiones se toman, quién las toma y cómo se gestionan los errores cuando aparecen. Crear una herramienta no resuelve el problema si no hay protocolos que sostengan su funcionamiento en el tiempo. Eso lo hemos aprendido haciendo.

Para quién es esta herramienta

Habla con Afroféminas está pensada especialmente para acompañar a mujeres negras y personas racializadas en ese primer momento donde a veces no hay con quién hablar. Después de una situación de racismo en una consulta médica, en el trabajo, en una identificación policial, en la escuela de hijas o hijos, en la búsqueda de vivienda. También para quien quiera entender qué es la interseccionalidad y de dónde viene, qué significa el concepto de lugar de enunciación , por qué Afroféminas insiste tanto en nombrar el racismo estructural en el Estado español, o por qué el blackface no es solo una tradición sin importancia.

La asistenta acoge, valida, ofrece marco político para nombrar lo vivido, orienta hacia recursos concretos y, cuando hace falta, recuerda con claridad que no sustituye a profesionales especializadas en derecho, salud o salud mental. Acompaña hasta donde puede acompañar y reconoce sus propios límites.

Por qué importa que exista

Las herramientas generalistas de inteligencia artificial describen el mundo desde una supuesta neutralidad y rara vez nombran al poder. Esto no es un fallo técnico, es una decisión de diseño que rara vez se hace explícita. Para una mujer negra, una persona racializada o perteneciente a un colectivo vulnerable que llega buscando entender lo que le acaba de pasar, esa neutralidad falsa es exactamente el obstáculo. Convierte el racismo estructural en opinión, equipara a quien ejerce poder con quien lo sufre, y deja a la persona usuaria con menos herramientas para nombrar lo vivido de las que llevaba antes de empezar la conversación.

Habla con Afroféminas hace lo contrario. Nombra el racismo cuando aparece. Sitúa cada situación en su contexto histórico. Distingue prejuicio individual de sistema de poder. Reconoce que el conocimiento sobre el racismo lo tiene quien lo sufre. Y, sobre todo, no pone en duda la percepción de quien llega contando una experiencia de violencia racista.

Os invitamos a probarla en afrofeminas.com . Está situado en la esquina inferior derecha de nuestra Web, en todas las entradas y páginas. Una conversación a la vez. Anónima. Sin cuentas. Sin barreras.

Si formas parte de un medio feminista, una organización antirracista, una entidad educativa o un proyecto de comunicación situada que quiera explorar cómo construir herramientas de IA propias para su comunidad, Antoinette ofrece consultoría, formación y acompañamiento en todo el proceso. Podéis escribir a través de la web para iniciar una conversación.

Esto no es ChatGPT con nuestro nombre encima. Es Afroféminas hablando con su propia voz desde su propia casa digital. Y es solo el comienzo.

Afroféminas

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