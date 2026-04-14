Afroféminas trabaja habitualmente en castellano, la lengua en la que articula su pensamiento político y llega a la mayor parte de su comunidad. Pero el feminismo antirracista que defiende esta revista no puede construirse sobre una sola lengua, y menos cuando dos libros publicados en catalán y en gallego en 2026 plantean preguntas que nos conciernen directamente como mujeres negras que vivimos en el Estado español. Por eso hoy recomendamos dos libros que merecen toda la atención: Feminismes interseccionals: veus actives per a la reflexió, coordinado por Alícia Villar Aguilés y Vicenta Tasa Fuster (Raig Verd, febrero de 2026), y A casa do amo / La casa de l’amo, de María Reimóndez (Pol·len Edicions, 2026). Dos libros, dos lenguas minorizadas, un mismo territorio político.

Feminismes interseccionals pone a dialogar en un mismo volumen a doce personas que trabajan la interseccionalidad desde la investigación y desde el activismo, y lo hace con rigor, sin aplanar las diferencias. Las coordinadoras, Alícia Villar Aguilés, doctora y profesora de sociología en la Universitat de València, y Vicenta Tasa Fuster, profesora de derecho constitucional en la misma universidad y directora de la cátedra de derechos lingüísticos, conducen doce conversaciones que examinan cómo las desigualdades de género, raza, clase, sexualidad, origen o capacidad se articulan de forma interdependiente en contextos sociales concretos. El volumen recorre ámbitos tan distintos como las políticas públicas, los derechos humanos, el pensamiento antirracista, los feminismos trans o la reflexión sobre el lenguaje, y presta atención especial a los límites que encuentra la interseccionalidad cuando entra en las instituciones. En un capítulo de análisis propio, las autoras profundizan en los riesgos de la institucionalización acrítica de la interseccionalidad y en la necesidad de una mirada situada, capaz de integrar dimensiones culturales, lingüísticas y políticas a menudo ausentes en los marcos de igualdad convencionales.

Las doce personas convocadas a esas conversaciones son MariaCaterina La Barbera, ruth mestre, María Rodó-Zárate, Uxue Zugaza, Antoinette Torres Soler, Gerard Coll-Planas, Tania Sordo, Andrea García-Santesmases, Pastora Filigrana, Bàrbara Biglia, Bel Olid y Lucas Platero: un conjunto de voces que viene del activismo, la academia, el derecho, la teoría queer y el pensamiento antirracista, y que refleja la amplitud de lo que hoy significa trabajar con la interseccionalidad en el Estado español.

Pastora Filigrana Antoinette Torres Soler

El libro lleva prólogo de Patricia Hill Collins , socióloga afroestadounidense cuya obra Pensamiento feminista negro es referencia ineludible del feminismo interseccional. Su presencia al inicio del volumen es una declaración de genealogía. Collins señala que lo que más le interesa de esta colección de entrevistas es que todas las personas que participan están familiarizadas con la visión de la interseccionalidad y afrontan una cuestión central: qué puede aprenderse de su praxis crítica cuando intentan llevar las ideas a la práctica. Esta pregunta es, precisamente, la que nos hacemos desde Afroféminas desde hace más de diez años.

Entre las doce voces del libro está la de Antoinette Torres Soler, nuestra fundadora y directora, filósofa afrocubana y una de las voces más consistentes del pensamiento antirracista y afrofeminista en el Estado español. Su presencia en un volumen en catalán, habla de dónde está situándose el debate. Desde Afroféminas hemos sostenido siempre que la interseccionalidad es una herramienta política de origen negro , y que sea precisamente una mujer negra afrocubana la que aporte en este libro su perspectiva sobre los límites y las posibilidades de la interseccionalidad en el contexto español no puede reducirse a un dato biográfico. Es una posición epistemológica. Como recuerda MariaCaterina La Barbera en el libro, la interseccionalidad no consiste en sumar discriminaciones, sino en analizar cómo las estructuras de poder se cruzan y se configuran mutuamente. Antoinette lleva años haciendo exactamente eso, desde Afroféminas y desde la práctica diaria del feminismo negro en España.

