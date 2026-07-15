València vuelve a convertirse en un punto de encuentro para celebrar el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas Afrodescendientes. Este año, la jornada gira en torno a la proyección y presentación de Descoloniza, la serie documental de AJ+ Español, con la participación de su presentadora Natalia Barrera Francis. El capítulo elegido, ¿Por qué Puerto Rico importa el 85 % de su comida?, abre la reflexión sobre la soberanía alimentaria como herramienta de memoria, identidad y justicia social, un hilo que conecta a las mujeres africanas y afrodescendientes con la construcción de sistemas alimentarios más justos y sostenibles. A continuación, toda la programación del acto:

Fecha: viernes 24 de julio

Horario: de 17:30 a 20:30

Lugar: Centro del Carme Cultura Contemporànea (CCCC)

Programa:

Proyección y presentación: Descoloniza

Descoloniza es una serie documental producida por AJ + Español, un canal digital dirigido a audiencias jóvenes hispanohablantes. La presentación contará con la participación de su presentadora, Natalia Barrera Francis , activista y comunicadora afroperuana. La serie sitúa en el centro las voces de comunidades históricamente infrarrepresentadas en los grandes medios de comunicación, para mostrar cómo estas contribuyen a construir sociedades más justas.

Un enfoque desde la soberanía alimentaria

El capítulo que se presentará, “¿Por qué Puerto Rico importa el 85 % de su comida?” , aborda las dinámicas de dependencia alimentaria derivadas de procesos históricos de colonización, control y despojo. A partir de este caso, propone una reflexión crítica sobre la soberanía alimentaria y las desigualdades estructurales que dificultan el acceso a sistemas alimentarios justos, con especial impacto en las mujeres afrodescendientes.

Conversatorio: Cultivar la resiliencia

Tras la proyección, Natalia Barrera Francis y Raquel Barbosa, investigadora cultural y fundadora de La Culpa es del Coulant , conversarán con Isabelle Mamadou, coordinadora de Movimiento por la Paz en la Comunitat Valenciana, sobre la soberanía alimentaria como herramienta de memoria, identidad y justicia social.

A partir del caso de Puerto Rico, el diálogo explorará las conexiones históricas y culturales entre África, América y el territorio valenciano, poniendo en valor el papel de las mujeres africanas y afrodescendientes en la construcción de sistemas alimentarios más sostenibles y resilientes, especialmente en el contexto de recuperación tras la DANA.

Actividades paralelas

La jornada se inaugurará con una performance de la artista Aisha Miranda y contará con una sesión de afrobeat a cargo de DJ Dreya. Además, durante toda la tarde habrá actividades infantiles, una muestra de iniciativas impulsadas por mujeres africanas y afrodescendientes, el catering del restaurante Marrakesh de València, la II edición de la exposición fotográfica “Diversas miradas, una memoria viva” y otra exposición que recorre los carteles de las diez ediciones de esta conmemoración en València.

Un compromiso consolidado

Desde 2017, València se ha consolidado como un referente en Europa en la conmemoración del 25 de julio, una fecha que tiene su origen en el histórico encuentro de mujeres afrolatinas, afrocaribeñas y de la diáspora celebrado en 1992 en República Dominicana.

En 2024, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó oficialmente esta fecha como el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas Afrodescendientes, reconociendo su papel fundamental en la construcción de sociedades más justas, resilientes y sostenibles.

Asimismo, la jornada se enmarca asimismo en el Segundo Decenio Internacional de las Naciones Unidas para las Personas Afrodescendientes (2025–2034) , que promueve la justicia reparadora a nivel global.

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