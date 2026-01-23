La peli…

«Born in Flames» (1983)– Estados Unidos

Dirigida por Lizzie Borden

Imagina Lizzie Borden un Nueva York diez años después de una revolución socialista que prometió igualdad pero mantiene a las mujeres –especialmente las negras y lesbianas– vigiladas, explotadas y silenciadas. Radios piratas como Phoenix Radio, con la voz furiosa de Honey, una locutora negra, y Isabel vigilando desde su bicicleta, empiezan a conectar disidencias: la muerte sospechosa de la activista white Adelaide Norris es la chispa que prende la Women’s Army. De ahí sale una guerrilla urbana, punk, que reclama la revolución para quienes nunca estuvieron invitadas: mujeres racializadas que entienden que ningún socialismo es tal si no desmonta racismo y sexismo primero. Borden filma desde el corazón no-wave neoyorquino, con cameos de feministas reales como Florynce Kennedy, haciendo de la ciudad un collage vivo de rabia afrofeminista.

🖤¿Por qué verla? Porque desenmascara revoluciones que cambiaron dueños pero no estructuras opresivas; muestra cómo alianzas entre mujeres racializadas y blancas conscientes construyen poder desde los márgenes; y nos recuerda que vivimos tiempos de «progresismos» trumpianos que son prisiones blanqueadas con mejor marketing.