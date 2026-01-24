El juicio de Diddy muestra por qué el sistema carcelario nunca impartirá justicia

Cuando se dictó el veredicto en el juicio federal contra el magnate musical Sean «Diddy» Combs el pasado julio, el jurado lo condenó por dos cargos menores de tráfico de mujeres con fines de prostitución y lo absolvió de los cargos más graves de tráfico sexual y conspiración para cometer extorsión. Este resultado se produjo tras el testimonio de Cassandra «Cassie» Ventura y otros testigos, junto con la extensa evidencia presentada ante el tribunal.

Cassie testificó sobre una década de abuso, describiendo cómo Diddy la golpeaba, la controlaba con drogas y la obligaba a tener relaciones sexuales degrada n tes y «raras» con trabajadoras sexuales. Testigos, entre ellos una maquilladora, acompañantes a sueldo de Diddy y el rapero Kid Cudi, corroboraron parte de su relato. Cudi describió un incidente en el que Diddy presuntamente incendió su coche por salir con Cassie. Un guardia de seguridad del hotel testificó que Diddy le pagó 100.000 dólares para «enterrar» el vídeo de vigilancia que mostraba a Diddy pateando y arrastrando a Cassie en el pasillo de un hotel.

A pesar de esta evidencia, el equipo de defensa de Diddy puso en duda el video del asalto al presentarlo como una pelea de amantes, señalando mensajes de texto en los que Cassie decía que lo amaba y retratándola a ella y a otras acusadoras como oportunistas abandonados, atrapados en relaciones «tóxicas pero consensuadas».

Ese argumento tuvo éxito porque resonó en una sociedad sumida en el sexismo, la misoginia y el patriarcado y se vio reforzado aún más por la obsesión del capitalismo con la elección y la responsabilidad individual.

En el imaginario estadounidense, moldeado por la ideología neoliberal, se cree que cada persona es un actor autónomo con libre albedrío, plenamente responsable de sus decisiones. Esta perspectiva hace casi imposible que los jurados y el público comprendan cómo funciona la coerción. Nos han enseñado a creer que la coerción siempre es un arma en la cabeza. Pero en muchos casos, la coerción implica dependencia financiera, amenazas profesionales, manipulación emocional y la inminente amenaza de violencia por parte de alguien que tiene más dinero, poder y estatus que uno. Sin embargo, en una cultura donde se venera la «elección», a las víctimas se les pregunta por qué no se marcharon, como si abandonar una relación con un magnate escandalosamente rico que controla sus finanzas y su carrera fuera tan sencillo como salir por la puerta.

Nuestra sociedad lucha por reconocer la violencia sexual a menos que se ajuste a la imagen más extrema y estereotipada de la agresión. En la demanda civil de Cassie de noviembre de 2023, que Diddy resolvió al día siguiente de presentar una demanda por 20 millones de dólares, describió cómo las habitaciones de hotel recibían deliberadamente «aceite para bebés y Astroglide» y cómo Diddy le ordenaba que se «vertiera cantidades excesivas de aceite» sobre sí misma mientras la obligaba a participar en actos sexuales. Posteriormente, agentes federales descubrieron alrededor de 200 botellas de aceite para bebés y 900 botellas de lubricante en las casas de Diddy, junto con armas, drogas y otros artículos relacionados con las llamadas fiestas de «rapeo».

Las redes sociales se llenaron rápidamente de memes y bromas sobre Diddy y el aceite de bebé, restándole importancia al trauma de Cassie. Tras el anuncio del veredicto del juicio de Diddy, grupos de sus partidarios celebraron el veredicto echándose aceite de bebé en señal de júbilo, justo afuera del juzgado. Vimos el mismo tipo de bromas y payasadas cuando Chris Brown atacó infamemente a Rihanna en 2009, tras la relación abusiva de 16 años de Tina Turner con Ike Turner , y en innumerables otros incidentes de violencia doméstica de alto perfil.

Es la misma mentalidad que llevó a tantos a ridiculizar a Megan Thee Stallion cuando denunció haber sido tiroteada por Tory Lanez o a difamar a Amber Heard en su batalla legal con Johnny Depp por no ser una «víctima perfecta». Este reflejo es especialmente fuerte cuando el acusado es una celebridad querida. En el caso de Cassie, muchos en la comunidad del hip-hop, incluyendo al legendario DJ Funkmaster Flex, la culparon del abuso que sufrió.

Esta minimización cultural se infiltra en el discurso cotidiano. Determina cómo se habla, se bromea y se desestima el abuso. Y dado que el sistema carcelario nace de esta misma cultura y está arraigado en ella, no puede superarla. El condicionamiento cultural que ridiculiza a las sobrevivientes on line es precisamente el tipo de sesgo que los jurados traen a los tribunales. ¿Cómo podemos esperar que un supuesto «jurado de pares» haga justicia cuando esos mismos pares están imbuidos de estas creencias?

