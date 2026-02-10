“Es una cosa de suerte creo yo, me ha llegado a tocar un psiquiatra que me dijo que me devuelva a mi país, pero también tuve en su momento la suerte de encontrar una psicóloga extranjera. Lastimosamente sin un gran presupuesto, no es mucho lo que se puede pedir del profesional”

-Testimonio Anónimo.

En tres líneas se dibujan muchas de las barreras que las personas racializadas, migrantes y/o pertenecientes a un perfil étnico-racial no hegemónico deben enfrentar para tener acceso a una atención en salud mental de calidad.

La problemática

La atención sanitaria integral es un derecho fundamental reconocido, dado que, a día de hoy, la salud se entiende no solo como la ausencia de enfermedad sino como un estado de bienestar físico, psicológico, emocional y social. Sin embargo, en la realidad material, la salud mental no se encuentra garantizada dentro de los sistemas públicos, dado que las instituciones no destinan las infraestructuras, los recursos económicos y los y las profesionales necesarios para su cobertura. Esto supone que las personas tengan que acudir al ámbito privado y de servicios comunitarios para recibir dicha atención, haciendo que aparezcan barreras sociales, económicas y culturales determinan en gran medida.

Y es que no solo las desigualdades en el acceso no se deben exclusivamente a condiciones individuales, sino que, además, responden a mecanismos estructurales de exclusión y vulnerabilidad. Es decir, la falta de recursos económicos puede impedir el acceso a tratamientos privados, pero también existen barreras que interseccionan, como el género, el idioma, la desconfianza en las instituciones o el racismo estructural imperante, entendido como la forma en que las políticas, normas y prácticas institucionales reproducen desigualdades raciales y sociales.

Dicha intersección provoca que, para las personas migrantes, racializadas o pertenecientes a un perfil étnico-racial no hegemónico, sea muy complicado recibir atención terapéutica, lo que continúa alimentando dicha estructura de poder.

Es importante destacar que la discriminación racial se ha identificado como un importante factor de riesgo para la salud mental, actuando a través del estrés psicosocial que genera en quienes la experimentan, y no solo el racismo que se traduce en agresiones puntuales, sino también el racismo cotidiano, la cual se compone de experiencias sutiles, persistentes y a menudo invisibilizadas que deterioran la salud mental a lo largo del tiempo.

Como consecuencia, estas personas cuentan con varios factores de vulnerabilidad que interseccionan y deterioran significativamente su salud mental y, al mismo tiempo, son las que menos oportunidades tienen de hacer uso de los servicios de salud mental y, cuando lo hacen, la atención no es satisfactoria, se da una menor adherencia al proceso terapéutico y aumenta la vulnerabilidad al malestar psicológico.

Por ello, reconocer y abordar estas barreras estructurales es fundamental para promover un marco de salud mental en el que se tengan en cuenta las diferencias culturales, étnicas y de género, con el objetivo de reducir las desigualdades estructurales y descolonizar también los sistemas de salud.

De todo lo expuesto, nace la urgencia de este estudio, el cual pretende demostrar que la competencia cultural es una herramienta profesional indispensable, dado que, además de permitir adoptar una perspectiva antirracista, está relacionada directamente con la satisfacción de las personas con su proceso terapéutico.

En conclusión, este estudio pretende promover enfoques profesionales culturalmente competentes en el ámbito de salud mental, capaces de reconocer y responder a la diversidad de realidades presentes en la población con la que se interviene, adoptando la perspectiva de género y el enfoque interseccional.

Objetivo

El estudio pretende aportar evidencia empírica sobre cómo las personas migrantes, racializadas y/o con un perfil étnico-racial no hegemónico perciben la competencia cultural de los servicios de salud mental y cómo esta percepción se relaciona con su satisfacción, incorporando la perspectiva de género y el enfoque interseccional.

Para ello, el objetivo principal es analizar la relación entre la satisfacción y competencia cultural percibida en los servicios de salud mental por parte de personas migrantes, racializadas y/o con un perfil étnico-racial no hegemónico, considerando el impacto de las variables de género desde un enfoque interseccional, con el fin de generar nuevos conocimientos y herramientas aplicables en la práctica psicológica.

Importancia de la participación de la comunidad

Para conseguir unos resultados que tengan cierto peso, el estudio necesita recoger el mayor número de experiencias. Por tanto, es esencial la participación de personas migrantes, racializadas y/o con un perfil étnico-racial no hegemónico, de más de 18 años, que residan actualmente en España y alguna vez hayan acudido a algún recurso de salud mental.

Si cumples con las características descritas anteriormente y te apetece participar, puedes hacerlo rellenando el siguiente cuestionario, el cual tiene una duración de 5 minutos y es completamente anónimo:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqqj5dqDYEgsbMNgGX4D2sSU8_aGly27lpIz6QY-0KRL2jUQ/viewform?usp=header

Muchas gracias por compartir tu experiencia y por ayudar a decolonizar la atención psicológica.

Mi nombre es María Llorente, tengo 25 años y trabajo como psicóloga. Tras terminar el Grado en Psicología, comencé mis estudios en Intervención Social, dado que nunca he podido entender la salud mental sin tener en cuenta todas las variables contextuales que la atraviesan y determinan. Durante este tiempo, he participado y trabajado en varios proyectos psicosociales cuyo principal objetivo es garantizar los derechos de la infancia y las familias en situación de vulnerabilidad. Ahora me dedico a la atención en salud mental en un centro de psicología, mientras continúo formándome en feminismo interseccional, antirracismo, migración, infancias no blancas, etc. con el objetivo de comprometerme tanto a nivel personal como profesional con la defensa de los derechos humanos.



Si has sufrido racismo, o conoces alguien que lo haya sufrido, contáctanos. Podemos ayudaros a denunciar.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Relacionado