Afroféminas se suma a la 23.ª edición del Festival de Cine Africano de Tarifa-Tánger (FCAT), que se celebra del 22 al 30 de mayo de 2026 en Tarifa y del 22 al 24 en Tánger, con una doble presencia: la difusión del festival en nuestra web y la participación directa de una compañera del equipo en el programa de debates.

Zinthia Alvarez, investigadora y que hará las labores de corresponsal de Afroféminas en el Festival, intervendrá el martes 26 de mayo en la Mesa redonda «El meta-archipiélago: Las resonancias del Caribe», un espacio de pensamiento que propone explorar el Caribe como red de conexiones históricas, culturales y afectivas que atraviesa el Atlántico y dialoga con África. A partir del cine y las prácticas audiovisuales, el encuentro abordará las memorias compartidas de la esclavitud, las migraciones y los procesos de resistencia y creación cultural. La mesa contará también con las voces de Aída Bueno Sarduy, antropóloga y cineasta cubana, y José Arturo Ballester, cineasta y artista visual puertorriqueño. La actividad es presencial, gratuita y se celebra en el Restaurante Waikiki de Tarifa, de 12:30 a 14:00 h.

El FCAT es la única cita en España dedicada íntegramente a las cinematografías del continente africano y su diáspora. En su edición de 2026, el festival gira en torno a la insularidad africana como eje temático: Cabo Verde, Madagascar, Comoras, Reunión y otros territorios insulares cuyas producciones audiovisuales merecen una mirada que los grandes circuitos suelen negarles.

Toda la programación está disponible en fcat.es .

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