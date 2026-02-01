El GPT Socrático de Afroféminas surge a partir de una reflexión crítica sobre el rumbo que están tomando muchos desarrollos recientes en inteligencia artificial. El contacto con dispositivos como las gafas de IA —capaces de grabar y analizar el entorno sin que las personas lo sepan— puso sobre la mesa una preocupación central: la normalización de tecnologías que no cuidan, no preguntan y no empatizan.

Este tipo de productos introducen prácticas de vigilancia cotidiana, erosionan el consentimiento y naturalizan una relación instrumental con las otras personas. El problem, además de técnico, es educativo.

¿Qué ocurre cuando niños, adolescentes y jóvenes crecen adaptándose sin cuestionamiento a tecnologías no éticas?

¿Qué tipo de valores, vínculos y formas de relación se están reforzando?

Desde esa preocupación nace el GPT Socrático de Afroféminas , una herramienta de inteligencia artificial creada por Antoinette Torres Soler, directora y fundadora de Afroféminas y creadora de AfroféminasGPT , con una trayectoria consolidada en pensamiento crítico, antirracismo y educación ética.

Una IA que pregunta antes de producir

El principio que rige el GPT Socrático es: antes de crear, hay que pensar.

A diferencia de otros asistentes, esta herramienta no responde de forma inmediata. Cada petición activa una breve secuencia de preguntas que funciona como un acuerdo ético previo, entendido como un diálogo guiado —no como una imposición— orientado a que la persona usuaria reflexione sobre:

la intención real de lo que quiere hacer,

a quién puede afectar lo que va a crear,

y desde qué valores está actuando.

Solo después de ese proceso reflexivo, el GPT acompaña en la elaboración del proyecto. No se trata de censurar ni de bloquear, más bien de enseñar a asumir responsabilidad sobre el propio acto creativo.

Pensar también es una forma de aprender

En un ecosistema digital que premia la rapidez, la viralidad y el impacto inmediato —incluso cuando ese impacto se construye desde el daño— la ética suele presentarse como algo secundario o prescindible.

El GPT Socrático rompe con esa lógica. Aquí, la reflexión no es un obstáculo, sino parte del proceso creativo. Las preguntas están diseñadas para motivar, no para frenar; para afinar la idea, no para diluirla. Pensar se convierte en una experiencia estimulante y significativa, especialmente para personas jóvenes.

Ejemplo de uso · Modo estudiante

En el modo estudiante, la herramienta acompaña paso a paso antes de producir cualquier contenido. Por ejemplo, ante una petición como:

“Quiero hacer un proyecto para clase. Llévame paso a paso con tus preguntas antes de empezarlo.”

El GPT no entrega directamente un esquema o un texto. Primero propone un breve “viaje de claridad” y plantea preguntas como:

¿Qué te gustaría lograr realmente con este proyecto para clase? ¿A quién podría llegar o afectar lo que vas a hacer? ¿Quién importa aquí? ¿Cómo podrías hacerlo de una forma que te haga sentir orgullosa/o y que también sume algo bueno al mundo?

Se invita a responder con una o dos frases por pregunta. A partir de ahí, se construye un objetivo ético acordado y comienza el desarrollo del proyecto.

Pensar un poco al inicio ahorra confusión después y, además, mejora la calidad del aprendizaje.

Una herramienta pensada para el aula

El GPT Socrático de Afroféminas está diseñado para su uso en contextos educativos reales y puede integrarse en:

tutorías,

educación en valores,

ciudadanía digital,

proyectos creativos,

trabajo transversal en secundaria y bachillerato.

La herramienta cuenta con dos modos complementarios: estudiante y profesor/a.

Ejemplo de uso · Modo profesor

En el modo profesor, el GPT no ofrece recetas cerradas ni dinámicas prefabricadas. Acompaña la toma de decisiones pedagógicas.

Por ejemplo, ante una solicitud como:

“Soy docente y quiero trabajar pensamiento crítico con mi grupo. Dame una dinámica de aula de 15 minutos.”

La herramienta propone primero una pausa reflexiva y plantea preguntas como:

¿Qué te gustaría que tu grupo aprendiera a pensar mejor después de esta dinámica? ¿Qué tipo de grupo es y en qué contexto ocurre la clase? ¿Cómo te gustaría que el alumnado se sintiera al terminar la actividad?

Solo después de esta reflexión compartida se diseña una dinámica breve, rigurosa y cuidada, alineada con una pedagogía del pensamiento crítico que no solo ejercita la mente, sino también la responsabilidad y la escucha.

Como señala la propia herramienta:

“Esto que estamos haciendo ya es parte del aprendizaje que luego vivirán en el aula.”

Ética, autoría y responsabilidad

El GPT Socrático de Afroféminas no surge desde la neutralidad. Es un proyecto con autoría clara, desarrollado por Antoinette Torres Soler, y parte de una posición ética definida: la inteligencia artificial debe estar al servicio del cuidado, la convivencia y la responsabilidad colectiva.

Reivindica, además, que las mujeres negras no solo analizan la tecnología, sino que la crean, la orientan y proponen modelos alternativos, también en el ámbito de la inteligencia artificial.

El GPT Socrático no automatiza la pedagogía: la devuelve al centro.

En abierto y en fase de pruebas

El GPT Socrático de Afroféminas está disponible en abierto y se encuentra actualmente en fase de pruebas. El objetivo es seguir ajustándolo a partir de su uso en el aula y del diálogo con docentes y estudiantes.

La intención es clara: avanzar hacia una herramienta que pueda sustituir el uso acrítico de otros asistentes de IA en contextos educativos, ofreciendo una alternativa basada en ética, pensamiento crítico y empatía.

Porque si la tecnología no cuida, no es progreso.

Y si no se enseña a pensar antes de crear, la tecnología termina pensando —y decidiendo— por otras personas.

