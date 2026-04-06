Del 13 al 18 de abril, Barcelona acoge la tercera edición de la FILMIG, la Feria Itinerante del Libro Migrante que desde 2024 viene construyendo un espacio propio para las narrativas de autoras y autores migrantes y racializados. Un espacio que la industria editorial sigue sin ofrecer.

La feria, impulsada por Plataforma Cero con el apoyo de Encara en Acció, Asociación Migress y Sabers Migrants, nació como proyecto independiente y autogestionado y se ha consolidado como referencia en el panorama cultural del Estado. Este año reunirá más de 50 proyectos editoriales con presentaciones de libros, conversaciones, talleres, una biblioteca popular, radio en directo y programación infantil.

Entre las voces invitadas a esta edición destacan Paloma Chen, Gabriela Wiener , Laura Arroyo, Sani Ladan, Youssef El Maimouni, Mafe Moscoso y Ale Oseguera, entre otras.

Colombia será el país invitado a través de Kutusoma , una editorial comunitaria afrocentrada dedicada a la creación, preservación y circulación de narrativas afrodescendientes en América Latina. Un proyecto que trabaja desde la lectura, la escritura, la tradición oral y las artes gráficas como formas de resistencia y reivindicación de lo negro.

La FILMIG interpela a la industria editorial, a las instituciones culturales y al público lector. Pregunta qué relatos, qué memorias y qué perspectivas siguen quedando fuera de nuestras bibliotecas y librerías. Y responde con hechos, con stands, con libros en las manos, con conversaciones que no caben en los circuitos de siempre.

Redacción Afroféminas

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