Lavado de imagen deportivo: el uso de un evento deportivo por parte de un individuo o un gobierno, una corporación u otro grupo para promover o pulir la reputación del individuo o del grupo, especialmente en medio de una controversia o un escándalo.

«A pesar de la presencia de partidos políticos, en Estados Unidos sólo existe una política legal: la política del corporativismo». Entonces, ¿qué hacer tras el fracaso de una revolución? Después de que nuestros enemigos hayan creado una sociedad de masas conservadora basada en políticas electorales sin sentido, deportes de espectadores y un aumento anual del 3 % del poder adquisitivo estrictamente regulado para anularse a sí mismo con el correspondiente aumento del coste de la vida. ¿Qué podemos hacer con un pueblo que ha pasado por el proceso autoritario y ha salido enfermo hasta la médula? Habrá una pelea. « George Jackson , Blood in my Eye

Otro fin de semana de la Super Bowl ha llegado y se ha ido, y mientras nosotros, la gente, evitamos el absurdo de que el lunes después del gran partido sea un día de trabajo al analizar detalladamente escena por escena la actuación de Bad Bunny en el entretiempo (y reírnos del contrashow de Turning Point USA ), debemos enfrentar una verdad colectiva que ningún drama de ruptura entre Cardi B y Stefon Diggs puede oscurecer: en un partido entre equipos propiedad de Robert Kraft y el patrimonio del difunto cofundador de Microsoft, Tim Allen, el sionismo y el tecnofascismo ganaron el partido.

A pesar de nuestros mejores esfuerzos por presentar el deporte y los medios deportivos como una vía de escape viable de la política, o la política como una alternativa «más seria» a la cultura deportiva, la diferencia entre ambos ámbitos sigue demostrando ser una hazaña imposible. Esto se debe en gran parte a que el lavado de imagen deportivo sigue siendo una de las herramientas de adoctrinamiento más eficaces del estado fascista.

Entre los titulares previos al Super Bowl LX, el propietario de los New England Patriots, Robert Kraft, se unió al discurso (anti)fascista luego de su realineamiento público con el presidente estadounidense Donald Trump y la circulación de su anuncio del Super Bowl Blue Square Alliance Against Hate .

The Guardian publicó un artículo de opinión del periodista deportivo Howard Bryant criticando la reciente asistencia de Kraft al estreno del documental Melania como uno de los invitados de honor de Trump. Bryant argumentaba que esta aparente reconciliación con el presidente evidencia que la reputación de Kraft como «la voz de la razón» entre los multimillonarios propietarios antiprogresistas de la NFL y los jugadores predominantemente negros de la liga está ahora empañada. El artículo analizó la trayectoria de Kraft como árbitro de la paz, citando su trayectoria comparativamente progresista en temas de justicia racial y social durante la era de Black Lives Matter . Kraft, a diferencia de muchos de sus compañeros propietarios, no apoyó castigar a los jugadores que protestaron públicamente por la muerte de George Floyd a manos de la policía en 2020 arrodillándose durante el himno nacional, como hizo Colin Kaepernick.

En el auge del movimiento Black Lives Matter, a pesar de su afinidad con el presidente, Kraft apoyó la reforma policial y la inversión en comunidades negras y marginadas. En 2018, Kraft fue noticia al visitar al entonces encarcelado rapero Meek Mill, y utilizó su cargo para negociar un acuerdo entre los dueños y los jugadores, conectando los intereses de la liga con los de la comunidad hip-hop en beneficio de su base de fans compartida. Al año siguiente, Kraft se unió a Meek Mill, Jay-Z y al multimillonario propietario de Fanatics, Michael Rubin, para fundar REFORM Alliance , una organización que promueve la reforma penitenciaria, de libertad condicional y libertad bajo palabra que aboga por un cambio legislativo que promueva el fin de las prácticas injustas de sentencia en el sistema carcelario.

