Khartoum (2025)

Cinco cineastas sudaneses —Anas Saeed, Rawia Alhag, Ibrahim Snoopy, Timeea M. Ahmed y el británico Phil Cox— comenzaron en 2022 a filmar las vidas de cinco habitantes de Jartum: una funcionaria pública, una vendedora de té, un voluntario de comités de resistencia y dos niños recolectores de botellas. Pero en abril de 2023 estalló la guerra civil entre el ejército y las milicias Fuerzas de Apoyo Rápido. Más de 10 millones de personas desplazadas. Los cineastas y sus protagonistas tuvieron que huir a África Oriental. Refugiados en un edificio seguro en Kenia, decidieron reconstruir sus historias usando pantallas verdes, animación y secuencias oníricas. El resultado es un documental híbrido emocionalmente devastador que plasma las consecuencias humanas de la guerra sin mostrar violencia directa, siempre enfocándose en la humanidad y los sueños de sus protagonistas. Una mujer canta a su hija sobre los frutos de un árbol que traen paz mientras los bombardeos suenan afuera; la pantalla verde las transporta a ese árbol, a ese respiro de serenidad. Estrenada en Sundance y la Berlinale, ganadora del Premio Gilda Vieira de Mello en Ginebra, Khartoum es una celebración cariñosa de Sudán y una prueba de que el espíritu del pueblo sudanés está más vivo que nunca.