El segundo libro que recomendamos hoy llega desde Galicia con toda la fuerza de una pregunta incómoda que el sistema literario gallego lleva décadas evitando. A casa do amo / La casa de l’amo , de María Reimóndez, se publicó originalmente en la editorial Xerais en 2024 y llega ahora, en 2026, a través de Pol·len Edicions, tanto en gallego como en una traducción al catalán, ampliando así su alcance a nuevos públicos. El título remite directamente a una de las frases más citadas del pensamiento feminista negro, la de Audre Lorde , que en 1979 escribió que las herramientas del amo nunca desmantelarán la casa del amo. A finales de los años setenta, la escritora feminista negra y lesbiana estadounidense Audre Lorde resumía su crítica al feminismo blanco con esa frase, cuyo mensaje sigue vigente hoy en diferentes movimientos supuestamente transformadores en los que se deja de lado una crítica en profundidad a las estructuras coloniales y racistas.

Reimóndez toma esa advertencia de Lorde y la dirige hacia el interior de la propia cultura gallega. Galicia en general y la literatura gallega en particular ocupan un interesante lugar bisagra, dado que por una parte se sitúan en una posición no hegemónica a ciertos niveles, pero no dejan de ser una nación y un sistema literario formulados desde las bases de la blanquitud y la continuidad colonial. El libro ofrece una panorámica sobre las teorías decoloniales y antirracistas para dirigir una mirada crítica a diversos textos y transformar así los cimientos de la casa de modo que todas las personas tengamos cobijo en ella.

María Reimóndez (Lugo, 1975) es traductora, intérprete, poeta, narradora y ensayista. Doctora en Traducción e Interpretación especializada en enfoques feministas y decoloniales, hegemonía lingüística, ideología y poder, es autora de una obra amplia que va de la poesía a la narrativa adulta e infantil, pasando por el ensayo. Este libro es uno de sus trabajos más directamente políticos, un análisis del discurso colonial y racista en la literatura gallega que no pretende construir un catálogo de pecados sino cartografiar un problema estructural para poder transformarlo. La crítica literaria feminista ha recibido el libro con contundencia. Susana Sánchez Aríns, desde la plataforma A Sega de crítica literaria feminista, señala que esta lectura no es necesaria sino que debería ser obligada y esencial para cualquiera que forme parte de la literatura gallega.

María Reimóndez

Que Pol·len haya apostado por publicarlo en gallego y traducirlo al catalán en 2026 tiene un sentido político propio. Pol·len Edicions es una editorial comprometida con el pensamiento crítico desde las lenguas periféricas del Estado, y poner en circulación este análisis en dos lenguas minorizadas simultáneamente es un gesto de coherencia: un libro sobre colonialidad que se niega a habitar la lengua del colonizador para llegar lejos. Para quienes leemos y trabajamos en castellano, estas ediciones nos invitan a pensar en nuestras propias jerarquías lingüísticas y en qué significa construir conocimiento antirracista en un Estado plurilingüe donde algunas lenguas siguen siendo más iguales que otras.

La conexión entre los dos libros es más profunda de lo que parece a primera vista. Ambos parten de la convicción de que la teoría feminista antirracista e interseccional necesita ser aplicada críticamente a los propios contextos de enunciación, incluidas las culturas y literaturas que se perciben a sí mismas como subalternas. Galicia no está exenta del racismo por el hecho de ser una nación sin Estado; la academia valenciana no produce automáticamente conocimiento situado por el hecho de incorporar el término interseccionalidad en sus títulos. Los dos libros hacen ese trabajo de autoanálisis que resulta tan difícil y tan necesario. Siguiendo las herramientas del feminismo negro que llevan décadas señalando que el antirracismo empieza por revisarse a una misma , estos dos volúmenes demuestran que esa práctica puede y debe extenderse también a las literaturas, las instituciones y las lenguas que se pretenden críticas.

Para quienes lean catalán o gallego, los dos libros son de adquisición inmediata. Para quienes no, son también una oportunidad de pensar en qué lenguas llega el conocimiento que consumimos y qué voces quedan fuera de nuestro campo de visión cuando solo leemos en castellano. Las feministas negras en España llevamos años insistiendo en que la lucha antirracista no puede construirse sobre marcos que excluyen a quienes más necesitan ser vistas. Estos dos libros lo demuestran desde lenguas que también saben lo que es quedar al margen.

Redacción Afroféminas

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