Más tarde ese mismo año, Jay-Z aprovechó su relación con Kraft para negociar un acuerdo entre la NFL y su propia empresa de entretenimiento, Roc Nation, para revolucionar la experiencia del medio tiempo del Super Bowl y otras actuaciones durante el partido, presentando a más artistas negros y no blancos en el espectáculo anual. Esta alianza atroz fue duramente criticada por activistas y organizadores asociados con el Movimiento Black Lives Matter, considerándola una concesión al poder corporativo que se apropió de la protesta de Colin Kaepernick y comprometió las demandas abolicionistas más radicales del movimiento en general.

Howard Bryant señala el cambio radical de Kraft como un símbolo del fin de un período de progreso, truncado por la llegada de Trump 2.0 a una era de autoritarismo estadounidense. Presenta la saga Trump/Kraft como un reflejo de la caída estadounidense en el fascismo, reiterando que Kraft apoyó con entusiasmo a Trump en 2016, donando un millón de dólares a la primera investidura y que, a diferencia de otras organizaciones deportivas profesionales, Kraft le regaló al presidente una camiseta de los Patriots durante la visita del equipo a la Casa Blanca tras su victoria en el Super Bowl de 2017. A pesar de su alineamiento con las reformas de Black Lives Matter entre 2016 y 2020, no rompió (temporalmente) su relación con Trump hasta la insurrección del 6 de enero de 2021.

Bryant interpreta la división sobre la insurrección fascista, un evento que el consenso liberal consideró un ataque directo a la democracia, como una postura antiautoritaria, y escribe que la reconciliación entre Trump y Kraft

Representa la ética maleable de la clase multimillonaria, la constante manipulación de un público deportivo que anhela ver bondad en sus juegos, que los deportes no apesten a los innumerables contaminantes asociados con el poder, desde la destrucción deliberada de cerebros y cuerpos, hasta las apuestas, pasando por Trump, para de alguna manera aislarse de toda esa atmósfera nociva. Eso es imposible.

En su breve reseña de la historia de Kraft como reformador racial, empañada en parte por un historial de apoyo político bipartidista característico de muchos multimillonarios y corporaciones que siempre forjan alianzas políticas a favor del capital, el tono desalentador de Bryant resulta ineficaz. Su intento de presentar a Kraft simplemente como un multimillonario más que se ha «alineado» y ha renunciado a las reformas progresistas bajo la bota del régimen autoritario de Trump 2.0 es incompleto. No comprende por qué la acción de Kraft no resulta en absoluto impactante. De hecho, el artículo de Bryant omite la orientación más abiertamente fascista de Kraft: su amistad con Benjamin Netanyahu y su inquebrantable apoyo a Israel durante toda su vida .

Kraft, la NFL y el lavado de imagen deportivo sionista

El día antes del Super Bowl, CBS Morning News Edition emitió un segmento especial que cubría el anuncio del Super Bowl de Robert Kraft. El segmento, que dura poco menos de cinco minutos, contiene el anuncio en sí y una entrevista con Kraft. Explicó que eligió publicar un anuncio para Blue Square Alliance Against Hate para continuar su cruzada contra el antisemitismo, y que lo lanzó a raíz de la Operación Inundación de Al-Aqsa el 7 de octubre de 2023. El anuncio sirve como una renovación de marca y relanzamiento de la organización no partidista y sin fines de lucro de Kraft, la Fundación para Combatir el Antisemitismo. En el polémico anuncio, un estudiante negro coloca un cuadrado azul sobre un comentario antisemita dejado en la mochila de un estudiante judío. La escena, según Kraft, tenía la intención de promover la solidaridad negra y judía, una causa que orgullosamente promociona que ha estado defendiendo al financiar Cenas de Unidad para estudiantes universitarios copatrocinadas por el United Negro College Fund y la organización estudiantil sionista, Hillel International.