Diddy fue finalmente sentenciado a 50 meses de prisión (con descuento por el tiempo ya cumplido) por dos cargos de transporte para ejercer la prostitución. Muchos celebran que, al menos, haya cumplido la condena. Las declaraciones del juez al dictar sentencia reconocieron que Diddy abusaba física, emocional y psicológicamente de las mujeres. Pero el simbolismo de las declaraciones del juez no cambia la realidad material. Porque, ¿qué sucede cuando Diddy regresa a los mismos espacios y a la misma industria que lo apoyaron y permitieron su violencia?

Tory Lanez se encuentra actualmente en prisión por dispararle a Megan Thee Stallion, y aun así, titanes de la industria como Drake y su compañero abusador Chris Brown han expresado repetidamente su apoyo a Lanez. LeBron James compartió un video de él mismo tocando la música de Lanez en su coche. El sistema penitenciario ofrece una interrupción breve. Pero hace muy poco para desmantelar los apoyos culturales, institucionales y estructurales que permitieron el abuso en primer lugar. La industria del entretenimiento está llena de hombres conocidos por su violencia contra las mujeres que siguen siendo celebrados: Dr. Dre , Mike Tyson y muchos otros.

Por eso es probable que Diddy regrese con una nueva imagen, una nueva aceptación, una imagen cosificada como una «narrativa de regreso». Será invitado a eventos de la industria, podcasts y entrevistas. Será reinterpretado como una víctima de la «cultura de la cancelación». Mientras los sistemas que permiten a los poderosos abusar con impunidad permanezcan intactos, quienes no tienen poder seguirán siendo víctimas.

Los juicios de celebridades por violencia doméstica, como el de Diddy y muchos otros anteriores, nos siguen demostrando por qué la verdadera justicia nunca se logrará mientras dependamos de un sistema de «justicia» construido para proteger a los poderosos y mantener el statu quo. Si bien algunos abusadores son etiquetados públicamente y condenados en los tribunales, son la excepción que confirma la regla. Con mucha más frecuencia, el sistema se doblega para proteger a los poderosos y castigar a las sobrevivientes.

Debemos preguntarnos: ¿Cuántas sobrevivientes ven lo que Cassie y el grupo de otras víctimas de alto perfil sufrieron —el interrogatorio en el estrado, el acoso on line, las bromas a su costa— y concluyen que hablar de sus experiencias solo las retraumatizará? La gran mayoría de las agresiones sexuales ya no se denuncian. Este clima cultural tóxico garantiza que muchas seguirán sin denunciarse.

Donald Trump , un hombre acusado de conducta sexual inapropiada por más de dos docenas de mujeres , ocupa el cargo más alto del gobierno estadounidense como presidente y ha enfrentado consecuencias mínimas por sus acciones. Fue grabado presumiendo de agredir sexualmente a mujeres («agarrarlas por la coño») y un tribunal civil lo declaró responsable de abuso sexual; sin embargo, no pagó ningún precio político ni personal real. De igual manera, Brett Kavanaugh fue ascendido a la Corte Suprema a pesar de múltiples acusaciones de intento de violación en su juventud. El juicio penal inicial de Bill Cosby terminó con un jurado indeciso e, incluso después de una condena posterior, salió libre por un tecnicismo a pesar del testimonio de docenas de mujeres. R. Kelly estuvo protegido por facilitadores de la industria durante décadas mientras se aprovechaba de menores de edad. El propio Diddy actualmente tiene más de 100 acusaciones de conducta sexual inapropiada. Cada caso es diferente, pero lo que tienen en común es que para los ricos y bien conectados, la ley y el orden son flexibles y permisivos.

La mala conducta sexual es la segunda forma más denunciada de mala conducta policial, después del uso excesivo de la fuerza, lo que significa que las personas encargadas de investigar la agresión sexual suelen ser los propios perpetradores.

El sistema carcelario se creó para funcionar de esta manera, como lo vemos en los orígenes de la policía con patrullas de esclavos . Su propósito era gestionar y controlar a esas poblaciones, y proteger los intereses de los ricos y poderosos.

Lo que podemos aprender del juicio de Diddy, y de innumerables episodios similares, sobre las perspectivas de justicia, es que nunca veremos justicia real mientras nuestra sociedad se rija por los sistemas interrelacionados del capitalismo, el patriarcado, la supremacía blanca y el imperialismo. Estos sistemas crean las condiciones para la mayor parte de la violencia y el daño que sufren las personas, y luego protegen a los perpetradores, especialmente si ocupan puestos de responsabilidad.

Para lograr justicia es necesario desmantelar los mismos sistemas que perpetúan la desigualdad y la violencia, porque mientras existan esas jerarquías, los poderosos siempre encontrarán formas de eludir las normas y los oprimidos siempre serán vigilados, castigados y desprotegidos.

El resultado del juicio a Diddy fue un recordatorio de que el estado carcelario no puede reformarse para ser justo porque, para empezar, nunca fue diseñado para ser justo.

Traducido por Afroféminas y republicado desde Scalawag Magazine.

Ashley Viola Crítica cultural y Youtuber que analiza la cultura pop en las intersecciones de clase, género y raza. Su trabajo se centra en la liberación de la clase trabajadora y el Sur Global, con especial atención a cómo el consumismo, la cultura de los influencers y otras formas de cultura pop dominante generan consenso para el capitalismo y socavan la conciencia de clase.

