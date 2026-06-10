Salud Negra arranca: racismo ambiental, disruptores endocrinos y bienestar desde una perspectiva afrofeminista

Afroféminas pone en marcha Salud Negra, un proyecto que nació de una certeza: la información médica disponible en español sobre salud femenina está diseñada para cuerpos blancos. Las mujeres negras y racializadas presentan particularidades fisiológicas, hormonales y epigenéticas documentadas científicamente que no se recogen en las guías médicas estándar, ni en la formación del personal sanitario en España y América Latina.

El punto de arranque es el curso online «Salud reproductiva femenina, racismo ambiental y justicia reproductiva: una perspectiva afrofeminista», que se celebra los días 24 y 25 de junio de 2026, de 19:00 a 21:00 (hora de España). El curso abre el camino poniendo nombre a algo que muchas mujeres han vivido en sus cuerpos sin tener el marco conceptual para identificarlo: la exposición a contaminantes ambientales y disruptores endocrinos no afecta a todas las personas por igual. La raza, la clase y el territorio determinan quién vive cerca de las fuentes de contaminación, quién consume los alimentos más expuestos a pesticidas, quién tiene acceso a productos de cuidado personal libres de químicos alteradores hormonales. El racismo ambiental no es una metáfora. Tiene consecuencias medibles en la salud reproductiva, en los ciclos menstruales, en la fertilidad, en el desarrollo de patologías como los fibromas o la endometriosis.

La participación de mujeres negras en este curso es significativa y no sorprende. Durante demasiado tiempo, los discursos sobre salud y bienestar han ignorado las particularidades de nuestros cuerpos. Cuando se habla de salud reproductiva, de hormonas, de entornos seguros, los datos sobre las mujeres negras brillan por su ausencia. Este curso responde a una necesidad real: contar con información rigurosa, situada y útil para comprender mejor nuestros cuerpos y tomar decisiones informadas sobre nuestro bienestar.

La docente es Raiza Paul Caballero, Doctora en Ciencias de la Salud, licenciada en Bioquímica por la Universidad de La Habana, con un Máster en Biotecnología y Biomedicina por la Universidad de Alicante, donde obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado, y un Máster en Nutrición Avanzada. Ha desarrollado su carrera en investigación biomédica y docencia universitaria, con una línea de trabajo centrada en compuestos ambientales tipo dioxinas y PCBs y su relación con la endometriosis, la calidad seminal y otros problemas reproductivos. Es autora de numerosas publicaciones científicas en revistas internacionales.

Qué es Salud Negra

Salud Negra es el módulo de salud de AfroféminasGPT, el chatbot de inteligencia artificial de Afroféminas disponible en ChatGPT, que acumula más de 25.000 conversaciones. El módulo está desarrollado científicamente por Raiza Paul Caballero y cubre las áreas donde la brecha entre la medicina estándar y los cuerpos negros y racializados es más documentada: disruptores endocrinos, menopausia, vitamina D, cáncer de mama, fibromas uterinos y el concepto de weathering, que describe el envejecimiento biológico acelerado producido por la exposición crónica al estrés racista.

El proyecto articula tres ejes. El primero es la herramienta digital: información científica, contrastada y específica, disponible en español dentro de AfroféminasGPT. El segundo es la formación: cursos como este, que convierten el conocimiento científico en comprensión colectiva, vinculando la evidencia con la experiencia vivida. El tercero es la incidencia: documentar las necesidades específicas de salud de las mujeres negras y racializadas para que dejen de ser invisibles en los sistemas sanitarios.

Accesibilidad

El curso se imparte en formato online en directo y quedará grabado para quienes no puedan asistir en vivo. La inscripción se realiza a través de Ko-fi. Las plazas son limitadas.

Salud Negra no propone soluciones individuales a problemas estructurales. Su punto de partida es político: la mala salud de las mujeres negras no es un accidente, es el resultado de décadas de exclusión del conocimiento médico, de exposición desigual a entornos contaminados y de una atención sanitaria que no fue diseñada para ellas. El antirracismo también es esto: el derecho a no estar en modo alerta permanente, el derecho al bienestar, a acceder a información científica, rigurosa y documentada sobre nuestros propios cuerpos. No solo para exigir, sino para llegar a ese lugar de seguridad y conocimiento que durante tanto tiempo nos han negado. Que sea una mujer negra quien imparte esta formación a otras mujeres negras no es un detalle menor. Es, en sí mismo, un acto político y una forma de hacer revolución.

Afroféminas

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