Kraft, magnate judío del papel y el embalaje, propietario de los Patriots desde 1994, se casó con su difunta esposa Myra Kraft en 1963. Posteriormente, los recién casados ​​pasaron su luna de miel en Israel. El viaje entabló una conexión entre la pareja y el naciente estado colono que defendían, destinando gran parte de sus donaciones filantrópicas a la entidad sionista. El sitio web de filantropía de la Familia Kraft presume de que, a lo largo de los años, los Kraft han organizado numerosas «misiones a Tierra Santa para judíos y no judíos», además de «apoyar y lanzar numerosos programas que conectan con Israel y la vida judía». La organización se enorgullece de reconocer la inversión sostenida de la familia en la entidad sionista, el apoyo a la primogenitura y a los «viajes misioneros», y su compromiso con la «lucha contra el antisemitismo», como factores decisivos para forjar una «sólida relación económica entre Boston e Israel, cuyos resultados han creado empleos y fomentado la innovación tecnológica en ambas comunidades».

Más allá de esta conexión, el sitio web también destaca el papel de la familia en la creación de una profunda conexión entre la organización de los New England Patriots, la NFL y el estado colono. A través de la iniciativa «Touchdown in Israel» , se destaca que «Robert Kraft ha liderado tres viajes misioneros a Israel con jugadores actuales y antiguos de los Patriots y miembros del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional «.

Cuando los Patriots ganaron el campeonato de la AFC, comenzaron a circular en Internet recordatorios de que el equipo de Robert Kraft es un sionista activo y orgulloso que usa la franquicia y la NFL para lavar el historial genocida de color rojo sangre de la entidad sionista.

Eye On Palestine publicó dos clips para recordar a los aficionados al fútbol americano el interés político que representa la clasificación de los Patriots al Super Bowl. En el primer clip, perteneciente a uno de los viajes de Kraft «Touchdown in Israel», el dueño le regala al primer ministro israelí y criminal de guerra , Benjamin Netanyahu, un balón de fútbol americano y un casco de los Patriots, que Netanyahu lanza al público del Salón de la Fama de la NFL. El segundo clip muestra a Netanyahu expresando su admiración por Kraft en un discurso en el que le entregó el Premio Génesis 2019.

American Football Hall of Famer and owner of the Patriots, Robert Kraft, honouring Benjamin Netanyahu. pic.twitter.com/tQFslnjmSr — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) January 29, 2026

Los clips presentan a Robert Kraft como un maestro del «lavado de imagen deportivo», el fenómeno en el que la afición deportiva global se postula como una fachada para blanquear la reputación de los regímenes políticos, con el objetivo de proteger la unidad geopolítica. El lavado de imagen deportivo se ha aplicado a casos modernos, como la organización de la Copa Mundial de la FIFA en Catar , las alianzas e inversiones de Arabia Saudita en numerosas ligas deportivas, como la WWE Wrestling , la creación de la liga de golf Liv y los acuerdos de construcción de estadios de la FIFA, y la organización de los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi 2014 en Rusia. También se ha aplicado retrospectivamente a las Olimpiadas nazis de 1936 en Berlín y a la Copa Mundial de la FIFA de 1978 celebrada en Argentina durante la «Guerra Sucia».

El lavado de imagen es un medio especialmente potente mediante el cual las naciones ejercen su poder blando en tiempos de crisis de capital y diplomáticas. En « Sangre en mis ojos» , George Jackson describió el fascismo en términos marxistas, como una respuesta reformista al capitalismo en crisis, escribiendo: «La reforma económica se acerca mucho a una definición práctica de las fuerzas motrices fascistas». Jackson ofrece un análisis exhaustivo de la crisis del fascismo y la dinámica reformista en la sección de su texto titulada «Después del fracaso de la revolución», como una lección para la izquierda sobre los peligros de permitir que el Estado y la estructura de poder burgués implementen reformas económicas y sociales tras crisis de flujos de capital como la Gran Depresión y las guerras mundiales. Históricamente, los períodos de crisis son cuando las condiciones son propicias para el éxito de las revoluciones de izquierda, ya que las conjeturas sobre guerras y depresiones económicas dejan inequívocamente clara la afirmación izquierdista de que «la única guerra es la de clases».

Situar el reformismo de lavado de imagen deportivo de Robert Kraft en el contexto más amplio de la era de Black Lives Matter y las consecuencias del 7 de octubre de 2023 permite una comprensión más amplia del lavado de imagen deportivo como una herramienta ideal para que los regímenes fascistas sofoquen la rebelión con el espectáculo del deporte y el entretenimiento, restauren la imagen global de los regímenes y estimulen los mercados expandiendo la infraestructura del deporte y el consumo cultural.

