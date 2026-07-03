5 artistas urbanas que colorean el asfalto: muralistas afrodescendientes que intervienen el espacio público

Criola — Belo Horizonte, Brasil

Su nombre real es Tainá Lima y su firma lo dice todo. Criola nació en Belo Horizonte en 1990 y tiene como base de su obra la tríade ancestralidad, espiritualidad y naturaleza, con las subjetividades de la mujer negra y los grafismos de matrices afrobrasileñas como punto de partida. Pinta desde 2012 y sus murales de gran formato pueden verse en Brasil, Francia, Bielorrusia y Estados Unidos. Ella misma lo explica: «Empecé a pintar justamente por no verme retratada en los carteles ni en la publicidad, que siempre presentaban la imagen de una mujer blanca de cabello liso. Cuando hacemos fuerza, incomoda, porque son las personas negras —que son invisibilizadas— las que están siendo retratadas allí.» En 2018 pintó Híbrida Astral — Guardiã Brasileira, un mural de 1.365 metros cuadrados en la fachada del edificio Chiquito Lopes en el centro de Belo Horizonte, que un vecino intentó hacer borrar por vía judicial. La disputa se convirtió en un caso nacional sobre racismo, arte público y el derecho a existir en el espacio compartido.

📍 Murales en Belo Horizonte, São Paulo, París y Las Vegas.