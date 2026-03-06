📖 Sábado con café → El feminismo es para todo el mundo — bell hooks (Traficantes de Sueños)

bell hooks escribió este libro para devolver el feminismo a la gente común y sacarlo de los límites de la academia y de los privilegios de clase y raza. Es un manifiesto breve, claro y pedagógico: explica qué es realmente el feminismo y por qué debe enfrentarse al sexismo, pero también al racismo y a la desigualdad de clase. Lo publicó en el año 2000. Sigue siendo una de las críticas más lúcida al feminismo blanco mainstream y, al mismo tiempo, una de las mejores puertas de entrada para entender qué significa el feminismo. Para leer antes de cualquier pancarta.