El Movimiento BLM proporcionó a las élites corporativas la fachada perfecta para blanquear la ira negra y el capital blanco, con el fin de generar consenso para un enfoque reformista ante la violencia irreparable del terror policial antinegro y el subdesarrollo estructural mediante programas de diversidad, equidad e inclusión patrocinados por las corporaciones. En 2020, Kraft y los demás propietarios impulsaron la iniciativa de justicia social «Inspirar el Cambio» de la NFL , un compromiso de 10 años para destinar fondos de la NFL a comunidades negras, latinas y marginadas mediante subvenciones a organizaciones sin fines de lucro para programas en cuatro áreas: educación y mentoría, desarrollo económico mediante oportunidades profesionales y educación financiera, relaciones entre la comunidad y la policía, y reforma de la justicia penal. El capital redirigido a estas comunidades se duplicó con la representación estética de los compromisos de la liga, incluyendo la pintura de «Acabar con el Racismo» en las zonas de anotación del estadio, así como la presencia de jugadores con lemas de cambio social y los nombres de las víctimas de violencia policial en sus uniformes.

Sin embargo, las concesiones de capitalistas como Kraft y la NFL a los movimientos de justicia social con demandas revolucionarias como la abolición de la policía y las prisiones han tenido consecuencias fatales para los movimientos y sus comunidades. Arthur Blank, el fundador sionista de Home Depot y propietario de los Atlanta Falcons y del Atlanta United Football Club, también ha utilizado el lavado de imagen deportivo para blanquear los intereses del capital y expandir el aparato global de vigilancia policial-sionista.

Como organizadora universitaria en Atlanta, una de las primeras campañas importantes de nuestro movimiento juvenil tras las protestas masivas de 2016 fue la lucha contra la gentrificación de las comunidades negras del oeste de Atlanta, donde se construyó el megaproyecto del estadio Mercedes-Benz de Blank. La fundación familiar Arthur M. Blank ha blanqueado capital, principalmente a través del Fondo para el Futuro del Oeste (WSFF, por sus siglas en inglés), para desarrollar proyectos de vivienda asequible y ofrecer programas de apoyo a los barrios afectados por los estadios.

Si bien la iniciativa, en realidad, no ha frenado la gentrificación en el oeste (solo la abolición del capital y sus relaciones de propiedad pueden detenerla), ha utilizado la filantropía de Blank para embellecer el desarrollo de infraestructura policial en los barrios. Si bien la organización presume de importantes contribuciones a causas nobles, como la financiación de becas para estudiantes en las instituciones del Consorcio del Centro Universitario de Atlanta, la WSFF ha construido viviendas para agentes del Departamento de Policía de Atlanta (APD), ha reactivado la fuerza policial privada Westside Blue y ha ampliado el programa de vigilancia urbana Operation Shield en las comunidades.

Los proyectos de Blank para la WSFF se llevaron a cabo en colaboración con la Fundación de la Policía de Atlanta , la asociación público-privada de lavado de activos entre el Departamento de Policía de Atlanta (APD) y los peores capitalistas corporativos, conocida por proporcionar capital y recursos que apoyan el Intercambio Internacional de Fuerzas del Orden de Georgia (GILEE) y el Centro de Capacitación en Seguridad Pública de Atlanta (Cop City). Las mismas corporaciones y multimillonarios poderes filantrópicos que construyeron el estadio Mercedes-Benz y blanquearon capitales a través del Fondo para el Futuro del West Side también financiaron Cop City.

Kraft y Blank son solo dos de los muchos propietarios de empresas deportivas con vínculos explícitos con la entidad sionista. Esta sección podría haber abordado con la misma facilidad a Steve Tisch y los New York Giants, Miriam Adelson y los Dallas Mavericks, o a los ganadores del Super Bowl, los Seattle Seahawks, y al cofundador de Microsoft , Tim Allen. Sin embargo, los vínculos de Kraft y Blank con las transferencias de capital para la justicia racial, en la era de Black Lives Matter, de corporaciones a organizaciones sin fines de lucro que apoyan a la comunidad, demuestran hasta qué punto los ciclos de crisis, reforma y restauración de la reputación corporativa son esenciales para el fascismo.

