El Congo, Argelia, Jamaica. Tres geografías distintas, el mismo sistema. Este fin de semana nos quedamos con eso: con lo que pasa cuando el colonialismo no es historia sino estructura viva — en las leyes, en los cuerpos, en quién puede existir y quién no. Fanon lo escribió desde dentro de una guerra. Lumumba lo pagó con su vida mientras el jazz lo denunciaba en la ONU. Y en Kingston hoy, una mujer trans vive en las alcantarillas porque las leyes siguen siendo las del colonizador. Tres piezas que se leen juntas.
🎬 Viernes noche → Banda sonora para un golpe de estado (2024) — Filmin
En 1961, el Congo acababa de independizarse y Patrice Lumumba era su primer ministro. Occidente lo mandó asesinar. Este documental cuenta esa historia a través del jazz: Abbey Lincoln y Max Roach colándose en el Consejo de Seguridad de la ONU para denunciarlo. Premio especial del jurado en Sundance. Noventa años de historia colonial condensados en ritmo y rabia.
📖 Sábado con café → Por la revolución africana — Frantz Fanon (Bellaterra, 2026)
Fanon escribió esto desde dentro de la guerra de independencia de Argelia. No desde un despacho — desde la militancia. Desmonta el universalismo europeo que ignora la dominación colonial y piensa las alianzas entre pueblos que luchan. Publicado en 1964, reeditado ahora. Sigue siendo más actual que muchas cosas escritas este año.
📺 Domingo perezoso → Get Millie Black (2024) — HBO Max
Creada por Marlon James, escritor jamaicano ganador del Premio Booker. Millie-Jean Black es detective, nació en Jamaica, la criaron en Londres. Vuelve a Kingston y encuentra lo que el turismo nunca va a enseñar: una ciudad donde las leyes siguen siendo las del colonizador, donde una mujer trans vive en las alcantarillas porque es el único sitio que la deja existir. Cinco episodios. Noir postcolonial del Caribe.
