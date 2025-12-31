El año 2025 nos deja un mapa claro de las batallas que deberemos librar en 2026. Desde los genocidios invisibilizados en Gaza, Congo y Sudán hasta el blackface institucional en las calles de Andalucía, pasando por la crueldad sistemática en los CIEs y la negligencia racista en servicios públicos esenciales, hemos visto cómo el racismo se consolida como política de Estado tanto en España como a nivel global. Pero también hemos visto resistencias: la campaña #StopBlackfaceInSpainde esta Navidad ha logrado lo que parecía imposible, unir al activismo antirracista con el sector empresarial para denunciar públicamente prácticas que las instituciones locales siguen defendiendo. Estos cinco ejes son las trincheras donde se juega la dignidad de millones de personas racializadas y un futuro decente como sociedad. Son nuestras líneas de acción para 2026, porque sabemos que la indiferencia también es complicidad, y Afroféminas no está dispuesta a mirar hacia otro lado.

1. Gaza, Congo y Sudán: genocidios invisibilizados cuando las víctimas son racializadas

Los conflictos en Gaza , la República Democrática del Congo y Sudán han expuesto la jerarquía racial en la cobertura mediática internacional y la respuesta humanitaria global. Mientras el genocidio palestino continúa con la complicidad occidental, las crisis humanitarias en Congo (con más de 6 millones de desplazados) y Sudán (la mayor crisis de refugiados del mundo) apenas aparecen en titulares. Esta desigualdad en la indignación revela cómo el valor de las vidas humanas sigue racializado en la agenda global de derechos humanos.

2. Torrepacheco, B9 y la crueldad como política de Estado en España

Las condiciones inhumanas en los CIEs del Estado español, el desalojo de B9 en Badalona y la violencia racista desatada en Torre Pacheco han documentado cómo la tortura institucional se normaliza cuando las víctimas son personas migrantes y racializadas, y cómo la crueldad y la violencia se han convertido en un arma política. El hacinamiento, la desatención médica, los abusos y la opacidad de estos espacios de encierro administrativo constituyen violaciones sistemáticas de derechos humanos que el Estado español perpetúa con impunidad. La crueldad ya no es un efecto colateral, es el objetivo político.

3. Externalización de fronteras e ICE: el modelo global de deportaciones masivas

La llegada de Trump y el refuerzo de ICE (Immigration and Customs Enforcement) en Estados Unidos marca la consolidación de un modelo represivo que Europa lleva años haciendo con menos publicidad. Mientras la UE financia centros de detención en Mauritania y otros países del norte de África, EEUU intensifica redadas, separaciones familiares y deportaciones masivas. Ambos sistemas comparten la misma lógica: criminalizar la migración, externalizar la violencia fronteriza y construir muros (físicos y burocráticos) contra personas racializadas.

4. Negligencia institucional racista en servicios públicos esenciales

Innumerables casos en decenas d ciudades españolas evidencian un patrón de desatención institucional hacia comunidades racializadas en emergencias sanitarias, servicios sociales y atención policial. Desde ambulancias que no acuden , hasta trabajadoras sociales que ignoran situaciones de violencia, la negligencia es estructural. Estas instituciones públicas reproducen racismo sistémico al considerar que ciertas vidas merecen menos cuidado, menos urgencia, menos dignidad.

5. Blackface institucional: cuando el ayuntamiento de Juanma Moreno defiende el racismo folclórico

El debate sobre el blackface en las cabalgatas de Reyes 2025 ha sido histórico. Por primera vez, una empresa como LUSH España se ha posicionado públicamente contra esta práctica con la campaña #StopBlackfaceInSpain, rompiendo el silencio corporativo habitual sobre racismo. Pero también ha quedado expuesta la complicidad institucional, que defienden activamente el blackface, hasta medios que ridiculizan las denuncias antirracistas, con el culmen de un presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno que se pintará de Baltasar en la cabalgata de Sevilla. La «tradición» se utiliza como escudo para perpetuar la humillación racista, y esto exige estrategias más amplias contra el racismo institucionalizado y folclórico en 2026.

Afroféminas