Su inversión en la entidad sionista, Cop City, y en empresas que apoyan la expansión de ICE demuestra cómo la «solución carcelaria» de Ruth Wilson Gilmore sigue siendo tan lucrativa como el espectáculo cultural del capital en crisis.

La alianza impía entre la cultura deportiva y los fascistas autoritarios normalizadores —mediante la creación, por parte de la cultura deportiva, de la ilusión de una sociedad de masas— pone en juego las demandas del movimiento de liberación, que se conforman con concesiones corporativas en lugar de abolir la estructura capitalista corporativa. Como aclara George Jackson, la situación actual representa la progresión natural del fascismo tras la crisis del capital de la pandemia de COVID-19 y la crisis de la política radical tras los fallidos llamados a la revolución del siglo XXI. Los «movimientos de masas» y la «resistencia colectiva», como otras iteraciones de la «cultura de masas», son ilusorios:

Desde sus inicios, el sistema fascista ha intentado crear la ilusión de una sociedad de masas en la que la clase dominante capitalista tradicional seguiría desempeñando su papel protagónico. Una sociedad de masas que no es una sociedad de masas; una sociedad de masas de autoritarios cuyos intereses materiales a corto plazo se adaptan perfectamente al desarrollo del estado totalitario perfecto y la economía centralizada.

La cultura más amplia del blanqueo sionista-fascista

Así como el lavado de imagen deportivo trasciende con creces los límites de la NFL como fenómeno que impregna las principales ligas deportivas del mundo, la cultura del lavado de imagen del ziofascismo trasciende el ámbito deportivo. El Super Bowl es quizás la joya de la corona de la multitud de eventos culturales centrados en las celebridades que se celebran casi todos los fines de semana de enero a mayo. El fin de semana de las Estrellas de la NBA, los Grammy, los Óscar, los Emmy, los Globos de Oro, el Día Inaugural de la MLB, el Masters, la Locura de Marzo, las Semanas de la Moda, el Royal Rumble, WrestleMania y la Gala del Met ofrecen fachadas para que los ultrarricos laven la reputación sangrienta de la principal corporación ziofascista del mundo, mientras que las masas se dejan seducir por la ilusión de que aún podrían quedar vestigios de una monocultura.

Este año en particular, los Juegos Olímpicos de Invierno, el Clásico Mundial de Béisbol, el Juego de las Estrellas de la NBA y la Copa Mundial de la FIFA aumentan las oportunidades para la acumulación de riqueza y el blanqueo de crímenes genocidas. En la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán, el público abucheó a la selección nacional israelí y a la delegación estadounidense encabezada por el vicepresidente J.D. Vance. Las protestas antiolímpicas en Milán, en contra del impacto ambiental de los juegos y la explotación, incluyeron cortes en el cableado de transporte, solidaridad con las revueltas estadounidenses contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y peticiones de que se excluya a Israel de la competición. La policía italiana respondió a los manifestantes que lanzaron bombas de humo y petardos lanzando gases lacrimógenos y cañones de agua contra la multitud. La primera ministra neofascista italiana, Giorgia Meloni, condenó a los manifestantes como «enemigos de Italia y de los italianos».

Ciudades del sur, como Houston, Miami, Dallas y Atlanta, se unen a 16 ciudades de América del Norte como anfitrionas de la Copa Mundial de la FIFA , mientras que Houston y Miami se encuentran entre las cuatro ciudades que albergarán el Clásico Mundial de Béisbol en marzo.

