1. Atlantique (2019) — Mati Diop

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Mati Diop se convirtió en 2019 en la primera mujer negra en competir en la sección oficial del Festival de Cannes, donde ganó el Gran Premio del Jurado. Atlantique transcurre en los suburbios de Dakar, donde una joven llamada Ada ve desaparecer a su amado en el mar durante una travesía migratoria hacia España. Lo que comienza como una historia de amor prohibido se convierte en un relato de fantasmas, justicia laboral y duelo colectivo. Las mujeres que se quedan son el centro de la película: no las víctimas, sino quienes sostienen, reclaman y resisten. La fotografía de Claire Mathon y la música de Fatima Al Qadiri hacen de esta película una experiencia que no se olvida fácilmente.

Para el debate: ¿qué significa que sean los cuerpos de las mujeres los que canalizan la justicia que el Estado niega?