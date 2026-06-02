África funciona gracias al subsidio invisible del tiempo de las mujeres

El agotamiento de las mujeres africanas bajo el peso de las responsabilidades de cuidado lleva largo tiempo siendo etiquetado como resiliencia. En muchas comunidades, la capacidad de «mantener las cosas juntas» se trata menos como evidencia de una presión sistémica y más como una extensión natural de la condición femenina. Sin embargo, a escala global, las mujeres siguen cargando con más del 75% del trabajo de cuidados no remunerado, con una carga especialmente pronunciada en África y el Sur Global en su conjunto. En Kenia, un estudio de Oxfam encontró que las mujeres dedican 11,1 horas diarias a responsabilidades de cuidado, frente a las 2,9 horas de los hombres. Estas responsabilidades abarcan desde la atención a familiares enfermos, el cuidado infantil y la cocina, hasta el trabajo emocional necesario para mantener los hogares en funcionamiento.

Factores como el acceso al agua, las demandas de cuidado infantil, la toma de decisiones en el hogar y el apoyo de la pareja condicionan este desequilibrio. Significativamente, el 70% de las mujeres encuestadas declaró satisfacción con el reparto actual del trabajo de cuidados — quizás el indicador más claro de que la resistencia femenina se ha entrelazado profundamente con ideas de virtud, responsabilidad y valor comunitario.

«La mujer africana fuerte», «las mujeres son buenas haciendo varias cosas a la vez»: el mismo diagnóstico equivocado

La moralización de la resistencia femenina continúa moldeando la experiencia de la mujer africana. Se espera que las mujeres gestionen las responsabilidades que se les asignan por razón de género con firmeza, competencia y, sobre todo, en silencio. Con el tiempo, la adaptación a la disfunción ha sido romantizada como resiliencia. Esta adaptación erosiona el tiempo de las mujeres de manera constante, limitando su capacidad de construir medios de vida, seguir estudios, proteger su salud mental, descansar o simplemente existir más allá del servicio a los demás.

En gran parte del continente, los sistemas y servicios públicos débiles siguen funcionando porque las mujeres compensan silenciosamente las brechas que dejan. Cuando el acceso al agua es poco fiable, las mujeres reorganizan sus vidas en torno a la escasez y el almacenamiento. Cuando los colegios cierran inesperadamente por huelgas de docentes, la coordinación del cuidado infantil de emergencia recae mayoritariamente sobre ellas. La disfunción pública raramente desaparece. Lo que ocurre, con más frecuencia, es que se transfiere al trabajo, al tiempo y a la gestión emocional de las mujeres.

La magnitud del subsidio invisible del trabajo femenino es enorme. En Mali y Senegal, el trabajo de cuidados no remunerado supone hasta el 17,6% y el 13,9% del PIB respectivamente, mientras que la contribución de las mujeres kenianas al trabajo de cuidados no remunerado alcanzó los 25.800 millones de horas solo en 2021. El coste es innegable.

El tiempo como infraestructura económica

A medida que las economías africanas se posicionan dentro de un orden global en rápida transformación, los gobiernos deben comenzar a reconocer el tiempo como un recurso económico central. El tiempo determina quién puede participar en el mercado laboral, construir negocios, moverse entre fronteras, innovar y participar política y cívicamente. En términos simples, el tiempo es infraestructura económica.

Sin embargo, en muchos contextos africanos, los sistemas públicos débiles siguen consumiendo silenciosamente el tiempo de las mujeres a gran escala. Cuando los sistemas sanitarios están desbordados, las mujeres ofrecen cuidados domiciliarios. Cuando el transporte público falla, las mujeres reorganizan los horarios del hogar y absorben la disrupción. El trabajo necesario para sostener la vida cotidiana no desaparece cuando las instituciones fallan. Simplemente se redistribuye hacia el tiempo y el trabajo de mujeres y niñas.

En muchas sociedades africanas, las mujeres han intervenido silenciosamente para estabilizar las brechas dejadas por los mercados, las instituciones y los sistemas públicos. En cierta medida, las economías parecen más funcionales de lo que realmente son porque las mujeres siguen asumiendo los costes ocultos de mantenerlas en marcha.

La gobernanza invisible del tiempo de las mujeres

¿Sería inexacto afirmar que muchas mujeres africanas funcionan como ministerios informales de protección social? En muchos sentidos, ya están ejecutando las funciones administrativas que sostienen la vida. La gobernanza va mucho más allá de los ministerios y las cámaras legislativas. La gobernanza es la organización de la vida comunitaria: implica el mantenimiento del orden, la asignación de recursos, la gestión de la inestabilidad y la continuidad ante la disrupción.