Las tensiones en torno a la participación israelí en estos eventos deportivos globales y la aplicación de la ley por parte del ICE en las puertas, combinadas con los problemas existentes asociados con la celebración de megaeventos (mayor presencia policial y vigilancia, condiciones laborales explotadoras y presión sobre la infraestructura pública, entre otros), los convierten en espacios ideales para la escalada antifascista. Sin duda, se anticipan protestas, por lo que la izquierda antifascista debe considerar qué significa iniciar un alto total a estos eventos como un ataque directo al aparato corporativo. Si el movimiento antisionista exige un boicot total, la desinversión y la sanción de estos ámbitos, y la venta de entradas demuestra que estas dos últimas acciones son inoperantes, las sanciones siguen siendo una estrategia viable. Y por sanción, no me refiero a hacer llamamientos al Estado cómplice para detener estos eventos o hacerlos más equitativos; debemos utilizar las sanciones como tácticas de asedio para hacerlos inoperantes.

Si bien cada uno de estos eventos ofrece oportunidades para concienciar sobre la inversión global en el espectáculo decadente de la sociedad fascista y los regímenes genocidas que esta apoya y de los que nos distrae, también representan oportunidades para intensificar su abolición. Debemos ver este megaevento como una frontera para la lucha antifascista y, al igual que los activistas de la Resistencia Palestina en los Juegos Olímpicos de 1976 y quienes continúan luchando por la liberación de la tierra y el pueblo palestino, no debemos permitir que el miedo a ser considerados «terroristas» nos impida hacer lo que debemos hacer.

Los megaeventos como fronteras de la lucha antifascista

Los liberales no tienen reparos en acusar de «lavado de imagen deportivo» a las naciones consideradas «enemigos de Estados Unidos» o a aquellas que se encuentran al margen de la hegemonía occidental. El término se originó en 2015 como crítica a la organización del torneo de fútbol de los Juegos Europeos de Azerbaiyán, a pesar de sus presuntos abusos contra los derechos humanos. Desde entonces, se ha aplicado a Rusia , China, Catar y Arabia Saudita, así como para designar retrospectivamente los Juegos Olímpicos alemanes de 1936, organizados por los nazis, y la Copa Mundial de 1976 en Argentina, en el apogeo de la Guerra Sucia, donde los juegos se celebraron tan cerca de centros de tortura que los prisioneros podían oír a la multitud en sus prisiones.

El estado fascista, por lo tanto, tiene muchos precedentes en la presentación de espectáculos burgueses decadentes que buscan disfrazar su violencia como una sociedad de masas digna de nuestra participación en tiempos de creciente violencia y represión estatal. Los atletas burgueses y las celebridades asistentes tampoco están exentos de la tendencia al lavado de activos. El Juego de las Estrellas de la NBA de este año, tras el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de Bad Bunny, patrocinado por Apple, sirvió como escenario para que la burguesía «tomara posición» sobre cuestiones geopolíticas urgentes.

En un intento por equilibrar las ambiciones globalizadoras de la liga con la creciente angustia por que Estados Unidos mantenga su posición dominante en el mundo del baloncesto (evidente en el creciente número de superestrellas de la NBA de naciones extranjeras y siete MVP internacionales consecutivos), el fin de semana del Juego de las Estrellas presentó el tema abiertamente nacionalista-fascista de «Estados Unidos contra el mundo», enfrentando a los mejores atletas nacidos en Estados Unidos de la liga contra sus mejores superestrellas internacionales en el torneo insignia del domingo por la noche.

Más allá de la cuestionable imagen de la liga en un contexto de creciente xenofobia y terrorismo de Estado antiinmigrante , la plantilla internacional incluyó al primer All-Star israelí de la liga, Deni Avdija. La presencia de Avdija en el fútbol, ​​independientemente de su talento o logros, debería interpretarse, sin duda, como parte de un intento más amplio de normalizar la situación en Israel y rehabilitar su imagen global mientras continúa su genocidio en la Palestina ocupada. Un reciente llamado a un enfoque matizado para considerar la presencia de Avdija en la liga buscaba separar al jugador, un veterano de las Fuerzas de Defensa de Israel (FOI) nacido en un kibutz, de las acusaciones de criminalidad de guerra lanzadas por fanáticos deportivos antisionistas, lo que alienta a separar al jugador del genocidio, dado que cumplió con el servicio militar obligatorio de Israel durante la pausa pandémica de la NBA en 2020.

