Palantir tiene profundos vínculos con la administración Trump, provenientes tanto de su rl de contratista del gobierno y de la inversión personal de los líderes de la administración. La compañía de Minería de datos utiliza software de toma de decisiones de inteligencia artificial para ayudar a impulsar el aparato de vigilancia del estado, demostrando cómo el este es sostenido no solo por el propio estado, sino también por funcionarios privados que voluntariamente sirven como sus arquitectos.

Desde 2014, Palantir ha contratado a varias entidades gubernamentales y ramas del ejército de EE. UU. Uno de esos proyectos es un sistema de gestión de casos que permite a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) rastrear y monitorear a las personas en su base de datos de manera más efectiva, lo que probablemente permita deportaciones rápidas siempre que sea posible.

Otro es más mortal: con Israel , ha desarrollado una plataforma basada en inteligencia artificial que toma decisiones sobre a qué personas apuntar para los ataques. Estas determinaciones de vida o muerte se realizan a través de datos proporcionados por Estados Unidos, incluidos registros de chat aparentemente privados entre palestinos-estadounidenses y sus familiares en Palestina. Palantir representa solo uno de los muchos vínculos que comprenden las conexiones de vigilancia militar-industrial entre ICE y las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) .

Estos vínculos ilustran los vínculos ideológicos y prácticos entre los dos organismos, ya que ambos sirven como medio para aumentar la militarización de la policía a través de la militarización de la tecnología de vigilancia. Tanto las entidades privadas como las públicas se unen a este esfuerzo, formando la infraestructura que apuntará y vigilará a aquellos a quienes el estado desea atacar, limitándolos, marginándolos y alterándolos.

Deadly Exchange, dirigido por Jewish Voice for Peace, ha narrado el nexo imperial entre los dos organismos. ICE, que tiene el presupuesto de un ejército, tiene un interés personal en las FDI, ya que los dos están interrelacionados en ideología y función.

Funcionarios estadounidenses e israelíes han hecho comparaciones entre sus respectivos muros, las empresas israelíes proporcionan los mismos servicios de radar y vigilancia utilizados por Israel a los Estados Unidos, o los programas de intercambio de aplicación de la ley entre la policía estadounidense y la policía israelí continúan compartiendo tácticas de supresión. Grupos como la Liga Antidifamación han alentado varios intercambios en los que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluidos los de ICE, han intercambiado «mejores prácticas».

Además, el ICE y las FDI tienen modalidades similares, que operan mediante el uso de puestos de control militarizados, vigilancia constante y, a veces, detenciones y arrestos arbitrarios, lo que hace que la conexión entre las dos entidades sea extremadamente clara. Reforzados por contratistas privados, ICE y las FDI mantienen conexiones ideológicas. Buscan castigar a quienes se oponen a las tendencias imperiales y etnonacionalistas que defienden tanto el ICE como las FDI.

En algunos casos, ICE ha actuado directamente para apoyar el proyecto de propaganda de Israel, utilizando una lista negra dirigida por la organización sionista Canary Mission para elegir a quién arrestar. Los actores de aplicación de la ley involucrados se unen en su misión fronteriza, y en eso buscan la «rentabilidad del control social», capitalizando socioeconómicamente la marginación de los que se consideran el otro.

De hecho, es rentable mantener el estado de vigilancia.

Para los actores privados, esto viene en forma de contratos lucrativos y acuerdos de adquisición. Para los estados involucrados, las ganancias provienen de las espaldas de los marginados, ya que son disciplinados, asustados hasta la sumisión por las tácticas policiales militarizadas siempre presentes.

El desarrollo del estado de vigilancia tiene una historia entrelazada con el colonialismo de asentamiento. La policía en sí misma se desarrolló como una herramienta de gestión colonial. Se desplegaron fuerzas policiales y sus métodos se desarrollaron en colonias, incluida la Palestina británica, para mantener el orden colonial y mantener la ley y la regulación impuestas por los europeos. Esto luego se transfirió de nuevo a la «metrópoli», el núcleo imperial, ya que la expansión del capital exigía un medio para controlar el conflicto entre grupos y entre clases, al tiempo que garantizaba el funcionamiento del estado capitalista. Si bien los métodos policiales utilizados en la metrópoli se diferenciaban de los métodos más militarizados utilizados en las colonias, la experiencia del inmigrante metropolitano, especialmente uno visto como un otro racializado, se remonta a la vigilancia policial altamente reglamentada, militarizada y disruptiva utilizada en las colonias.

Lo que estamos presenciando, con el mayor despliegue de ICE, es una muestra más explícita de esta conexión. El objetivo siempre ha sido el mismo: «mantener un orden socioeconómico racializado«.

Como dice el sociólogo Julian Go, la historia de la policía es «una historia de olas de militarización y su relativa reducción, de apropiación imperial desencadenada por momentos de mayor miedo racializado…» El «enredo del imperio» con la policía, especialmente la policía de inmigración, está íntimamente relacionado con los métodos de mantenimiento coloniales como los utilizados por las FDI.

La vigilancia cotidiana, los métodos integrales de represión y control que ordenan las vidas de los sometidos a la policía, son similares. Véase, por ejemplo, el uso de puestos de control y redes de vigilancia en todas partes, desde escuelas hasta lugares de culto, que hacen imposible participar en los aspectos más básicos de la vida cotidiana sin miedo. Este estado de «excepción» del modo típico de vigilancia policial utilizado en la población mayoritaria es la realidad permanente para quienes viven en los territorios ocupados.

Capitalizar este paradigma ha sido la norma durante décadas en los territorios ocupados. Ahora, esto se está llevando a Estados Unidos. Además de Palantir, véase, por ejemplo, cómo la empresa israelí Elbit ha proporcionado capacidades de radar y vigilancia en los puertos de entrada de EE. UU. o cómo la empresa israelí Paragon ha proporcionado servicios de software espía para ICE. Además, durante años, el Departamento de Seguridad Nacional de los EE. UU. ha financiado programas de desarrollo conjunto con su contraparte israelí para la «detección de amenazas» y las tecnologías de drones. Nótese el uso de listas negras, informantes y tecnología de vigilancia desplegada contra activistas estudiantiles en los EE. UU., con los que se usaron durante mucho tiempo en Palestina y los territorios ocupados. Esto no hace más que presagiar lo que está por venir a una escala más amplia a medida que las tecnologías de «seguridad» que maduraron en los territorios ocupados lleguen a su fin en Estados Unidos en una represión generalizada contra la disidencia y la otra.

Para contrarrestar algo tan trascendental y transnacional como la infraestructura de vigilancia, se necesita un movimiento interseccional similar

En el espacio tecnológico, los organizadores han tomado nota de las formas multidimensionales en que se está implementando la tecnología para sofocar la disidencia. Esto incluye no solo la vigilancia, sino también la censura digital. Los trabajadores tecnológicos también han actuado contra la complicidad y la participación activa de sus empresas en el apartheid israelí, señalando el papel que desempeñan las empresas tecnológicas cómplices en el movimiento BDS.

Los involucrados en estos movimientos entienden que las luchas por mantener los derechos civiles y la dignidad humana básica están interconectadas. Las formas más extremas de violaciones de derechos cometidas por las fuerzas israelíes contra los palestinos no son más que un presagio de lo que está por venir en otros lugares. Es importante permanecer firme en la resistencia, reconociendo cuán interrelacionadas están estas luchas.

*Texto anónimo publicado originalmente en la revista Salawag.

