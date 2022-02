Audre Lorde: “He venido como negra…”

“He venido hoy como negra, lesbiana, madre, guerrera, poeta…”. Así iniciaba sus discursos Audre Lorde. Dedicó su vida a abogar por que las mujeres pudieran ser todas esas cosas y más, si así lo deseaban.

Audre nació en Harlem, en la ciudad de Nueva York el 18 de febrero de 1934 (el próximo jueves se cumplrán 92 años). La menor de tres hijos nacidos de padres inmigrantes de las Indias Occidentales, Audre era tan miope que era legalmente ciega y tenía una afección de desarrollo del habla. Eso, combinado con el hecho de que estaba creciendo en Harlem durante la Gran Depresión, significaba que Audre tuvo una infancia que no pudo haber sido fácil. Su madre, una gran amante de las palabras, le enseñó a Audre a leer y escribir cuando tenía cuatro años. Ella transmitió su amor por las palabras a Audre, y este amor se convirtió en su salvación.

La pasión de Audre por las palabras se cristalizó en la poesía, y descubrió que los poemas son una forma útil de expresar sus pensamientos, sentimientos, emociones y experiencias. Sin embargo, cuando Audre se llegó a su adolescencia, pronto descubrió que algunas de las cosas que quería decir no podían ser expresadas por los poemas que estaba leyendo. Fue entonces cuando decidió escribir la suya. Ella escribió su primer poema en octavo grado, y cuando se graduó de la escuela secundaria, ya había publicado un poema en la revista Seventeen. Audre continuó escribiendo poesía durante su tiempo en Hunter College, donde recibió su licenciatura, y durante todo su tiempo en la Universidad de Columbia, donde recibió su maestría en Biblioteconomía en 1961.

El año después de completar su maestría, la poesía de Audre apareció en los Nuevos poetas negros de Langston Hughes . Ese mismo año, también se casó con Edwin Rollins, y juntos tuvieron dos hijos antes de divorciarse en 1970. Durante su matrimonio, la poesía de Audre se publicó en varias revistas y antologías. Durante este tiempo, Audre también trabajó como bibliotecaria y dedicó gran parte de sí misma al activismo político. Como activista, protestó por la guerra y participó tanto en los movimientos de derechos civiles como feministas.

Si no me definiera por mí misma, me vería envuelta en las fantasías de otras personas y me comerían viva.