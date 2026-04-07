Hay una idea profundamente instalada que casi nadie se cuestiona.

Que la raza es algo natural. Algo evidente. Algo biológico. Algo que simplemente «está ahí».

No es así. La raza no nació de la biología. Fue construida. Y se construyó en un contexto muy concreto, el de la expansión colonial europea.

Un taller para entender lo que no nos contaron

Desde Afroféminas abrimos inscripciones para el taller:

Colonialismo y colonialidad: la construcción de la categoría racial y su vigencia en el presente

Un espacio formativo para ir más allá de los discursos superficiales y entender algo clave:

👉 cómo se inventó la raza

👉 por qué sigue funcionando hoy

👉 y qué tiene que ver con el racismo actual

El origen político de la raza

El colonialismo no fue solo ocupación territorial ni explotación económica. Fue también un proyecto de organización del mundo. Un sistema que necesitaba justificar por qué unos pueblos dominaban y otros eran dominados.

Para hacerlo, produjo una clasificación de la humanidad. Una jerarquía. Una forma de decir quién era considerado plenamente humano… y quién no.

Ahí es donde aparece la raza. No como descubrimiento, sino como herramienta.

Una tecnología de poder que permitió legitimar la esclavitud, la explotación, la deshumanización y la apropiación de territorios y cuerpos.

Comprender esto cambia completamente la forma en la que entendemos el racismo. Deja de ser solo una cuestión de prejuicios individuales. Y pasa a ser una estructura.

La colonialidad: lo que no terminó

El colonialismo formal llegó a su fin en términos institucionales. Sus lógicas no han desaparecido. Siguen operando.

En cómo se organiza la economía global. En qué conocimientos se consideran válidos. En qué cuerpos se legitiman y cuáles se cuestionan. En cómo se narra la historia.

A eso lo llamamos colonialidad.

Es clave entenderla si queremos leer críticamente el presente. Porque el racismo no es un error del sistema. Es parte de su diseño.

Qué trabajaremos

A lo largo de dos sesiones abordaremos:

Sesión 1 — Colonialismo y construcción de la categoría racial

– Qué entendemos por colonialismo

– Cómo se inventó la raza como herramienta de poder

– La clasificación de los pueblos colonizados

– La relación entre raza, trabajo, explotación y deshumanización

– El papel de la cultura, la religión y la ciencia en la legitimación del orden racial

Sesión 2 — Colonialidad: persistencias del orden colonial

– Colonialidad del poder, del saber y del ser

– Racismo estructural y desigualdad global

– Desvalorización de saberes no occidentales

– Cómo opera hoy la colonialidad en la vida cotidiana

– Claves para una lectura crítica desde perspectivas antirracistas

A quién va dirigido

Este taller es para ti si te interesan los feminismos y el antirracismo, si trabajas o te mueves en educación, cultura, intervención social o academia, si sientes que el racismo no se explica solo desde lo individual, o si buscas una formación rigurosa y accesible.

Qué te llevas

Al finalizar el taller tendrás un marco claro para entender que la raza es una construcción histórica y política, herramientas para analizar el racismo más allá de lo individual, una lectura crítica de la relación entre pasado colonial y presente, y recursos útiles para tu práctica profesional, activista o académica. Además te daremos diploma acreditativo de haber realizado el taller y caja de recursos.

Información práctica

📅 Fechas: 7 y 8 de mayo

🕘 Hora: 21:00

⏳ Duración: 2 sesiones de 2 horas

💰 Precio:

– 1 sesión: 75€

– Taller completo: 100€

💻 Formato: online

⚠️ Plazas limitadas (formato participativo)

La formadora

Inscripción abierta

Si quieres ir más allá de los slogans y entender cómo se construyó la categoría racial y por qué sigue operando hoy, reserva tu plaza ahora.

Las plazas son limitadas y suelen agotarse.

Afroféminas

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