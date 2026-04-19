El FCAT forma a la industria audiovisual española en antirracismo y pensamiento decolonial

Enmarcado en su 23ª edición, el Festival de Cine Africano de Tarifa y Tánger (FCAT) refuerza su compromiso con la divulgación de la imagen mediante una nueva colaboración con la ECAM , la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid y su iniciativa Escuela de Oficios, enmarcada en los Fondos Europeos Next Generation.

Esta alianza se materializa en el taller Cine decolonial para miradas occidentales, una propuesta formativa dirigida por la creadora y guionista Beatriz Mbula , que busca intervenir en «la falta estructural de conciencia crítica» sobre el racismo sistémico que atraviesa la industria audiovisual en España .

El taller de Mbula propone una reeducación de la mirada para evitar la reproducción de imaginarios coloniales y estereotipos raciales en la ficción contemporánea. Bajo el eje conceptual «descolonízate con ciencia ficción», el programa explorará la tradición especulativa negra como contranarrativa al canon occidental. La formación contará con voces imprescindibles como las de Ana Maria Jessie y Gerónimo Ebang entre otros.

Esta actividad se desarrollará en un formato híbrido: una fase online del 18 de mayo al 11 de junio, y una estancia presencial opcional en Tarifa del 22 al 24 de mayo. Durante las jornadas en el festival, el alumnado podrá participar en mesas redondas y sesiones de visionado acreditadas, contando además con facilidades de alojamiento para incentivar el encuentro profesional.

Paisajes insulares: Un mapa de resistencias

En paralelo, el certamen presenta una nueva edición de su Aula de Cine Africano, un año más bajo la dirección de Javier H. Estrada, crítico, profesor y actual codirector de la SEMINCI . Bajo el título Paisajes insulares. El cine de las islas africanas y de la diáspora, el curso se aleja de los discursos homogeneizadores para entender los cines africanos como «archipiélagos: territorios con estéticas y lenguas únicas».

El seminario, que se celebrará de forma online entre el 25 y el 28 de mayo, propone un recorrido por las realidades de Cabo Verde, la República Dominicana y la obra de cineastas fundamentales como la cubana Sara Gómez . A través de cuatro sesiones, Estrada analizará las huellas del colonialismo y las memorias insulares en diálogo con voces emergentes de la diáspora caribeña.

En cuanto a la certificación académica, el CICUS (Universidad de Sevilla) y la ECAM, por su parte, emitirán un título de participación tanto en el Aula de Cine como en el taller de Mbula, siempre que se cumpla con el requisito de participación en el 80% de la duración de estas formaciones.

Ambas propuestas pedagógicas consolidan al FCAT como un espacio de pensamiento donde el cine no es solo un objeto de consumo, sino una herramienta de transformación social y reparación histórica.

Redacc

FCAT

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