Sin embargo, no existe una distinción temporal entre colonos y genocidio; no hay tiempo antes del genocidio después de la conquista sionista, dado que el genocidio coincide con la presencia de colonos. Como argumenta Frank Wilderson :

Así como la esclavitud es la base existencial de la posición del sujeto negro, el genocidio es esencial para la ontología del indígena (nativo). Ambas posiciones son fundamentales para la existencia de la humanidad (blanca/colono) .

En otras palabras, el servicio de Avdija en las Fuerzas de Defensa de Israel (FOI) antes del 7 de octubre de 2023 no niega que la presencia de la ocupación de la entidad sionista en Palestina haga a todos los colonos desde 1948 hasta la actualidad absolutamente cómplices de cada gota de sangre derramada, cada persona desplazada, cada hogar y cada discurso histórico destruido en la limpieza étnica genocida que hace posible a «Israel». Lo mismo ocurre con la colonia de colonos estadounidense.

La superestrella de la NBA, Kyrie Irving, lució una camiseta de «Prensa» con la frase «Use the Peace» en conmemoración de los más de 200 periodistas y trabajadores de medios palestinos asesinados desde octubre de 2023. Spike Lee, un gran aficionado de los New York Knicks, también asistió al partido de las estrellas con atuendo pro-Palestina. Si bien sus acciones son, sin duda, «formas de resistencia» —especialmente al compararlas con las ahora infames declaraciones de LeBron James en la rueda de prensa del partido de las estrellas: «Solo he oído cosas buenas sobre Israel»— y los informes sobre las inversiones de capital riesgo de Steph Curry en startups tecnológicas israelíes dirigidas por agentes de las Fuerzas de Ocupación Israelíes (FOI)—, la continua alineación de Lee e Irving con la NBA sionista y su posición de clase burguesa impiden que sus protestas tengan un impacto verdaderamente radical. La publicación, profundamente poco seria , de Spike Lee sobre su atuendo pro-Palestina, que no respalda la resistencia a la ocupación sionista, demuestra este punto en tiempo real.

La acción directa radical pertenece a las masas.

Las protestas en los Juegos Olímpicos de Invierno de este año en Milán han puesto a otras agencias policiales en alerta máxima, ya que se entrenan en previsión de que sus ciudades alberguen megaeventos. En agosto, el jefe del Departamento de Policía de Atlanta (APD), Darin Scheirbaum, graduado del programa de intercambio mortal GILEE y miembro de la Sociedad de la Rosa Blanca, estrenó con orgullo los nuevos uniformes del APD , diseñados especialmente para las patrullas de la Copa Mundial de la FIFA de este verano. Los uniformes, al igual que la propia Cop City, son fruto de las inversiones de The Blank Foundation y otros inversores corporativos de la Fundación de la Policía de Atlanta. La ciudad ha utilizado su posición como destino principal para el turismo deportivo para justificar una inversión cada vez mayor en el aparato policial y de vigilancia.

GILEE se fundó en 1992, dos años después de que Atlanta ganara la candidatura para albergar los Juegos Olímpicos del Centenario de 1996. Ofrece, entre sus numerosas iniciativas, un programa de apoyo a la planificación de la seguridad olímpica, diseñado para exportar las estrategias policiales y de seguridad empleadas en Israel contra las fuerzas de la Resistencia Palestina a las ciudades sede de los Juegos Olímpicos. El sitio web de GILEE cita la llamada «Masacre de Múnich» de 1972 —donde la facción de la Resistencia Palestina, conocida como la Organización Septiembre Negro, tomó como rehenes a 11 atletas olímpicos israelíes durante los Juegos Olímpicos de Múnich— como el suceso que obligó a las ciudades olímpicas a implementar procesos de planificación antiterrorista para coordinar sus dispositivos policiales, de seguridad y de vigilancia ante un posible ataque.

