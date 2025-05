Series y películas con protagonistas negras que rompen estereotipos

🎬 Nanny (2022) – Estados Unidos

Dirección: Nikyatu Jusu

Disponible en: Amazon Prime Video

Esta película de terror psicológico cuenta la historia de Aisha, una niñera senegalesa que trabaja para una familia blanca en Nueva York. Pero no es la historia que esperas. El relato se llena de imágenes oníricas, ancestrales, simbólicas. El miedo no es solo al monstruo, sino a la precariedad, al desarraigo, a la violencia silenciosa de la vida migrante. Aisha no es víctima ni heroína, es una mujer que lucha por su hijo, por su dignidad y por su propia historia.