Con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, invito a una reflexión urgente: es necesario repensar nuestra relación con el Estado y sus instituciones. El antirracismo lleva tiempo madurando este debate en todas las esferas; sin embargo, hoy necesitamos recordar que hay que seguir esforzándonos para unificar criterios en contextos más amplios. La crítica al colonialismo institucional no puede quedarse confinada a pequeños espacios de reconocimiento de nuestras propias organizaciones.

Es importante que con nuestro trabajo sigamos desgranando esas estructuras de poder «blanco» que nos asfixian y nos matan. Es hora de situarnos frente a las instituciones y cuestionar el colonialismo que las impregna. No podemos permitir que la norma sea dejarnos arrastrar por sus dinámicas efectistas y festivas cada 21 de marzo. Para nosotras, este día no es una celebración; es la conmemoración de quienes lucharon y cayeron antes de nuestra llegada.

Observamos con asombro cómo se nos instrumentaliza en espacios de poder donde las decisiones ya han sido tomadas. Se nos invita como meros observadores a sus «desfiles de máscaras», esperando que aplaudamos como marionetas las obras coloniales que, lejos de avanzar, protegen la zona de confort de la blanquitud y la alejan de un compromiso antirracista real.

A mis compañeras y compañeros que trabajan por descolonizar la mirada y hacer pedagogía: sé que este planteamiento es complejo y llevamos mucho tiempo pensando y trabajando, pero es vital ampliar el debate y confrontar el racismo de raíz. Debemos dejar de otorgar agencia a la blanquitud. Sus estructuras mentales demuestran que no abandonarán el racismo por voluntad propia. Hay que terminar con la complacencia en espacios donde creen que una o dos personas racializadas bastan para cumplir una «cuota». Esta conversación es profunda: tengámosla.

No busquemos salvación donde solo hay condescendencia. La blanquitud no nos salva; nos busca para blanquearse a sí misma a través de alianzas hipócritas. Dejemos de acompañar procesos en los que no hemos participado desde el origen y donde sabemos, de antemano, que nuestra voz no cuenta.

Todo esto ocurre en un contexto de extrema violencia sobre nuestros cuerpos. Nos corresponde sentarnos a pensar en nosotras mismas, priorizando nuestro cuidado, pues la violencia racial nos marca profundamente. La solución solo vendrá de nuestra propia organización. No sonriamos en sus cócteles ni participemos en sus «fiestas blancas» contra el racismo. Mientras ellos brindan, siguen siendo incapaces de ver lo que les estamos señalando. Solo cuando definamos el «cómo» desde nuestra autonomía, podremos arrastrar a otros hacia un cambio verdadero.

En este territorio, quienes estamos atravesadas por el racismo luchamos con una precariedad absoluta de medios. Mientras tanto, asistimos a galas como los Goya o programas en TVE que carecen de la mínima perspectiva interseccional. El mundo audiovisual, las tertulias y las campañas institucionales siguen sin entender que el antirracismo no es simplemente «dar la espalda» al racista.

No existe transformación real sin la mirada de quienes vivimos esta realidad.

Queda mucho trabajo por delante. Este 21 de marzo, la invitación es a no perder el rumbo frente a la presión del sistema. Nuestra lucha debe ser soberana, política y centrada en la justicia racial.

Rita Bosaho Activista afrofeminista y defensora de DDHH.

Primera diputada negra en el parlamento español y Ex-Directora General para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial en el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España. Más textos de Rita

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