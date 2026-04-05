Por fin pude leer ¿Puede el feminismo ser africano? Una pregunta sumamente paradójica, de Minna Salami, después de una larga espera en la biblioteca. El libro explora una amplia gama de cuestiones críticas y reflexiones de la autora, entrelazando teorías y prácticas feministas, culturas, historia y vivencias personales para analizar el feminismo desde una perspectiva africana.

Minna Salami es escritora y crítica sociopolítica, conocida por su blog MSAfropolitan . Sus artículos y ensayos exploran las perspectivas feministas, el eurocentrismo y el patriarcado. Publicado en 2025, ¿Puede el feminismo ser africano? Una pregunta sumamente paradójica es su segundo libro, después de Conocimiento sensual.

África y los feminismos

El libro se divide en tres capítulos: Feminismo(s), África y Ser. Si bien los títulos parecen sencillos, al adentrarse en el texto se revela su profunda complejidad.

A lo largo de los capítulos, Salami teje la compleja relación entre África, el feminismo y el ser, yuxtaponiendo, cuestionando paradójicamente y volviendo a cuestionar. Esto da lugar a una perspectiva desde ambos lados, del Sur al Norte y viceversa.

En el capítulo «África», Salami introduce dos conceptos: África metafísica frente a África empírica. África es un continente de 54 países, cada uno multicultural, multilingüe y con una historia de colonización. La colonización constituye tanto un vínculo común como un elemento diferenciador entre estos países. La dualidad entre colonizador y colonizado, amo y esclavo, opresor y oprimido, es fundamental para comprender cómo el poder, la desigualdad y la superioridad perpetúan el sistema patriarcal.

Salami argumenta que el patriarcado es una unidad, por lo que la lucha feminista va más allá de la búsqueda de la igualdad de derechos.

Las mujeres pueden ganar lo mismo que los hombres, pero la discriminación y la misoginia persisten. Esto es especialmente cierto en contextos africanos, donde las ideas feministas suelen imponerse desde el Norte Global dentro de las estructuras de poder y la burocracia.

El feminismo es un tema complejo y a veces incómodo, no solo para las mujeres africanas. Puede ser visto como un enemigo, una importación occidental o incluso como odio hacia los hombres. Sin embargo, a medida que avanza el libro, queda claro que el feminismo en todas sus formas es esencial para desmantelar el patriarcado.

Preguntas paradójicas

Salami utiliza preguntas paradójicas a lo largo del libro —preguntas que reflejan hechos o características opuestas— para desafiar el pensamiento del lector. Por ejemplo, el título del libro plantea una pregunta paradójica.

Esta técnica evoca voces afrofeministas como la de Sojourner Truth , quien en 1851 declaró en una convención sobre los derechos de la mujer en Ohio:

¡Nadie me ayuda a subir a los carruajes, ni a cruzar los charcos de barro, ni me da el mejor sitio! ¿Y acaso no soy una mujer? ¡Mírenme! ¡Miren mi brazo! He arado, sembrado y recogido en graneros, ¡y ningún hombre pudo conmigo! ¿Y acaso no soy una mujer?

Una pregunta que me llamó la atención fue: ¿Quiénes son los africanos? ¿Son solo aquellos nacidos en el continente? ¿Los descendientes de africanos en el Reino Unido, Estados Unidos, el Caribe o Brasil siguen siendo africanos? ¿Y qué hay de los árabes y los egipcios?

Esto me recordó la canción African de Peter Tosh de 1977 del álbum Equal Right , donde canta:

No me importa de dónde vengas,

mientras seas un hombre negro,

eres africano.

No importa tu nacionalidad,

tienes la identidad de un africano.

De niña, le hacía esa pregunta a mi madre una y otra vez cada vez que oía esa canción. Hoy, si alguien me pregunta si soy africana, digo que sí.

Una vez, un amigo me comentó que los marroquíes no son africanos. Le pregunté por qué. La respuesta fue: son árabes.

Salami utiliza estas preguntas paradójicas para impulsar a los lectores a ir más allá del pensamiento binario. El objetivo no es encontrar respuestas correctas o incorrectas, sino desmantelar suposiciones, combinar el conocimiento histórico con las realidades actuales y construir una comprensión nueva y más profunda.

Superiorismo

En el segundo capítulo , Salami acuña el término Superiorismo para describir la combinación de las fuerzas del patriarcado y los sistemas hegemónicos neocoloniales. El Superiorismo busca controlar a los «Otros» que difieren de «Ellos».

Este no es un fenómeno nuevo. Europa, Canadá, Australia y Estados Unidos —el Norte Global— se han considerado superiores desde hace mucho tiempo. Hoy en día, esto se manifiesta en el control geopolítico y la dominación cultural.

Salami pregunta: ¿En qué se transforma el superiorismo cuando se le cuestiona? Reflexionando sobre esto, lo veo expresado en la guerra, la moda, el mundo académico, las políticas, la apariencia física, el genocidio y más.

Desempaquetado

¿Puede el feminismo ser africano? es una obra provocadora que aborda las complejas realidades a las que se enfrentan las personas y comunidades afrodescendientes en todo el mundo.

El feminismo no puede tener éxito sin comprender el contexto. Por ejemplo, un proyecto destinado a mejorar los derechos sexuales y reproductivos debe comenzar con un conocimiento básico de la comunidad local. Los marcos feministas desarrollados en el Norte Global no pueden simplemente desglosarse y aplicarse en otros lugares sin comprender la cultura, el entorno, las condiciones sociopolíticas y otros factores.

Si queremos criticar el patriarcado de forma eficaz, debemos empezar por casa. Salami critica a muchos líderes africanos que encarnan la masculinidad tóxica o se alinean con el poder y la superioridad, olvidando la historia y la herencia cultural.

El libro aborda nuestro momento global actual, mostrando cómo los sistemas de poder y superioridad siguen dando forma a África a través de la dinámica constante de amo-esclavo, opresor-oprimido, colonizador-colonizado y «ellos-otros».

El mensaje de Salami es claro: debemos descolonizar, analizar, deconstruir y desaprender. Solo así podremos reconstruir, reimaginar y aprender nuevos caminos hacia el futuro.

Este libro no es solo para feministas; es una lectura esencial para cualquiera que busque comprender el imperialismo, el neoliberalismo y la superioridad en la actualidad. Necesitamos inventar nuevas narrativas para debilitar el patriarcado.

Shirlene Green Newball Shirlene Green Newball es más que una periodista y comunicadora. Es una activista antirracista y feminista que utiliza su blog Women Wheel https://womenwheel.com/ para aprender y defender los derechos de las mujeres. Ella cree en el poder de la identidad y la verdad, resonando con su propia declaración: “Mi piel habla—no laves su color.” Pertenece al colectivo Otroas Feminismoas de Finlandia. Más textos de Shirlene

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