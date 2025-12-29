El blackface sigue presente en muchas cabalgatas de Reyes en España. En numerosas ciudades, el Rey Baltasar o sus pajes son interpretados por personas blancas con la cara pintada de negro, una práctica que se justifica como tradición pero que constituye una forma de racismo simbólico aún normalizada en nuestro país.

Esta representación no solo tiene su origen en el colonialismo, sino que sigue perpetuando estereotipos raciales y excluyendo a las personas negras de espacios de representación cultural.

Para visibilizar esta realidad y generar conversación, Afroféminas y LUSH España lanzan #StopBlackfaceInSpain, una campaña conjunta de concienciación que estará activa del 29 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026.

Qué incluye la campaña

Durante estos días, todas las tiendas LUSH en España mostrarán materiales informativos creados junto a Afroféminas: pizarras, flyers y recursos digitales que explican por qué el blackface es una práctica racista. Las tiendas también dispondrán de códigos QR que enlazan a contenido educativo y a una petición en Change.org para que las cabalgatas eliminen esta práctica.

Como parte de la campaña, LUSH ha lanzado Resilient, una bomba de baño de edición limitada . El 75% del precio de venta (menos impuestos) se destina directamente a Afroféminas para financiar su trabajo de educación antirracista: talleres en centros educativos, materiales pedagógicos para familias y acompañamiento a personas que enfrentan situaciones de racismo en sus comunidades.

Puedes adquirir Resilient en cualquier tienda LUSH España o en lush.com/es:

Por qué esta campaña

«Las tradiciones no pueden ser una excusa para seguir reproduciendo prácticas que hieren. El blackface no celebra nada, nos recuerda un pasado colonial que aún no hemos sabido cerrar», explica Antoinette Torres Soler, nuestra fundadora.

Desde LUSH, Loubna El Khadir destaca: «El objetivo es apoyar el trabajo tan necesario de divulgación antirracista que desarrolla Afroféminas y ofrecerles nuestros escaparates para que sirvan de altavoz en un momento clave, cuando todo el mundo está con los ojos puestos en ellos».

Cómo participar

— Comparte la campaña con el hashtag #StopBlackfaceInSpain — Firma la petición en Change.org — Adquiere Resilient en tiendas LUSH o en lush.com/es — Pásate por cualquier tienda LUSH España para recoger materiales informativos.

Mapa del blackface en el estado español

Redacción Afroféminas

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Relacionado