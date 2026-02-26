Del 16 al 20 de marzo de 2026, la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras (UPRRP) acogerá la quinta edición de la Cumbre Internacional de Afrodescendencia (Cumbre Afro), uno de los encuentros más importantes del hemisferio dedicados a los saberes, las artes y las prácticas vivas de las comunidades afrodescendientes del Caribe, Latinoamérica y sus diásporas.

El eje temático de esta edición, «Humanismos negros: somos raíz y futuro», parte de una pregunta que sigue siendo urgente: ¿qué significa reclamar la humanidad cuando las instituciones, las narrativas y las políticas públicas han sido construidas históricamente para negarla? Desde el Centro de Investigación y Archivo Digital en Afrodescendencia (PRAFRO), organizador del evento, se entiende que la racialización y el racismo sistémico no terminaron con la abolición de la esclavitud. Sus legados persisten, y combatirlos exige también una disputa en el terreno de las humanidades y el pensamiento.

Esta edición coincide además con el centenario de Franz Fanon, el filósofo martiniqués que definió la racialización como un estado de «no-ser» impuesto desde las instituciones y los circuitos de existencia normalizados. Su legado estará muy presente en los debates de la Cumbre.

La edición de 2026 está dedicada a la académica e investigadora Miriam Jiménez Román, figura clave en los estudios afrolatinos y afrodiaspóricos en Estados Unidos, cuya obra contribuyó de forma decisiva a rescatar y visibilizar la historia afrodescendiente en la diáspora.

«Es un año importante para la historia de la afrodescendencia por los retos y cambios de discurso a niveles oficiales en lo relativo a derechos humanos, derechos de los inmigrantes, de las personas género disidentes y derechos de las comunidades racializadas», afirmó la escritora y catedrática Mayra Santos Febres , investigadora principal del Centro PRAFRO.

Por su parte, la rectora de la UPRRP, doctora Angélica Varela Llavona, subrayó que «la Cumbre Afro no es solo un evento académico; es un acto de afirmación, memoria y futuro compartido», y recordó que dedicar esta edición al legado de Miriam Jiménez Román «reviste un significado profundo» para la institución.

Un programa abierto y gratuito

Las actividades, de acceso libre, incluyen paneles, presentaciones de libros, charlas magistrales, foros de discusión, talleres antirracistas, exposiciones de arte, cineforums y un mercado afro. Entre los momentos destacados:

La presentación oficial del Archivo Virtual PRAFRO, el primer archivo negro del archipiélago puertorriqueño, enfocado en investigaciones sobre afrodescendencia y raza en humanidades, historia, literatura, arte y derecho. Estará disponible desde el 16 de marzo en el repositorio de la UPR y en la Biblioteca Digital del Caribe (DLOC).

La publicación del número primaveral de la Afro-Hispanic Review, revista académica de literatura y cultura afro-hispánica de la Universidad de Vanderbilt.

La primera proyección en Puerto Rico de Sugar Island , película dominico-haitiana de Johanné Gómez Terrero, ganadora del premio a Mejor Largometraje Internacional en el Puerto Rico Film Festival y finalista al Goya a Mejor Película Iberoamericana.

A lo largo de sus cuatro ediciones anteriores, la Cumbre ha reunido a artistas, investigadoras e investigadores, y creadoras y creadores afrocentrados de Ecuador, Perú, México, República Dominicana, Colombia, Cuba, Estados Unidos, Nigeria, Sudáfrica y diversas diásporas africanas en Europa y el Sur Global.

El acto inaugural tendrá lugar el lunes 16 de marzo a las 8:00 a.m. en el Anfiteatro 1 de la Facultad de Estudios Generales del Recinto de Río Piedras.

Toda la información y el calendario completo están disponibles en letraskaffres.com .

Redacción Afroféminas

