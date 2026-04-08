Hay una pregunta que la industria editorial española lleva décadas esquivando. No porque no tenga respuesta, sino porque la respuesta incomoda demasiado. ¿Qué historias no estamos leyendo? La FILMIG — Feria Itinerante del Libro Migrante la pone por escrito, la convierte en lema y la lanza como interpelación directa a un sistema que sigue decidiendo qué voces merecen papel, distribución y escaparate.

Del 13 al 18 de abril, Barcelona acoge la tercera edición de esta feria nacida en 2024 como proyecto independiente y autogestionado. Detrás está Plataforma Cero, con el apoyo de Encara en Acció, Asociación Migress y Sabers Migrants. Tres ediciones en apenas dos años. No es casualidad. Es señal de que había un vacío real y de que hay comunidades dispuestas a llenarlo sin esperar permiso.

Más de cincuenta proyectos editoriales de todo el Estado. Presentaciones de libros, conversaciones, talleres, una biblioteca popular, radio en directo y programación para la infancia. Voces como Paloma Chen, Moha Gerehou, Gabriela Wiener, Laura Arroyo, Sani Ladan, Youssef El Maimouni, Mafe Moscoso o Ale Oseguera. Nombres que quienes seguimos Afroféminas reconocemos porque llevamos años leyéndolos en los márgenes donde el mainstream los empujó.

Lo que hace la FILMIG no es simplemente reunir editoriales alternativas en un espacio bonito. Lo que hace es evidenciar que la narrativa hegemónica no es universal. Es un punto de vista. El punto de vista de quienes históricamente han tenido acceso a los medios de producción cultural: la editorial grande, la distribuidora nacional, la reseña en el suplemento de turno. Frente a eso, la FILMIG propone otro modelo. Itinerante, comunitario, construido desde abajo.

Para Afroféminas, esta feria importa también porque este año Colombia está presente como país invitado, a través de Kutusoma, un proyecto editorial comunitario afrocentrado que trabaja por la creación, preservación y circulación de narrativas afrodescendientes en América Latina. Kutusoma no es una editorial al uso. Es un colectivo que entiende la lectura y la escritura como herramientas de reivindicación política de lo negro, que ha construido una biblioteca digital de más de tres mil textos de escritores negros en distintos idiomas, que tiene clubes de lectura en Medellín, en Bogotá, y que ha tejido comunidad con jóvenes de pueblos negros de Panamá, Costa Rica, Argentina, Chile, Guinea Ecuatorial y también España. Verlos en Barcelona, en una feria itinerante del libro migrante, tiene una lógica que va mucho más allá de lo simbólico. Es la diáspora encontrándose con sus propias palabras.

Hablamos mucho de representación. A veces tanto que la palabra pierde peso. La representación no es poner una cara negra en la portada de una editorial que sigue tomando todas sus decisiones desde la misma mesa de siempre. La representación es Kutusoma editando fanzines de poesía escritos por mujeres negras, publicando cuentos que rescatan la cosmología del Pacífico colombiano, haciendo que el cimarronaje llegue a los estantes en forma de décimas. La representación es que esos libros tengan un lugar en una feria en el Estado español donde las personas racializadas pueden encontrarlos sin tener que buscar en catálogos especializados que el gran público ni conoce.

Desde Afroféminas llevamos más de una década preguntándonos lo mismo que la FILMIG convierte en lema. Qué historias no estamos leyendo. Qué voces llevan silenciadas generaciones porque el mercado editorial decidió que no eran rentables, que no eran universales, que no encajaban en el molde de lo que se supone que merece circular. Sabemos la respuesta. Son las voces de las mujeres migrantes. De las personas racializadas. De las comunidades que llevan siglos produciendo pensamiento, literatura y memoria al margen de los circuitos que el Estado y la industria cultural reconocen como legítimos.

La FILMIG no resuelve esa deuda. Ninguna feria puede hacerlo sola. Lo que sí hace es nombrarla, y hacer de ese nombramiento un acto colectivo, festivo y sostenido en el tiempo. Tres ediciones. Más de cincuenta proyectos. Una pregunta que no deja de crecer.

Si estás en Barcelona entre el 13 y el 18 de abril, ve. Si no puedes ir, busca a Kutusoma. Busca a Jaŋde Editorial. Busca a Ediciones Sin Fin. Lee lo que la industria no quiso publicar. Eso también es militancia.

Elvira Swartch Lorenzo Colaboradora Afroféminas Granada Más textos de Elvira

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