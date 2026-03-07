Hay libros que llegan al mundo como una pequeña rebelión. Aquelarre de Negras: Unidas por la lucha pertenece a esa categoría.

Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el Colectivo Flota Negra abre la preventa de una antología poética que no se limita a reunir poemas. Reúne memorias, heridas, rabias y celebraciones que durante demasiado tiempo quedaron fuera de la página. La fecha no es casual. Ninguna de las decisiones que sostienen este libro lo es. Porque hay momentos en que publicar se parece menos a un gesto cultural que a un acto político — una manera de decir: aquí estamos, seguimos escribiendo incluso cuando la historia prefirió no escucharnos.

El origen del aquelarre

El libro nació en 2020, cuando el mundo se cerró sobre sí mismo. Mientras afuera todo parecía detenido, un grupo de mujeres empezó a hacerse una pregunta sencilla y brutal: qué faltaba en la literatura que leíamos. La respuesta llegó casi de inmediato. Faltaban ellas. Faltaban las voces negras, las voces caribeñas, las voces disidentes, las originarias, que durante demasiado tiempo habían quedado fuera del relato principal — como si la poesía también tuviera fronteras invisibles entre lo que merece ser escuchado y lo que puede ser ignorado.

De ese tejido lento, hecho de paciencia y memoria, nació la antología. Coordinada por la periodista dominico-argentina Melina Schweizer, el libro fue escrito y producido íntegramente por mujeres. Voces afrodescendientes, originarias y disidentes de Sudamérica y El Caribe que decidieron encontrarse para narrar lo que durante siglos otros contaron por ellas. Sin intermediarios. Sin traducciones amables para la mirada ajena. Sin permiso pedido a ninguna autoridad cultural. Con algo más antiguo y más poderoso: la decisión de hablar en primera persona.

Las voces del aquelarre

Nueve autoras habitan estas 110 páginas. Agatha Brooks, mujer trans negra, poeta y activista asexual, abre la antología con versos que se sostienen como una declaración de existencia. Alicia Méndez Medina escribe desde la memoria de quienes crecieron en territorios donde la historia siempre llega cargada de frontera. Diana Tejada avanza sin concesiones, reclamando un territorio íntimo. Isabella Quiñonez Trujillo habita el libro desde dos lugares — con sus poemas y con las ilustraciones que recorren toda la edición. Isis Yael Amador Campusano convierte la rebeldía en una forma cotidiana de respirar. Karem Candelario escribe sobre el deseo de habitar un mundo donde el negro no tenga que justificarse para ser hermoso. Laura Alcántara Cornielle rescata la memoria del vudú perseguido. Paula Margarita Gudiño, pintora y poeta de origen toba, traza un puente entre la memoria indígena y la negritud.

Cada poema funciona como un pequeño conjuro contra el olvido. Y cuando esas voces se reúnen — como en todo aquelarre verdadero — lo que aparece no es solo literatura. Aparece una memoria colectiva que vuelve a levantarse, obstinada.

Las voces que acompañan

El prólogo pertenece a Shirley Campbell Barr, una de las grandes poetas afrodescendientes de Costa Rica: «Cuando las mujeres negras se juntan, se disponen a cambiar su mundo y el mundo de todas las personas.» La introducción está a cargo de la Dra. Anny Ocoró Loango, que define la obra como una bofetada al racismo, a la heteronormatividad y al control que el Estado ejerce sobre nuestros cuerpos. El cierre llega con Maribel Núñez, con una frase breve y precisa: «Aquelarre de Negras es un punto y seguido.» Porque lo que empieza en estas páginas no termina aquí.

En Afroféminas hemos escrito sobre cómo la poesía de las mujeres negras va hilando el testimonio y la memoria cimarrona para reconstruir identidad y resistencia. Este libro es prueba viva de que esa práctica no cesa.

La antología ya está disponible en preventa. Reserva tu ejemplar enviando un mensaje directo a @colectivoflotanegragrupoeditor o @malungo_libros en Instagram.

FICHA TÉCNICA

— Título — Aquelarre de Negras: Unidas por la lucha

— Autoras — Agatha Brooks, Alicia Méndez Medina, Diana Tejada, Isabella Quiñonez Trujillo, Isis Yael Amador, Karem Candelario, Laura Alcántara, Melina Schweizer, Paula Margarita Gudiño

— Coordinación — Melina Schweizer

— Arte e ilustración — Isabella Quiñonez Trujillo

— Editorial — Colectivo Flota Negra (Buenos Aires, 2026)

— Páginas — 110

— Prólogo — Shirley Campbell Barr

— Introducción — Dra. Anny Ocoró Loango

— Palabras finales — Maribel Núñez

— Preventa desde — 8 de marzo de 2026

— Cómo reservar — DM a @colectivoflotanegragrupoeditor o @malungo_libros en Instagram

Redacción Afroféminas