Como han demostrado los movimientos Stop Cop City, anti-ICE y de Solidaridad con Palestina, el régimen de policía y vigilancia urbana posterior a 2023 considera terrorismo todos los métodos de resistencia antiestatal, anticapitalista, antiimperialista y antifascista. No existe la protesta pacífica, es decir, la protesta exenta de la designación de terrorismo. Esto significa que, si nuestros movimientos de izquierda quieren tomar en serio los megaeventos como frentes legítimos de resistencia antifascista, debemos estar dispuestos a participar en acciones que demuestren la conciencia de que organizamos en tiempos de alta represión fascista. Reconocer la represión como tal significa tener claro que todas las tácticas que ya hemos empleado ya están contempladas en el plan de acción (anti)terrorista del estado fascista. Y no podemos permitir que este reconocimiento nos obligue a comprometer nuestras acciones con el pretexto de preservar cualquier sensación de seguridad. George Jackson lo deja claro:

Ninguna táctica puede ignorarse ni descartarse en semejante batalla. El poder responde a todas las amenazas . La respuesta es la represión. Si la amenaza es pequeña, la táctica fascista es restarle importancia, ignorarla y aislarla con su mecanismo de defensa: los medios de comunicación. Cuanto mayor sea la amenaza, mayor será la violencia correspondiente del poder. El único desafío efectivo al poder es aquel que sea lo suficientemente amplio como para imposibilitar el aislamiento y lo suficientemente intenso como para que la represión afecte la vida normal del mayor número posible de miembros de la sociedad. Al ceder y jugar a la lucha de clases, perdemos… El poder del pueblo reside en su mayor potencial de violencia.

Los espectáculos deportivos y los megaeventos nos ofrecen fronteras para la lucha antifascista, no momentos para participar en el espectáculo de la decadencia capitalista. Nuestros adversarios utilizan su acumulación masiva para ofrecer «unidad» en tiempos de «división» como una máscara para su terror. La entrevista de Robert Kraft en la cadena de Bari Weiss lo demuestra a la perfección. Si bien el anuncio «combatiendo el antisemitismo», sus cenas estudiantiles para la normalización sionista y la continua apropiación de la cultura negra y la «solidaridad racial» son bastante malos, todos ellos sirven a una realidad más siniestra. Kraft ha utilizado sus conexiones con la tecnología sionista para operar un centro de comando de vigilancia contra el antisemitismo y la incitación al odio cerca del Estadio Gillette.

El centro de vigilancia de Kraft, la Ciudad Policial de Blank, la abrumadora cantidad de tecnología de vigilancia con inteligencia artificial y los anuncios del Super Bowl, codificados con el nacionalismo estadounidense, demuestran que la cultura fascista debe ser destruida. Cada megaevento no nos ofrece la oportunidad de una participación masiva, sino de acabar con ella.

Este ensayo forma parte de una serie de artículos explicativos que ofrecen a nuestra audiencia una comprensión fundamental del fascismo en la cultura de masas actual. Es una guía sobre el término «lavado de imagen deportivo» . No se trata de una exploración exhaustiva del término, sino de una pequeña parte de un discurso mucho más amplio que esperamos suscite mayor lectura y debate.

*Texto publicado originalmente en la revista Scalawag y traducido y republicado por Afroféminas.

Tea Troutman Tea S. Troutman (they/them) es abolicionista, propagandista digital, editora y teórica urbana crítica, nacida en Macon, Georgia, actualmente reside en Atlanta. Tea es estudiante de doctorado en el departamento de Geografía, Medio Ambiente y Sociedad de la Universidad de Minnesota, y también tiene una licenciatura en Economía y una maestría en Estudios Interdisciplinarios en Estudios Urbanos, ambas por la Universidad Estatal de Georgia. El trabajo de Tea se basa en gran medida en su experiencia como organizadora comunitaria de larga trayectoria en Atlanta, Georgia, y sus intereses de investigación abarcan ampliamente el urbanismo y la teoría urbana crítica, el afropesionismo, las geografías negras y los estudios culturales negros. Su proyecto de tesis es una crítica de Atlanta, el «Nuevo Urbanismo del Sur», la antinegritud y la circulación global de la idea de la Meca Negra.

