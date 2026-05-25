El 28 de mayo de 2020, mi vida cambió para siempre. Ese fatídico día, en cuestión de horas, me convertí en blanco del gobierno federal. Todo comenzó con el asesinato de George Floyd . Asistí a la protesta en St. Paul, Minnesota, porque anhelaba un mundo mejor para las futuras generaciones. Al ver a la gente unirse en masa, quise ser parte de la historia. Quise poner fin a la brutalidad y la opresión cometidas por los mismos funcionarios que supuestamente debían protegernos y hacernos sentir más seguros.

No hice daño a nadie, no robé nada, ni siquiera tuve nada que ver con los daños a la propiedad federal. Sin embargo, me persiguieron para meterme en prisión federal, no por unos meses, ni por uno o dos años, sino por seis años y medio. Y todo porque quemé cajas de cartón en la protesta. Desde el principio fue un caso político evidente. Al gobierno federal no le gustó que expresara mi opinión en un caso tan mediático.

Hoy, los sucesos que se están produciendo en Minnesota, con los asesinatos de Alex Jeffrey Pretti, un enfermero estadounidense de cuidados intensivos de 37 años del Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos, así como de Renee Good y otros, demuestran que el gobierno estadounidense no tiene intención de detener su opresión sistemática. Al contrario, solo la justifican aún más. Soy la prueba viviente de que quien se enfrenta a un gobierno opresor paga un precio muy alto. La historia, sin duda, se repite.

Mi historia es única porque, para empezar, no pertenecía a ninguna organización política antes de mi arresto. Ni siquiera había votado jamás. Cuando vi el video de George Floyd esposado, dando sus últimos suspiros y llamando a su madre, me conmovió profundamente. Simplemente reaccioné ante una injusticia. Después de la protesta de ese día, mi esposa y yo volvimos a casa. Habíamos ido juntos a la protesta porque sentíamos que era lo correcto. Un par de días después, me despertaron las llamadas de numerosos amigos que me informaban de una búsqueda muy publicitada en mi contra.

Por supuesto, no entendía por qué, ya que no había hecho nada malo. Mi esposa y yo decidimos ir a México hasta que lo aclaráramos todo. Y eso fue exactamente lo que hicimos. Esto solo intensificó la búsqueda, y la recompensa por nuestra captura se cuadruplicó. Después de meses viviendo en México, los federales nos encontraron en un pequeño pueblo junto a la playa. Nos detuvieron por orden del gobierno de Estados Unidos y nos entregaron a los alguaciles estadounidenses en la frontera entre Tijuana y San Diego.

Esa fue la última vez que vi a mi esposa. Nunca más supe de ella. Todo esto fue orquestado injustamente por el gobierno federal, que le ordenó que no se comunicara conmigo a partir de entonces. Nunca perdí la esperanza de volver a saber de ella, pero a medida que los días se convertían en semanas, las semanas en meses y los meses en años, me di cuenta de que jamás volvería a verla ni a nuestros dos hijos. Cuando nos extraditaron, descubrimos que estaba embarazada de nuevo. Se suponía que sería una niña. Pero nunca la conocí. Nunca más volví a ver a mi esposa ni a mis dos hijos. Ni siquiera sé si siguen vivos. Lo perdí todo.

Para muchos, las protestas por George Floyd ya son cosa del pasado, pero para mí, el día de su asesinato sigue muy presente. Cada día me despierto preguntándome qué habrá sido de mi esposa y mis hijos. Pienso en todo lo que perdí. Es fácil seguir con nuestra vida cotidiana. Vamos al trabajo, vamos a la escuela, sin darnos cuenta de la diferencia que marcaron los sucesos de 2020. Es fácil olvidar a personas como yo, aunque quizás algunos lo recuerden cuando la policía los detenga.

Lo que le pasó a George Floyd le puede pasar a cualquiera. El gobierno, el ICE , la policía, la Patrulla Fronteriza, etc., operan mediante un sistema de selección aleatoria. Hoy me pasó a mí, mañana te puede pasar a ti. Por eso es tan importante involucrarse. Cada voz cuenta.

Lo que me pasó fue excesivo y opresivo, pero no me silenciaron; simplemente me dieron un micrófono. Quiero que todo el mundo sepa lo que me pasó. Quiero que vean lo que le sucedió a alguien que solo quería expresar su preocupación por el comportamiento violento y brutal de la policía. Cumplí cinco largos años en la FCI Terre Haute en Indiana, una de las prisiones más peligrosas y sucias de Estados Unidos. Ni siquiera sabía si volvería a casa. Pero el 3 de diciembre , me trasladaron a un centro de reinserción social. Llevo aquí dos meses. Estoy intentando rehacer mi vida en Texas.

No he perdido la esperanza. Toda esta experiencia solo me abrió los ojos a la realidad de la sociedad en la que vivimos. También me di cuenta de la importancia de estar constantemente al tanto de la actualidad, porque todos vivimos aquí juntos. Todo lo que sucede nos afecta de alguna manera. Cuando perdemos el respeto del gobierno, nos tratarán en consecuencia. Para que nos den nuestros derechos inalienables, debemos ganárnoslos. El pueblo debe alzar la voz y hacerse oír. El pueblo no debe aceptar la conducta peligrosa e irresponsable del ICE, la policía, la Patrulla Fronteriza, etc., simplemente porque llevan insignias. Todas las personas merecen ser tratadas con igualdad.

Como dijo Malcolm X : «Quien no defiende nada, cae ante cualquier cosa». También afirmó: «Estoy a favor de la verdad, sin importar quién la diga. Estoy a favor de la justicia, sin importar a quién beneficie o perjudique». En realidad, lo que nos hace humanos es ser humanos. Esto significa que siempre debemos defender la verdad, pase lo que pase, en cualquier momento y ante cualquier adversidad. Cuando el pueblo guarda silencio en tiempos de opresión, la sociedad se destruye y se vuelve artificial. Cuando el pueblo alza la voz y toma una postura, el corazón y el alma de la comunidad se restauran.

El pueblo recupera su libertad. Quiero que todos sepan que acepto lo que me sucedió. Aunque la pérdida ha sido tremenda, si eso significa que mis hijos vivirán en un mundo mejor, que así sea.

Nota del editor: José Felan fue acusado de incendio provocado en 2020 tras participar en una protesta y se encuentra entre las más de 17 000 personas arrestadas durante los disturbios que siguieron al asesinato de George Floyd, a manos del Estado. Junto con Felan, más de 300 manifestantes han enfrentado cargos federales por protestar contra el asesinato de Floyd.

Para ayudar a José a recuperarse tras su liberación, dona aquí .

*Texto publicado originalmente en SCALAWAG

José Felan José Felan nació y creció en Eagle Pass, Texas. Es de ascendencia mexicana y creció hablando español. A los 17 años se mudó a Minnesota. Tras obtener su título de asociado, Felan viajó a Bélgica para aprender francés. Viajó mucho y luego regresó a Estados Unidos. Con el tiempo, se casó y se estableció en Rochester, Minnesota. Vivió muchos años en Minnesota y tres en Bélgica. También vivió un tiempo en Texas y México. La especialidad de Felan es la gastronomía. Le encanta preparar y cocinar. Disfruta viendo a la gente feliz cuando come.

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