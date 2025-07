Cuando piensas en «autodefensa», ¿qué te viene a la cabeza? Quizás una imagen de respuesta física, un acto de reacción ante un peligro inmediato. Pero para las comunidades negras y racializadas que vivimos bajo el peso de la opresión sistémica, esa palabra tiene un significado mucho más profundo y poderoso.

Hace tiempo que hemos dejado de ver la autodefensa como un simple acto de parar un golpe. Ahora la entendemos como un proyecto. Un proyecto proactivo, comunitario, que lo abarca desde nuestra seguridad en las calles, nuestra salud mental, el orgullo y reconocimiento por nuestra cultura y hasta nuestra independencia económica. Esto va de empezar a construir, aquí y ahora, las condiciones para que podamos vivir con dignidad y felicidad.

Aquí no te vamos a contar cómo aguantar los golpes de la vida y el sistema. Aquí vamos a sumergirnos en cómo estamos tejiendo redes de cuidado y poder para hacer frente a un Estado que, con demasiada frecuencia, nos da la espalda o directamente nos convierte en su objetivo. Y para entender cómo lo hacemos, vamos a mirar a los colectivos antirracistas que están trabajando sobre el terreno en Europa. A través de su arte, su cultura y su activismo, nos están mostrando el camino, construyendo sus propias instituciones para cuidarse, empoderarse y resistir. Desde clases de defensa personal hasta talleres de danza, mercados comunitarios o servicios de salud mental. Ante un sistema hostil está claro que no esperamos que nos protejan. Nos protegemos nosotras mismas.

¿Quién tiene derecho a defenderse?

Para entender por qué necesitamos defendernos por nuestra cuenta, primero hay que mirar de frente al problema, para constatar que el Estado no es un árbitro neutral. De hecho, es a menudo el actor principal que decide quién es vulnerable y quién no. La filósofa Elsa Dorlin lo clava en su ensayo Autodefensa: una filosofía de la violencia . Nos muestra cómo el Estado moderno se ha adueñado del monopolio de la violencia, creando sistemáticamente «cuerpos indefendibles». Cuerpos como los nuestros, cuyas vidas valen menos y cuyos intentos de protegernos son, de entrada, criminalizados.

Dorlin destroza el mito de que el Estado nos protege a todos por igual. La historia no miente. El control de las armas y el derecho a la defensa nunca han sido justos; han sido herramientas de dominación. Piensa en el Código Negro francés de 1685: prohibía a las persoans esclavizadas llevar «cualquier arma o palos grandes» bajo amenaza de latigazos. O en la Argelia colonial del siglo XIX, donde el Estado francés desarmaba a los nativos mientras armaba a los colonos. Así es como funciona el sistema, creando un desequilibrio de poder donde a unos se nos considera un peligro y se nos desarma, mientras que a otros se les arma para mantener el orden y la jerarquía racial.

¿Te suena familiar? Debería. Esa desarme colonial está conectado con la violencia policial de hoy. La idea de que «la vida de algunas personas vale tan poco que un adolescente negro puede ser tiroteado» es la herencia directa de todo aquello. En el caso del adolescente Trayvon Martin , asesinado a tiros, ser negro y llevar sudadera con capucha, fue suficiente para que se le viera como una amenaza, negándole la presunción de inocencia y, al final, la vida. La historia del control de armas es, en realidad, la historia de cómo se fabrican cuerpos vulnerables, cuya derecho a la autodefensa se ve como un conato de rebelión. Como dice Dorlin, vivimos bajo un Estado que «defiende a los violadores y desarma a las mujeres», una crítica brutal que nos enseña cómo esta lógica se extiende a toda persona minorizada.

Y sobre esta base, la legendaria Angela Davis le pone nombre a la trampa ideológica. Davis denuncia cómo el sistema legal y los medios de comunicación trabajan sin descanso para pintar cualquier acto de autodefensa de una persona negra como una «agresión criminal». Es una lógica perversa: «cuando los negros recurren a la autodefensa», explica Davis, esta es «tergiversada y convertida en sinónimo de agresión criminal». Mientras tanto, la violencia de la policía se lava la cara con términos como «homicidio justificable».

Aquí está la clave; el Estado intenta borra la diferencia entre un delito individual y un acto político colectivo. No es lo mismo saltarse una ley por interés propio que hacerlo en nombre de un pueblo oprimido por esa misma ley. Quien hace lo segundo es un prisionero político. Su verdadero «crimen» no es la acusación formal, sino su «audacia política»: su atrevimiento a desafiar un orden injusto. Figuras como Nat Turner o Robert F. Williams no fueron perseguidos por asesinato o secuestro, sino por luchar por la abolición de la esclavitud o por el derecho de los negros a armarse.

Si juntas a Dorlin y a Davis, la conclusión es inevitable: si el Estado es quien crea tu vulnerabilidad y quien criminaliza tu resistencia, no puedes esperar que te proteja. Tienes que actuar contra él.

Cuidarse es un acto político

La opresión no solo nos golpea por fuera. Libra una guerra silenciosa por dentro, en el terreno de nuestras emociones, nuestra mente y nuestro espíritu. Para luchar en ese frente, la autodefensa tiene que ser también cuidado y sanación. Y aquí, la voz de la escritora y activista Audre Lorde es imprescindible.

Su frase más famosa es un auténtico manifiesto: «Cuidar de mí misma no es autocomplacencia, es autoconservación, y eso es un acto de guerra política». Para entender el peso de estas palabras, hay que saber quién las escribió. Lorde era una mujer negra, lesbiana, madre, poeta y feminista, y escribió esto mientras luchaba contra un cáncer de hígado, después de haber sobrevivido a un cáncer de mama. El autocuidado para ella era una lucha literal por la vida en dos frentes: contra la enfermedad que destruía su cuerpo y contra una sociedad que era hostil a cada fragmento de su identidad.

En ese contexto, el «autocuidado» es un acto de pura resistencia. Es insistir en tu propia humanidad en un mundo que te la niega cada día. Es decir «yo importo» en un sistema que preferiría que no existieras.

Claro que, en las últimas décadas, el capitalismo ha intentado robarle este poder al concepto. Lo ha vaciado, lo ha mercantilizado y lo ha reducido a bombas de baño y retiros de yoga carísimos, convirtiendo el bienestar en un producto de lujo. Pero el verdadero autocuidado, el de Lorde, nunca fue un capricho individual. Mucho antes de que se pusiera de moda, el Partido Pantera Negra ya sabía que la salud y el bienestar de la comunidad eran claves para poder resistir. Entendieron que, si el sistema no te cuida, tienes que cuidarte a ti misma y, sobre todo, cuidarnos entre nosotros.

Continuará….

