Hay frases que se quedan grabadas a fuego, no por lo que dicen de quien las recibe, sino por lo que revelan de quien las pronuncia. «Te detengo por disturbios y por marrón». Esa fue la explicación que recibió una mujer en el corazón de Madrid, tras intentar ejercer de puente, de ciudadana, de ser humano.

Hoy compartimos el testimonio de Daniela (nombre ficticio para proteger su seguridad). Su historia es la radiografía de una noche en la que el color de piel pesó más que la presunción de inocencia, y la institución que debería proteger se convirtió en el agresor.

El delito de ayudar siendo migrante

Todo ocurrió a finales de 2022. Daniela regresaba a casa de madrugada por la zona de Sol cuando vio a un turista desorientado que había sido víctima de un robo. Decidió acercarse. Habla inglés con fluidez y pensó que podría ayudar a los agentes presentes a entender la situación. Una acción ciudadana que terminó en pesadilla.

«Uno de los policías comenzó a gritarme de manera agresiva que no me metiera. La situación escaló cuando me apartó bruscamente y me exigió identificación», relata Daniela. Al no llevar el NIE físico encima —aunque mostró una fotografía del documento—, la actitud de los agentes se volvió, según sus propias palabras, errática y desproporcionada.

«Si fueras más clara, esto no pasaría»

Lo que siguió fue una sucesión de humillaciones. Al preguntar el motivo real de su detención, recibió una respuesta de una crudeza inhumana. «Por marrón». Los agentes utilizaron su color de piel como justificación penal y añadieron con sorna que si fuera más clara, seguramente aquello no estaría pasando.

La violencia no terminó en la calle. Daniela describe una noche de terror en comisaría que dejó marcas físicas y psicológicas. Las esposas estaban apretadas hasta dejarle moretones en los brazos, moretones que aún conserva en fotografías. Los agentes se negaron a cerrar la puerta de la comisaría durante una noche gélida, ignorando sus súplicas de abrigo. Tampoco le permitieron ser atendida por un médico a pesar de las lesiones visibles y su estado de shock. Cada una de estas acciones constituye, por separado, una vulneración de derechos; juntas, componen un cuadro de maltrato institucional documentado.

La herida administrativa

La historia de Daniela no termina cuando sale de la comisaría. Esa detención injusta generó unos antecedentes policiales que hoy actúan como un muro frente a su trámite de nacionalidad española. La trampa del sistema queda al descubierto: una actuación policial basada en el perfilamiento racial termina condicionando el derecho a la ciudadanía y a la permanencia legal de quien fue víctima, no autora, de ningún delito. Amnistía Internacional ha documentado que, para las personas migrantes en proceso de regularización, las consecuencias de una parada por perfil racial pueden incluir la expulsión o la dilación en la obtención de permisos de residencia y trabajo.

«Llegué a Madrid buscando una vida digna. Me encontré sola, vulnerable y maltratada por quienes debían cuidarme», confiesa. Su abogada de oficio no responde. Su denuncia fue desestimada. El silencio parece ser la única salida que el sistema deja abierta.

No estás sola

Desde Afroféminas publicamos este testimonio para denunciar que el perfilamiento racial es una herramienta de control y violencia. Lo que le ocurrió a Daniela nos ocurre a todas cuando el color de nuestra piel se convierte en un «indicador de sospecha». No es el primer caso que documentamos: la detención de Serigne Mbaye y la agresión policial a Layli Colorado y su familia en Valencia forman parte del mismo patrón. Sucede todos los días.

Hacemos un llamamiento a las instituciones para que revisen estos protocolos. Y a ti, Daniela, te decimos que tu voz es necesaria. No eres «marrón» para la justicia; eres una mujer con derechos, y aquí tienes una red que no va a permitir que tu historia caiga en el olvido.

Afroféminas

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