Cuando las mujeres coordinan sistemas de transporte, horarios escolares, sistemas alimentarios, redes de cuidados y obligaciones familiares, están realizando trabajo de gobernanza mediante la gestión activa de sistemas. Cuando regulan emocionalmente los hogares durante las crisis, estiran los presupuestos ante la inflación y preservan el tejido social de las familias bajo presión, están estabilizando hogares y comunidades frente al colapso. Cuando se reorganizan ante salarios retrasados, intervienen en emergencias y absorben cierres escolares imprevistos, se convierten en primeras respondedoras ante el fallo sistémico.

Estas intervenciones mantienen silenciosamente el funcionamiento de las sociedades. Aunque privatizado y feminizado, este trabajo constituye una contribución significativa — aunque en gran medida invisible — a la continuidad económica, la estabilidad social y la resiliencia política.

La economía del agotamiento femenino

África tiene una población femenina físicamente agotada. Sin embargo, la mayor injusticia no reside solo en el cansancio, sino en los resultados vitales que produce esta extracción constante de tiempo. Las mujeres se quedan sin espacio para perseguir oportunidades, con ambiciones interrumpidas, agotamiento emocional y participación política limitada. En definitiva, las responsabilidades de cuidado desiguales condicionan directamente la capacidad de las mujeres para perseguir de forma autónoma las vidas que imaginan para sí mismas.

Contrariamente a la creencia convencional, esto no es únicamente un problema de mujeres. Es una carga social y económica. Cuando los gobiernos ignoran la escala de extracción de tiempo que viven las mujeres, pierden potencial no realizado en emprendimiento, trabajo cualificado, innovación y participación laboral. El coste de subsidiar sistemas públicos débiles se transfiere efectivamente a las mujeres. Se renuncia a la representación, a las perspectivas y a la diversidad en la toma de decisiones de la mitad de la población. También se pierde la creatividad y la innovación que emergen de una población femenina descansada y plenamente realizada.

La economía política feminista desvela que la exclusión de las mujeres no es accidental — es el resultado de estructuras coordinadas que han asumido su disponibilidad permanente. Estas demandas patriarcales terminan consumiendo la capacidad creativa que las mujeres poseen y que necesitan para impulsar su propio desarrollo.

La reforma feminista: la pieza que falta

Según el planteamiento de Nancy Fraser sobre la crisis del cuidado en el capitalismo , la reforma feminista no consiste en ayudar a las mujeres a sobrevivir en sistemas fundamentalmente desiguales. Se trata de rediseñar esos sistemas para que su funcionamiento no dependa del trabajo invisible de las mujeres ni de su infinita adaptabilidad.

Las sociedades africanas no pueden seguir organizándose sobre el supuesto de que las mujeres siempre absorberán las brechas dejadas por instituciones, mercados y sistemas públicos débiles.

Reducir la realidad actual, en la que las mujeres funcionan como extensiones invisibles del gobierno, requiere inversión en varias áreas críticas. En primer lugar, los cuidados infantiles deben tratarse como infraestructura económica mediante sistemas accesibles y asequibles. Para reducir la carga de coordinación que recae desproporcionadamente sobre las mujeres, se necesita transporte público fiable. Las «Tres R del Trabajo No Remunerado» de Diane Elson subrayan que las inversiones en infraestructura crítica de agua y energía pueden reducir significativamente el tiempo dedicado al trabajo doméstico no remunerado. Los gobiernos deben además fortalecer los sistemas públicos de cuidados — especialmente la sanidad, la atención a personas mayores y la protección social — para reducir la situación en la que las mujeres gestionan la supervivencia colectiva de forma privada.

Por último, los sistemas laborales deben ir más allá del supuesto de que los trabajadores cuentan con estructuras de apoyo invisibles que sostienen sus vidas en segundo plano. El trabajo flexible, la baja parental equitativa y los entornos laborales sensibles a los cuidados ya no son lujos sociales. Son indicadores de una gobernanza seria y de inteligencia económica.

*Este texto fue publicado originalmente en African Feminism

Wanjiku Wanjohi Practicante del desarrollo afrofeminista y escritora. Su trabajo y proceso de pensamiento están enraizados en el panafricanismo y la economía política feminista, en espacios de política pública, incidencia y reforma sistémica, apoyando a gobiernos, instituciones regionales y actores de la sociedad civil. A través de sus plataformas profesional y de escritura, Wanjiku explora las realidades políticas que dan forma a las sociedades africanas — en particular los sistemas invisibles de trabajo, cuidado, gobernanza y supervivencia que sostienen la vida cotidiana.

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