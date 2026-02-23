«ONE SPIRIT», en Tánger, es una iniciativa de lxs compañerxs de *Shü-Mom Art* en colaboración con Alarm Phone, Watch the Med y M.U.A. Organizada con y para mujeres subsaharianas con diversas historias y situaciones migratorias allá, muchas de ellas con hijxs.

Es la quinta vez que se organiza algo como esto para el 8M pero esta vez van a contrarreloj, así que a ver si se puede difundir el ‘crowdfunding’ al máximo y conseguir el objetivo de financiación.

La vida de las mujeres negras como migrantes en Marruecos se halla en un limbo donde están expuestas diariamente a múltiples formas de violencia y precariedad: racismo (increíble pero demasiado cierto), violencia sexual, inseguridad financiera, carencia crónica de alimentos y de acceso a servicios sanitarios o de salud mental, …

Se ha lanzado este ‘crowdfunding’ para proporcionar apoyo material inmediato a 100 mujeres y a medio/largo plazo en general para la comunidad de mujeres migrantes en Tánger y alrededores. Este es el enlace, ahí encontraréis también más información detallada:

https://www.gofundme.com/f/one-spirit-solidarity-with-migrant-women-in-tanger/cl/d?utm_campaign=pd_ss_icons&utm_medium=customer&utm_source=copy_link&attribution_id=slbbfd4a03-8383-41a7-9788-94dd794dc15a&ts=1770826742

Además de la recaudación, ellas protagonizarán una agenda importante ese día: talleres y debates sobre derechos, autonomía y acción por la justicia para todas las mujeres y niñas/niñxs. Conversatorio y testimonios. Organización para el apoyo a quienes intentan cruzar a Europa. Repaso histórico sobre el 8M. Cuentacuentos y ¡danza! ¡música! ¡exposición! ¡teatro!

*Shü-Mom Art* es un colectivo cultural que apuesta por la idea de que, aunque no se esté en la «anhelada» Europa ni en el país de origen, se puede pelear por construir una vida plena y digna a través del apoyo mutuo, el arte y la cultura, con colaboración y auto-gestión. Con esta premisa, sería fundamental estrechar el vínculo entre ellxs y las personas (migrantes o no) que luchamos a este lado del Estrecho contra la violencia de las fronteras y sistemas de control migratorio. Para cualquier propuesta de colaboración o toma de contacto, aquí van sus redes + e-mail:

• Facebook : https://www.facebook.com/share/1DbeMj112Q/

• Instagram : https://www.instagram.com/shumom_shumom

• Email : shumomart@gmail.com

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Relacionado