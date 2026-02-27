📺 Domingo perezoso → Get Millie Black (2024) — HBO Max

Creada por Marlon James, escritor jamaicano ganador del Premio Booker. Millie-Jean Black es detective, nació en Jamaica, la criaron en Londres. Vuelve a Kingston y encuentra lo que el turismo nunca va a enseñar: una ciudad donde las leyes siguen siendo las del colonizador, donde una mujer trans vive en las alcantarillas porque es el único sitio que la deja existir. Cinco episodios. Noir postcolonial del Caribe.