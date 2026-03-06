Este 8M hay mucho ruido y pocas preguntas. Nosotras nos quedamos con una: ¿qué pasa cuando las mujeres negras reclaman lo que el sistema nunca pensó darles? No como excepción. No como inspiración para otras. Como derecho propio. Nola lo hace con el deseo. bell hooks lo hace con el pensamiento. Miss Governor lo hace con la política. Tres respuestas al mismo sistema, para este fin de semana.
🎬 Viernes noche → Nola Darling (1986) — Netflix
El primer largometraje de Spike Lee. Nola es una mujer negra, libre y sin complejos, que tiene tres relaciones simultáneas y no pide perdón a nadie. En 1986 eso era una declaración política. Hoy también. Porque el deseo de las mujeres negras sigue siendo terreno a conquistar, a controlar, a juzgar. Nola simplemente decide — y eso sigue siendo demasiado para muchos.
📖 Sábado con café → El feminismo es para todo el mundo — bell hooks (Traficantes de Sueños)
bell hooks escribió este libro para devolver el feminismo a la gente común y sacarlo de los límites de la academia y de los privilegios de clase y raza. Es un manifiesto breve, claro y pedagógico: explica qué es realmente el feminismo y por qué debe enfrentarse al sexismo, pero también al racismo y a la desigualdad de clase. Lo publicó en el año 2000. Sigue siendo una de las críticas más lúcida al feminismo blanco mainstream y, al mismo tiempo, una de las mejores puertas de entrada para entender qué significa el feminismo. Para leer antes de cualquier pancarta.
📺 Domingo perezoso → Miss Governor (2025) — Netflix
Antoinette Dunkerson gana las elecciones y se convierte en la primera vicegobernadora negra de Mississippi. El problema: el gobernador que tiene encima cree que ella está de adorno. Una comedia política de Tyler Perry que mezcla humor familiar con una pregunta muy seria — ¿de qué sirve llegar al poder si el poder no te deja ejercerlo? Toda una temporada disponible.
Redacción Afroféminas
